Украински дронове удариха огромен газов завод и рафинерия в Русия

Украйна продължава ударите срещу енергийни съоръжения на Руската федерация с цел да попречи на финансирането на войната на нейна територия. През нощта срещу неделя украински дронове са атакували газов завод в Оренбургска област на Русия, причинявайки пожар в един от цеховете му, съобщи днес областният губернатор Евгений Солнцев, цитиран от Ройтерс. По-късно информацията бе потвърдена и от украинските въоръжени сили.

Киев съобщи още, че отделен удар с дронове е поразил и руската рафинерия в Новокуйбишевск, в съседната на Оренбургска област – Самарска област.

Оренбургският газопреработвателен завод, управляван от държавния газов гигант "Газпром" и разположен в едноименната област близо до границата с Казахстан, е част от производствен и преработвателен комплекс, който е едно от най-големите съоръжения от този вид в света, с годишен капацитет от 45 млрд. кубически метра газ годишно.

Руският губернатор заяви в официалния си канал в "Телеграм", че никой от служителите на завода не е пострадал при атаката, която е оставила завода частично повреден. Аварийните служби работят по потушаването на пожара.

Това е първият удар срещу Оренбургския газопреработвателен завод.

Генералният щаб на Украйна посочи в изявление в неделя, че в заводът в Оренбургска област е избухнал "голям пожар" и че една от неговите газопреработвателни и пречиствателни инсталации е повредена.

Атаката наложи временно да бъде преустановено приемането на природен газ от казахстанското находище Карачаганак, съобщи Министерството на енергетиката на Казахстан в своя канал в Телеграм. Казхстанската страна е била уведомена от "Газпром" за аварията в завода в Оренбург.

Министерството на енергетиката на Казахстан, допълва че газоснабдяването на вътрешния пазар не е засегнато и продължава в нормален режим, без ограничения.

Въпросите, свързани с преработката на карачаганакския газ и евентуалното отражение върху нефтодобива (в находището също се добива и петрол), се обсъждат в момента съвместно с операторите и добивните компании. Оценка на потенциалните загуби и последващи действия ще бъдат съобщени допълнително, казаха властите в Астана.

Отделно губернаторът на руската Самарска област Вячеслав Федоришчев съобщи в социалните мрежи, че през нощта противовъздушната отбрана се е задействала срещу украински дронове и че работата на местното летище и на мобилната интернет връзка е била спряна.

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили за противовъздушна отбрана са свалили 45 украински дрона през нощта срещу неделя, включително 12 над Самарска област, 11 над Саратовска област и един над Оренбургска област.

Според изявлението на украинските власти отделен удар с дронове е поразил руската рафинерия в Новокуйбишевск, в съседната на Оренбургска област – Самарска област, предизвиквайки пожар и повреждайки основните ѝ преработвателни съоръжения.

Съоръжението в Новокуйбишевск, експлоатирано от руския газов гигант "Роснефт", има годишен капацитет от 4.9 млн. тона петрол и произвежда над 20 вида петролни продукти. Руските власти засега не потвърждават официално това твърдение на Украйна.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи днес, че руските сили изтласкали Въоръжените сили на Украйна от селището Чунишино край Покровск в Донецка област и селището Полтавка в Запорожка област.

Руските сили също така са разрушили произведена в САЩ реактивна установка за залпов огън "Хаймарс" в северната украинска Черниговска област, изплъзвайки балистична ракета "Искандер-М", съобщи министерството.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди докладите от бойното поле по независим начин.