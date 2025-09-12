Украински дронове атакуваха най-голямото петролно пристанище на Русия

В нощта на 12 септември над 30 украински дрона атакуваха Ленинградска област, съобщи губернаторът на областта Александър Дрозденко. Ударено беше най-голямото петролно пристанище в страната - Приморск. „Пожарът на един от корабите се гаси. <…> Няма заплаха от изтичане или разлив на петрол“, написа Дрозденко в своя Telegram канал. Освен това се е запалила една от помпените станции в пристанището.
Отломки от свалените дронове са паднали във Всеволожск, Тосно, селата Покровское и Узмино, както и извън населените места в Ломоносовския район на областта. Според предварителната информация няма жертви.
Пристанището Приморск се намира във Виборгски район на Ленинградска област, на 5 км югоизточно от едноименния град. То е крайната точка на Балтийската тръбопроводна система. През него се изнасят суров петрол и дизелово гориво. Пристанището разполага с 18 резервоара за съхранение на петрол с капацитет от 50 000 тона всеки, както и с резервоари за съхранение на леки нефтопродукти и няколко резервоара за аварийно изхвърляне. Пристанището е проектирано да обслужва танкери с водоизместимост до 150 000 тона. Товарооборотът на Приморск е около 58 милиона тона годишно.
Поради нападението с украински дронове над Ленинградска област летище Пулково въведе плана „Килим“, който включва спиране на приемането и излитането на самолети. В резултат на това 28 полета бяха забавени, 13 бяха отменени, а 11 самолета бяха изпратени на резервни летища. Спряна беше и работата на летищата в Иваново, Псков, Ярославъл и Калуга, съобщи Федералната агенция за въздушен транспорт.
Общо 221 дрона бяха свалени и прихванати над руска територия през нощта, по данни на Министерството на отбраната. Най-много дронове са унищожени над Брянска област - 85. Според губернатора на областта Александър Богомаз, един от дроновете е ударил пътнически микробус, ранявайки петима души. 42 дрона са свалени над Смоленска област, 28 над Ленинградска област, 18 над Калужска област, 14 над Новгородска област, девет над Московска област и девет над Орловска област. Освен това са атакувани областите Белгород, Ростов, Твер, Псков, Тула и Курск.
Това е първата украинска атака от такъв мащаб през последните три месеца и половина. Преди това, в края на май, силите за противовъздушна отбрана за една нощ унищожиха 296 дрона над Русия.
