Украински дрон уби човек в Саратовска област, поразен е руски индустриален обект

Един човек загина след падането на украински безпилотен летателен апарат в двора на жилищен блок в Саратовска област. Има пострадали, съобщи в "Телеграм" губернаторът на региона Роман Бусаргин, цитиран от ТАСС.

Дронът е паднал в двора на жилищен блок, добави той. "Жителите са евакуирани, временен пункт за настаняване е организиран в ъседно училище. В резултат на атаката има пострадали".

По предварителни данни има един загинал, според същия източник. Медицинските служби оказват необходимата помощ на пострадалите.

При украинска атака с дронове е бил поразен и руски индустриален обект в Саратовска област. "Всички необходими служби за спешна помощ работят на сцената", добавя Бусагин.

Губернаторът не уточни подробности за повредения обект, отбелязва Ройтерс.

Заради атаката бяхя въведени ограничения за дейността на летището в Саратов, но по-късно забраната бе отменена.

По-рано губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи в Телеграм, че при украински атаки с дронове са загинали 3 души, а двама са били ранени, предаде ДПА. Повечето пострадали са се намирали в района на Борисовка, в близост до границата с украинската Харковска област.