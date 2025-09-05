Украински дронове отново атакуваха най-голямата рафинерия на Роснефт

Командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди днес написа в приложението „Телеграм“, че Украйна е атакувала руската рафинерия в Рязан, както и склад за петрол в окупираната Луганска област, предаде Ройтерс.

В нощта на 5 септември Рязанска област беше атакувана от осем украински дрона, които бяха свалени от системи за противовъздушна отбрана и електронна война, съобщи губернаторът на областта Павел Малков. „По предварителна информация няма жертви, нито щети по жилищни сгради или инфраструктура. Отломките са паднали на територията на промишлено предприятие, последствията се отстраняват“, написа Малков в своя Telegram канал. Той призова местните жители да не публикуват снимки и видеоклипове на последствията от атаката с дрон и да не се приближават до отломките на улицата.

Жители на Рязан обаче разказват пред Shot, че в два часа сутринта са чули няколко силни експлозии в южните покрайнини на града. След това в небето се появило сияние от пожар, а до сутринта се видял стълб от гъст черен дим. Според Astra Рязанската петролна рафинерия се е запалила.

Украинския мониторингов канал Supernova+ след анализ на фото и видео материалите от горящата инсталация твърди, че дронът може да е повредил една от първичните преработвателни установки.

Преди това, на 2 август, Рязанската рафинерия пак беше атакувана от украински дронове. Тогава според Ройтерс това е довело до спирането на две от трите първични рафиниращи установки за нефтопреработка.

Заводът с капацитет от 13,8 милиона тона годишно принадлежи на Роснефт и е най-големият в компанията. Предприятието доставя гориво и за Московска област, наред с други неща.

Украйна започна редовно да атакува руски петролни рафинерии през август и вече е ударила десетки от тях. Сред тях са Новокуйбишевската, Афипската, Саратовскат, Новошахтинскита, Ухта, Волгоградска, в Сизрански район и други. Поради продължаващите атаки от 15 до 20% от капацитета за рафиниране на нефтопродукти беше спрян, което означава загуба на над 1 милион барела гориво на ден. Това доведе до скок на цените на бензина, недостиг и дори пълно изчезване на горивото в някои региони.

На този фон руското правителство инструктира петролните компании да пуснат резервни мощности, да коригират програмата за планирани ремонти на инсталации и започна ръчно да регулира транспорта на гориво. За стабилизиране на ситуацията забраната за износ на гориво беше удължена с два месеца.