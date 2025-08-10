Украински дрон уби човек в Саратовска област, поразена и е руска нефтена рафинерия

Един човек загина след падането на украински безпилотен летателен апарат в двора на жилищен блок в Саратовска област. Има пострадали, съобщи в "Телеграм" губернаторът на региона Роман Бусаргин, цитиран от ТАСС.
Дронът е паднал в двора на жилищен блок, добави той. "Жителите са евакуирани, временен пункт за настаняване е организиран в ъседно училище. В резултат на атаката има пострадали".
По предварителни данни има един загинал, според същия източник. Медицинските служби оказват необходимата помощ на пострадалите.
При украинска атака с дронове е бил поразен и руски индустриален обект в Саратовска област. "Всички необходими служби за спешна помощ работят на сцената", добавя Бусагин.
Губернаторът не уточни подробности за повредения обект, отбелязва Ройтерс.
По-късно от украинска страна бе обявено, че става въпрос за петролна рафинерия.
Заради атаката бяхя въведени ограничения за дейността на летището в Саратов, но по-късно забраната бе отменена.
По-рано губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи в Телеграм, че при украински атаки с дронове са загинали 3 души, а двама са били ранени, предаде ДПА. Повечето пострадали са се намирали в района на Борисовка, в близост до границата с украинската Харковска област.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
11 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Бой до дупка. Тръмп ряпа да яде :)
Кадри с удара по рафинерията : https://youtube.com/shorts/6J-nozGYbvo?si=6BSJLDxmVVx944Sa
Прави су туканка колегите Пепа, Румен и пр. Ударението требе да падне в/ху дрон-опожаряването на саратовската рафинерия, а не че пво-путлерярите са гръмнале 1 дрон над комунален блок... Кое е по-важното обаче "напутследък"? Украинската военна индустрия, с хиляди талантливи инженери, техници и оператори на безпилотни "бомбардировачи" се оказва /за момента/ най-бързо и ефикасно развиващата се в света. Дочува се, че европейски, американски, а некои китайски военно-промишлени гиганти са готови да плащат милиарди за това напредничаво ноу-хау. Мда. Слава, слава слава на ЖЕЛЯЗНА Европейска Украйна!
Един, малко е, всичките орки да ги изтребят до девето коляно.
Прекрасен двоен аршин за всички укромедии. Когато украински дрон убие цивилен - той е ПАДНАЛ!!!. Ако руски убие цивилен - това било целенасочено и е тероризъм. И понеже войната се води на територията на Усрайна, който има поне 2 грама мозък в главата ще осъзнае, че повече от половината цивилни жертви в Усрайна са в следствие на ПВО (ракетата на детската болница или пазара през 2023), както и смесването на военни сгради сред жилищни райони.
Украинците не си хабят оръжията по цивилни. От друга страна руските варвари си отмъщават на цивилното население, затова че пушечното им месо не може да направи и крачка напред, без да бъде употребено като тор.
Всичко изглеждаше легитимно на платформата за криптовалути, на която търгувах, докато не се опитах да изтегля парите си. Моите 450 000 долара бяха блокирани почти 3 месеца без обяснение. Знаех, че трябва да действам бързо. Свързах се с Forensic Hackers Web Recovery, предоставих необходимата информация и за мое облекчение те възстановиха цялата ми инвестиция. Не чакайте, ако подозирате измама – свържете се с тях на: Forsenichackersweb [@] gmail [.] com
Във всяка нормална европейска държава сайтове като Медиапул - с привидно неутрална позиция, се закриват, заради фактическо разпространение на руска пропаганда и позицията и политиката на путиновата нацистка диктатура и терористична Русия!... Включително и заради допускането на задръстване на форумите за коментари от рашистки ботове и тролове... Когато си броите рублите от фашистката Мутрофанова, се погледнете в огледалото да видите на какво приличате, Медиапул!
Мда. Гаварит Масква би представила информацията точно по този начин. Не че Украински дронове са атакували законна вражеска цел - рафинерия снабдяваща армията на агресора. Не че в резултат на криворъката рашистка ПВО отломки от дрон са убили цивилен. А, видите ли, украински дрон бил убил човек, сякаш такава е била целта на атаката. На фона на ежедневните и еженощни кървави атаки на рашистите срещу жилищни блокове и откровено сафари срещу хора, това е повече от цинично. Срам!
Давайте по скоро крилатите ракети Таурус на Украйна да могат да пържат руските фашисти в дълбочина!