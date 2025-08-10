Украински дрон уби човек в Саратовска област, поразена и е руска нефтена рафинерия

Един човек загина след падането на украински безпилотен летателен апарат в двора на жилищен блок в Саратовска област. Има пострадали, съобщи в "Телеграм" губернаторът на региона Роман Бусаргин, цитиран от ТАСС.

Дронът е паднал в двора на жилищен блок, добави той. "Жителите са евакуирани, временен пункт за настаняване е организиран в ъседно училище. В резултат на атаката има пострадали".

По предварителни данни има един загинал, според същия източник. Медицинските служби оказват необходимата помощ на пострадалите.

При украинска атака с дронове е бил поразен и руски индустриален обект в Саратовска област. "Всички необходими служби за спешна помощ работят на сцената", добавя Бусагин.

Губернаторът не уточни подробности за повредения обект, отбелязва Ройтерс.

По-късно от украинска страна бе обявено, че става въпрос за петролна рафинерия.

Заради атаката бяхя въведени ограничения за дейността на летището в Саратов, но по-късно забраната бе отменена.

По-рано губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи в Телеграм, че при украински атаки с дронове са загинали 3 души, а двама са били ранени, предаде ДПА. Повечето пострадали са се намирали в района на Борисовка, в близост до границата с украинската Харковска област.