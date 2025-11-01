Украинската армия е започнала операция по прочистване на Покровск

Украинските специални части са започнали сложна десантна операция по прочистването на град Покровск, който служи като крепост срещу настъпващата руска армия в Източна Украйна, съобщи “Суспилне“, позовавайки се на военни източници.

В операцията участват специални сили и вертолети на Главното разузнавателно управление (ГУР).

“Щурмови части влязоха в райони на града, които руското командване твърдеше, че са под негов контрол“, посочва изданието.

Журналистът от “Икономист“ Оливър Карол също съобщи в социалните мрежи, че Украйна е започнала контраофанзива близо до Покровск. Той публикува видеоклип на кацания на хеликоптери на неопределено място в града.

Както съобщава украинската държавна агенция УНИАН, украинските военни се оплакват от критичната ситуация в Покровск. Високопоставен офицер, пожелал анонимност, казва пред “Громадске“, че руснаците вече контролират приблизително 60% от града и активно проникват в съседните Родинске и Мирноград.

Според него до 1500 украински бойци могат да бъдат обкръжени, ако не бъдат спешно изтеглени. Неназован оператор на дрон, напуснал града, твърди, че защитниците в Покровск вече са де факто обкръжени, защото руснаците са проникнали из целия град.

Украински военни твърдят, че руснаците използват тактика на “брауново движение“, заобикаляйки предните позиции и прониквайки в тила на малки групи. Това принуждава тиловите части да влизат в бой със стрелково оръжие, а операторите на дронове не са в състояние да действат ефективно, което позволява на врага да продължи проникването.

Защитниците смятат, че падането на Покровск автоматично ще доведе до загуба на Мирноград.

Най-голямата опасност за Мирноград е пълното прекъсване на логистичните му пътища, които вече са под контрола на вражеския огън. Някои военни служители смятат, че е твърде късно за справяне с ситуацията, предават украинските медии, цитирани от БГНЕС.

Украинското командване от своя страна смята, че ударните и издирвателните операции от допълнителни части все още могат да спасят положението.

Иван Столярчук, началник на комуникационния отдел на 32-ра бригада, подчерта, че специалните сили няма да спасят града, освен ако механизираните бригади не държат фланговете и логистиката, която в момента е затруднена, но не и прекъсната.