Украинско семейство бе убито при руски удар в Запорожка област

Снимката е илюстративна
Украинска семейна двойка загина при руски удар по дома ѝ в Запорожка област, съобщи рано тази сутрин местната военна администрация, цитирана от Франс прес.
 
"Руснаците атакуваха село Омелник с планиращи бомби. Разрушени са къщи. В една от тях беше убита двойка", се казва в изявление на ръководителя на военната администрация на Запорожка област Иван Федоров.
 
Той уточни, че убитият мъж е бил на 64 години.

