 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Украинските сили са ударили руски завод с ракета "Нептун"

11 коментара
Ракета "Нептун"
Украинска ракета "Нептун" удари завод "Електродетал" в руската Брянска област, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на командващия украинските Военноморски сили вицеадмирал Олексий Нейжпапа във "Фейсбук".
 
"По руския завод "Електродетал" в Карачев бе нанесен високоточен удар с наша ракета "Нептун". Още едно звено във вражеската верига за доставки е елиминирано", написа той.
 
По-рано Генералният щаб на украинските въоръжени сили потвърди пред Укринформ за удара срещу завода, произвеждащ компоненти за военна употреба, и уточни, че украинските сили са изстреляли четири ракети срещу него.
 
Те са изстреляни от разстояние от 240 км от мястото, където е разположена целта на удара, заяви Генералният щаб.
 
Според военните на територията на предприятието е избухнал пожар и са чути експлозии.

Ключови думи

Украйна Нептун
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

11 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. полк. Дрангов
    #11

    Хаирлия да е! Върнете ядреното оръжие на Украйна и войната ще спре веднага!

  2. Велика България!
    #10

    Днес завода, завтра Кремъль, а потом бункера на касапа. Слава на Украйна!

  3. Plamen_f
    #9

    До 1 - дай си координатите бе, и теб да не те пожалят.

  4. Keyser Söze
    #8

    Пърженето на орките в собствен сос му е майката.

  5. Динчев
    #7

    Кремъл прехвърля своите ПВО от Мариупол по-близо до Русия - защо ли?

  6. Динчев
    #6

    Cкоро извършените от руснята убийства, мародерства и всякакви зверства ще ги застигне в пълен мащаб... Ще падне голяма ДВИЖУХА...

  7. Един препатил
    #5

    С ракета "Нептун"? А като дойдат томахавките - стой да гледаш феерия!

  8. Тихомир Томов
    #4

    И двете Страни непрекъснато работят за Мира, който Тръмп им обеща ..............

  9. Динчев
    #3

    «Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву» - Кутузов

  10. Динчев
    #2

    Строго по плану! Четко по графику!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни