Украйна продължава ударите срещу енергийни съоръжения на Руската федерация с цел да попречи на финансирането на войната на нейна територия. През нощта срещу неделя украински дронове са атакували газов завод в Оренбургска област на Русия, причинявайки пожар в един от цеховете му, съобщи днес областният губернатор Евгений Солнцев, цитиран от Ройтерс. По-късно информацията бе потвърдена и от украинските въоръжени сили.
Киев съобщи още, че отделен удар с дронове е поразил и руската рафинерия в Новокуйбишевск, в съседната на Оренбургска област – Самарска област.
Оренбургският газопреработвателен завод, управляван от държавния газов гигант "Газпром" и разположен в едноименната област близо до границата с Казахстан, е част от производствен и преработвателен комплекс, който е едно от най-големите съоръжения от този вид в света, с годишен капацитет от 45 млрд. кубически метра газ годишно.
Руският губернатор заяви в официалния си канал в "Телеграм", че никой от служителите на завода не е пострадал при атаката, която е оставила завода частично повреден. Аварийните служби работят по потушаването на пожара.
Това е първият удар срещу Оренбургския газопреработвателен завод.
Генералният щаб на Украйна посочи в изявление в неделя, че в заводът в Оренбургска област е избухнал "голям пожар" и че една от неговите газопреработвателни и пречиствателни инсталации е повредена.
Атаката наложи временно да бъде преустановено приемането на природен газ от казахстанското находище Карачаганак, съобщи Министерството на енергетиката на Казахстан в своя канал в Телеграм. Казхстанската страна е била уведомена от "Газпром" за аварията в завода в Оренбург.
Министерството на енергетиката на Казахстан, допълва че газоснабдяването на вътрешния пазар не е засегнато и продължава в нормален режим, без ограничения.
Въпросите, свързани с преработката на карачаганакския газ и евентуалното отражение върху нефтодобива (в находището също се добива и петрол), се обсъждат в момента съвместно с операторите и добивните компании. Оценка на потенциалните загуби и последващи действия ще бъдат съобщени допълнително, казаха властите в Астана.
Отделно губернаторът на руската Самарска област Вячеслав Федоришчев съобщи в социалните мрежи, че през нощта противовъздушната отбрана се е задействала срещу украински дронове и че работата на местното летище и на мобилната интернет връзка е била спряна.
Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили за противовъздушна отбрана са свалили 45 украински дрона през нощта срещу неделя, включително 12 над Самарска област, 11 над Саратовска област и един над Оренбургска област.
Според изявлението на украинските власти отделен удар с дронове е поразил руската рафинерия в Новокуйбишевск, в съседната на Оренбургска област – Самарска област, предизвиквайки пожар и повреждайки основните ѝ преработвателни съоръжения.
Съоръжението в Новокуйбишевск, експлоатирано от руския газов гигант "Роснефт", има годишен капацитет от 4.9 млн. тона петрол и произвежда над 20 вида петролни продукти. Руските власти засега не потвърждават официално това твърдение на Украйна.
Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи днес, че руските сили изтласкали Въоръжените сили на Украйна от селището Чунишино край Покровск в Донецка област и селището Полтавка в Запорожка област.
Руските сили също така са разрушили произведена в САЩ реактивна установка за залпов огън "Хаймарс" в северната украинска Черниговска област, изплъзвайки балистична ракета "Искандер-М", съобщи министерството.
Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди докладите от бойното поле по независим начин.
Герои, колкото и Степан Бандера е герой. Това е един примтивизъм и омраза към човешкия род, олицетворяващ падението на Запада.
Прекрасно ! Браво на героите на Украйна ! А ватният стон: Владимир Владимирович, а где бензин ? А где вода ? А колко се чака за 20 л бензин ? Поне 15 часа. Какъв кеф !
„САЩ не представляват най-лошото от западната цивилизация. Те са много по-рационални от вас, европейците“ — при казването на това Караганов преобразува усмивката си в гримаса на отвращение — „и затова с тях е по-лесно да се договаряш. Но Доналд Тръмп няма интерес да спре войната в Украйна, освен ако това не е заради лична суета, освен ако не настъпи ескалация към тотален катастрофален провал, фиаско като това в Афганистан, или ядрена авария. Той и Америка печелят от това, изцеждайки Европа, обират …
ѝ ресурсите, плаща им се, за да се поддържат Киев. Защо би спирал всичко?“
Идеята на Караганов за приключване на конфликта в Украйна звучи почти нечовешки. През лятото на 2023 той защити необходимостта да бъде хвърлена ядрена бойна глава върху Полша. „Беше парадокс. Казвах само, че трябва да се възстанови чувството за страх в човечеството, което е напълно загубило страха от Бога и от войната. Затова казвам, че ако вие ни нападнете, трябва да отговорим с атомно оръжие. Надявам се на мир и съм благодарен на Путин и Тръмп за усилията им. Но върховете и ръкостисканията не са достатъчни. Започвайки от САЩ, всички трябва да разберат, че ние не воюваме срещу Украйна. Нашата война е срещу обединена Европа. Срещу Европа на Наполеон и Хитлер. Вашите елити са загубили всякаква форма на достоверност и авторитет и заради това търсят война срещу нас. За да ги спрем, може да е необходим шок.“
Мисията на Русия е да спре упадъка на човека и да освободи света от глобалните хегемонии. И ние най-после сме на прав път. Може би затова Тръмп е очарован от Путин. Американският президент знае, че ние сме длъжни да спечелим тази война. Но времето за решенията му наближава. Или е с нас, или е с Европа.“
Сергей Станишев е роден в Херсон /1966 СЪС СЪВЕТСКО ГРАЖДАНСТВО / и около 3 години чака обявяване на местни избори, за да се кандидатира за КМЕТ !
Лумпените по-долу обсебени от западен примитивизъм , понеже и няма какво толкова да кажат , могат само да сумтят. Въпрос на време е НАТО да изчезне, или ако не изчезне, да се прибере от Брюксел през океаните там където му е мястото.
"Докато НАТО съществува, хората по света бял ден няма да видят." ..... Не всички и не по целия свят. Само престъпната шайка в Кремъл.
"F16 има диария." ... Умствена.
Напъвал си се, напъвал си се да измисляш имена и накрая ти е свършила фантазията та си тропнал един Хамбургер. За достоверност. Можеше да добавиш и една жена - Елизабет Кока Кола - за още по-голяма достоверност.
Докато НАТО съществува, хората по света бял ден няма да видят. Това че Русия жали украиницте, близки народи са, води позционна битка и нанася високоточни въздушни удари по военни цели. Кои са по издръжливи - силите на укрнацистистите поддържани от англсоакснонските нашественци или тези на руската армия. Все още не е война между народи, а е специална военна операция, ако е война между народи всички цели стават легитимни и тогава вече няма жал и става безмилостно.
F16 има диария.