Украински дрон уби човек в Саратовска област, поразен е руски индустриален обект

Един човек загина след падането на украински безпилотен летателен апарат в двора на жилищен блок в Саратовска област. Има пострадали, съобщи в "Телеграм" губернаторът на региона Роман Бусаргин, цитиран от ТАСС.
Дронът е паднал в двора на жилищен блок, добави той. "Жителите са евакуирани, временен пункт за настаняване е организиран в ъседно училище. В резултат на атаката има пострадали".
По предварителни данни има един загинал, според същия източник. Медицинските служби оказват необходимата помощ на пострадалите.
При украинска атака с дронове е бил поразен и руски индустриален обект в Саратовска област. "Всички необходими служби за спешна помощ работят на сцената", добавя Бусагин.
Губернаторът не уточни подробности за повредения обект, отбелязва Ройтерс.
Заради атаката бяхя въведени ограничения за дейността на летището в Саратов, но по-късно забраната бе отменена.
По-рано губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи в Телеграм, че при украински атаки с дронове са загинали 3 души, а двама са били ранени, предаде ДПА. Повечето пострадали са се намирали в района на Борисовка, в близост до границата с украинската Харковска област.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Мда. Гаварит Масква би представила информацията точно по този начин. Не че Украински дронове са атакували законна вражеска цел - рафинерия снабдяваща армията на агресора. Не че в резултат на криворъката рашистка ПВО отломки от дрон са убили цивилен. А, видите ли, украински дрон бил убил човек, сякаш такава е била целта на атаката. На фона на ежедневните и еженощни кървави атаки на рашистите срещу жилищни блокове и откровено сафари срещу хора, това е повече от цинично. Срам!
Давайте по скоро крилатите ракети Таурус на Украйна да могат да пържат руските фашисти в дълбочина!
Точната информация е,че е поразена рафинерия в Саратов. Цялата статия и копи пейст на рашистката пропаганда! Срам!