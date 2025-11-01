Украинската армия е започнала операция по прочистване на Покровск

Украинските специални части са започнали сложна десантна операция по прочистването на град Покровск, който служи като крепост срещу настъпващата руска армия в Източна Украйна, съобщи “Суспилне“, позовавайки се на военни източници.
В операцията участват специални сили и вертолети на Главното разузнавателно управление (ГУР).
“Щурмови части влязоха в райони на града, които руското командване твърдеше, че са под негов контрол“, посочва изданието.
Журналистът от “Икономист“ Оливър Карол също съобщи в социалните мрежи, че Украйна е започнала контраофанзива близо до Покровск. Той публикува видеоклип на кацания на хеликоптери на неопределено място в града.
Както съобщава украинската държавна агенция УНИАН, украинските военни се оплакват от критичната ситуация в Покровск. Високопоставен офицер, пожелал анонимност, казва пред “Громадске“, че руснаците вече контролират приблизително 60% от града и активно проникват в съседните Родинске и Мирноград.
Според него до 1500 украински бойци могат да бъдат обкръжени, ако не бъдат спешно изтеглени. Неназован оператор на дрон, напуснал града, твърди, че защитниците в Покровск вече са де факто обкръжени, защото руснаците са проникнали из целия град.
Украински военни твърдят, че руснаците използват тактика на “брауново движение“, заобикаляйки предните позиции и прониквайки в тила на малки групи. Това принуждава тиловите части да влизат в бой със стрелково оръжие, а операторите на дронове не са в състояние да действат ефективно, което позволява на врага да продължи проникването.
Защитниците смятат, че падането на Покровск автоматично ще доведе до загуба на Мирноград.
Най-голямата опасност за Мирноград е пълното прекъсване на логистичните му пътища, които вече са под контрола на вражеския огън. Някои военни служители смятат, че е твърде късно за справяне с ситуацията, предават украинските медии, цитирани от БГНЕС.
Украинското командване от своя страна смята, че ударните и издирвателните операции от допълнителни части все още могат да спасят положението.
Иван Столярчук, началник на комуникационния отдел на 32-ра бригада, подчерта, че специалните сили няма да спасят града, освен ако механизираните бригади не държат фланговете и логистиката, която в момента е затруднена, но не и прекъсната.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
19 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Руските сили са разбили украински спецназ до Покровск
01 Ное 2025
Руските войски унищожиха част от подразделение със специално предназначение на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), прехвърлено от украинското командване близо до Красноармейск (с украинското име Покровск). Както съобщи Игор Кимаковски, съветник на ръководителя на ДНР, мисията на специалните сили е включвала освобождаване на блокадата на украинските въоръжени сили в няколко района. Украйна е изпратила специални части в зоните в източния …
град Покровск, където се водят боеве с руските сили, съобщи късно снощи Ройтерс, като се позовава на двама украински източници. Специалните части са кацнали в района по-рано тази седмица с хеликоптер „Блек Хоук“.
„Край Красноармейск, почти веднага след десанта, беше унищожена част от групата от украинския спецназ, която от своя страна е прехвърлена за изпълнение на така наречените специални задачи. А именно, да се деблокира част от силите на противника в някои райони на града“, каза съветникът.
Украйна е изпратила специални части в зоните в източния град Покровск, където се водят боеве с руските сили, съобщи късно снощи Ройтерс, като се позовава на двама украински източници. Специалните части са кацнали в района по-рано тази седмица с хеликоптер „Блек Хоук“, е съобщил източник от украинския Седми корпус за бързо реагиране. Според другия източник операцията е била ръководена от началника на украинското военно разузнаване Кирило Буданов.
По-рано вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Покровск не е обкръжен и че украинските сили удържат позициите си. Руснаците са там, но нашите войски ги унищожават постепенно, внимателно – защото трябва да запазим и нашите войници“, каза Зеленски.
"Фигаро": Критична ситуация в Покровск, достъпът до града е под прицела на руските войски
Има опасност Покровск да попадне в ръцете на руските сили, които след дълга маневра по обкръжение вече са в сърцето на града, съобщи обаче "Фигаро". Въпреки че на този етап не е формално обкръжен, украинският гарнизон е „тясно обграден, а точките му за достъп са под прицел и огън на руските групировки войски „Център“ и „Юг“, уточни висш френски офицер пред френското издание. Загубата на Покровск, ако се случи, няма да остане без последствия. Тя би отворила пътя на руснаците към Северен Донбас, който все още се държи от украинците.
Руските военни от групировката „Изток“ сериозно нарушиха логистиката на украинските въоръжени сили в Покровск, един от ключовите отбранителни възли на украинците в южната част на Донецка област, съобщи вчера ТАСС. „В резултат на работата на оперативно-тактическата авиация и безпилотните летателни апарати, логистиката на украинските въоръжени сили в Покровско е сериозно нарушена. Покровско вече не е тилов град“, заявиха руските сили за сигурност пред агенцията. Авиацията на 11-та гвардейска армия с авиоудари с помощта на ФАБ, както и оператори на безпилотни летателни апарати, са разрушили два от трите моста през река Волча. Работата е извършена, отчасти, от оптичния дрон „Княз Вандал Новгородски“.
БТА
Украинската армия атакува руски региони с дронове всяка нощ , за което почти не се съобщава по медиите. Например днес руското военно министерство съобщава, че фрагменти от свален над Тула дрон са били открити близо до пътно платно, което е довело до ограничения на движението. Тула е близо до Москва. Това е всяка нощ, стотици украински дронове се насочват към руски области.
Гледах кадрите с "Блек хоук". Той стовари спцназовците и отлетя. Тъй че задачата му надали е била евакуация
Публикувани са нови кадри, които според източник показват прекъснат опит за кацане от подразделение на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Украйна. Съобщава се, че група от два хеликоптера UH-60 Black Hawk са се опитали да кацнат в северозападните покрайнини на Красноармейск, близо до индустриалната зона, за да окажат подкрепа на подразделения на украинските въоръжени сили, разположени в града. Според украински източници операцията е проведена по заповед на командир Сирски и под ръководството на началника на ГРУ Буданов. Както се вижда от публикуваните кадри, заявените цели не са постигнати и атакуващата страна е понесла загуби сред своите специални части.
“…….(мисля, че в Блек Хоук могат да се качат 10 или 11 души)……” ……. И “Ройтерс” така казват - руснаците твърдят, че са унищожили един Блек Хоук и всички 11 души на борда са загинали. Следователно не е имало място за никого, когото да спасяват и извеждат.
През изминалата нощ украински безпилотни летателни апарати нанесоха удари по следните обекти: - Нефтопреработвателен завод „НС-Ойл“ в Новоспаско, Уляновска област. - Марийски нефтопреработвателен завод в република Марий Ел. - Химически завод „Ставролен“ в Буденовск, Ставрополски край. - Нефтобаза в Гвардейское, Крим. - Симферополска ТЕЦ, Крим.
унижени са руснаци фъшки....ти телеграм не следиш ли? изтече видео с пожълтяла гащиге блатна орка дето се снима сам в позицията си сред трупове на други орки. пердах ядете яко там, матрьошките ;)
по информация от неутрални наблюдатели действат 2 бригади на украинските сили и украйнците имат много f16 там. така че прочистването е въпрос на време
украинските спецназ са отхвърлили врага по 3 направленея и вече руската армия държи 36% от покровск. с новите томахоци от САЩ логистиката по снабдяването на окопаторите ще се затрудни още. Според информация от неутрални наблюдатели на терен Покровск до седмица ще свободен от орки. Слава Украйна!