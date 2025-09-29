Украинските сили са ударили руски завод с ракета "Нептун"

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
11 коментара
Хаирлия да е! Върнете ядреното оръжие на Украйна и войната ще спре веднага!
Днес завода, завтра Кремъль, а потом бункера на касапа. Слава на Украйна!
До 1 - дай си координатите бе, и теб да не те пожалят.
Пърженето на орките в собствен сос му е майката.
Кремъл прехвърля своите ПВО от Мариупол по-близо до Русия - защо ли?
Cкоро извършените от руснята убийства, мародерства и всякакви зверства ще ги застигне в пълен мащаб... Ще падне голяма ДВИЖУХА...
С ракета "Нептун"? А като дойдат томахавките - стой да гледаш феерия!
И двете Страни непрекъснато работят за Мира, който Тръмп им обеща ..............
«Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву» - Кутузов
Строго по плану! Четко по графику!