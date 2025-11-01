 Прескочи към основното съдържание
Украинската армия е започнала операция по прочистване на Покровск

Украински военни в Покровск

Украинските специални части са започнали сложна десантна операция по прочистването на град Покровск, който служи като крепост срещу настъпващата руска армия в Източна Украйна, съобщи “Суспилне“, позовавайки се на военни източници.

В операцията участват специални сили и вертолети на Главното разузнавателно управление (ГУР).

“Щурмови части влязоха в райони на града, които руското командване твърдеше, че са под негов контрол“, посочва изданието.

Журналистът от “Икономист“ Оливър Карол също съобщи в социалните мрежи, че Украйна е започнала контраофанзива близо до Покровск. Той публикува видеоклип на кацания на хеликоптери на неопределено място в града.

Както съобщава украинската държавна агенция УНИАН, украинските военни се оплакват от критичната ситуация в Покровск. Високопоставен офицер, пожелал анонимност, казва пред “Громадске“, че руснаците вече контролират приблизително 60% от града и активно проникват в съседните Родинске и Мирноград.

Според него до 1500 украински бойци могат да бъдат обкръжени, ако не бъдат спешно изтеглени. Неназован оператор на дрон, напуснал града, твърди, че защитниците в Покровск вече са де факто обкръжени, защото руснаците са проникнали из целия град. 

Украински военни твърдят, че руснаците използват тактика на “брауново движение“, заобикаляйки предните позиции и прониквайки в тила на малки групи. Това принуждава тиловите части да влизат в бой със стрелково оръжие, а операторите на дронове не са в състояние да действат ефективно, което позволява на врага да продължи проникването.

Защитниците смятат, че падането на Покровск автоматично ще доведе до загуба на Мирноград.

Най-голямата опасност за Мирноград е пълното прекъсване на логистичните му пътища, които вече са под контрола на вражеския огън. Някои военни служители смятат, че е твърде късно за справяне с ситуацията, предават украинските медии, цитирани от БГНЕС.

Украинското командване от своя страна смята, че ударните и издирвателните операции от допълнителни части все още могат да спасят положението.

Иван Столярчук, началник на комуникационния отдел на 32-ра бригада, подчерта, че специалните сили няма да спасят града, освен ако механизираните бригади не държат фланговете и логистиката, която в момента е затруднена, но не и прекъсната.

Русия Украйна Донбас Покровск
  1. т€еритория на Мики Маус
    #19

    Руските сили са разбили украински спецназ до Покровск
    01 Ное 2025
    Руските войски унищожиха част от подразделение със специално предназначение на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), прехвърлено от украинското командване близо до Красноармейск (с украинското име Покровск). Както съобщи Игор Кимаковски, съветник на ръководителя на ДНР, мисията на специалните сили е включвала освобождаване на блокадата на украинските въоръжени сили в няколко района. Украйна е изпратила специални части в зоните в източния

  2. Коментарът е изтрит в 15:07 на 1 ноември 2025 от автора.
    #18
  3. F16
    #17

    Украинската армия атакува руски региони с дронове всяка нощ , за което почти не се съобщава по медиите. Например днес руското военно министерство съобщава, че фрагменти от свален над Тула дрон са били открити близо до пътно платно, което е довело до ограничения на движението. Тула е близо до Москва. Това е всяка нощ, стотици украински дронове се насочват към руски области.

  4. Дедо Генчо
    #16

    Гледах кадрите с "Блек хоук". Той стовари спцназовците и отлетя. Тъй че задачата му надали е била евакуация

  5. т€еритория на Мики Маус
    #15

    Публикувани са нови кадри, които според източник показват прекъснат опит за кацане от подразделение на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Украйна. Съобщава се, че група от два хеликоптера UH-60 Black Hawk са се опитали да кацнат в северозападните покрайнини на Красноармейск, близо до индустриалната зона, за да окажат подкрепа на подразделения на украинските въоръжени сили, разположени в града. Според украински източници операцията е проведена по заповед на командир Сирски и под ръководството на началника на ГРУ Буданов. Както се вижда от публикуваните кадри, заявените цели не са постигнати и атакуващата страна е понесла загуби сред своите специални части.

  6. Един препатил
    #14
    Отговор на коментар #8

    “…….(мисля, че в Блек Хоук могат да се качат 10 или 11 души)……” ……. И “Ройтерс” така казват - руснаците твърдят, че са унищожили един Блек Хоук и всички 11 души на борда са загинали. Следователно не е имало място за никого, когото да спасяват и извеждат.

  7. Копейкин от Максуда Онанист
    #13

    През изминалата нощ украински безпилотни летателни апарати нанесоха удари по следните обекти: - Нефтопреработвателен завод „НС-Ойл“ в Новоспаско, Уляновска област. - Марийски нефтопреработвателен завод в република Марий Ел. - Химически завод „Ставролен“ в Буденовск, Ставрополски край. - Нефтобаза в Гвардейское, Крим. - Симферополска ТЕЦ, Крим.

  8. Копейкин от Максуда Онанист
    #12
    Отговор на коментар #3

    унижени са руснаци фъшки....ти телеграм не следиш ли? изтече видео с пожълтяла гащиге блатна орка дето се снима сам в позицията си сред трупове на други орки. пердах ядете яко там, матрьошките ;)

  9. Копейкин от Максуда Онанист
    #11
    Отговор на коментар #8

    по информация от неутрални наблюдатели действат 2 бригади на украинските сили и украйнците имат много f16 там. така че прочистването е въпрос на време

  10. Копейкин от Максуда Онанист
    #10

    украинските спецназ са отхвърлили врага по 3 направленея и вече руската армия държи 36% от покровск. с новите томахоци от САЩ логистиката по снабдяването на окопаторите ще се затрудни още. Според информация от неутрални наблюдатели на терен Покровск до седмица ще свободен от орки. Слава Украйна!

