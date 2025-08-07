Украински дронове удариха нефтопреработвателно предприятие в Русия

Украински дронове атакуваха Краснодарския край в Русия тази нощ, като целта е била нефтопреработвателното предприятие "Афипски", предадоха руски медии в канала Telegram, като се позоваха на местни жители.

Рафинерията, разположена на около 200 километра от фронтовата линия, служи като стратегически логистичен център за дизелово гориво и авиационен керосин, използвани от руските войски.

Рафинерията преработва 6.25 милиона тона нефт годишно и е от ключово значение за икономическата мощ на Русия.

Рафинерията "Афипски" е била нападана многократно от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, пише "Киев индипендънт".

Местни жители съобщиха, че са чули експлозии през цялата нощ на фона на заплахата от дронови атаки в региона. Видеоклипове, споделени в социалните медии, показват голям пожар в района на рафинерията.

Регионалният губернатор Вениамин Кондратиев посочи, че в близкото селище Славянск-на-Кубан един мъж е бил ранен в резултат на падащи отломки от дрон. Кондратиев не спомена атака срещу рафинерията.

Пълният размер на щетите не е ясен.

Украинските военни рядко коментират удари с дронове на руска територия и не са го направили и в този случай, отбелязва БГНЕС.

Украйна редовно нанася удари в дълбочина срещу военни и промишлени обекти в Русия, като разчита предимно на дронове, разработени в страната. Киев е насочил особено внимание към инфраструктурата за изкопаеми горива на Русия като част от стратегията си да подкопае финансирането на военните разходи на Кремъл.

Край Краснодар, разположен източно от окупирания Крим и отделен от него с Керченския пролив, се превърна в все по-честа цел на украински удари с дронове. Военната инфраструктура в региона е от критично значение за въздушните операции на Русия в южната част и над Черно море.

Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта са били свалени общо 82 дрона над различни руски региони.