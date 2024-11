Украинците, войната, умората

В съответствие с постигнатото споразумение, през първата половина на 1990-те нововъзникналата независима украинска държава предаде надлежно ядрените си оръжия на Русия. Тъй нареченият Будапещенски меморандум, подписан от Русия, САЩ, Великобритания и други държави, обещаваше защита на териториалната цялост на Украйна. Когато през 2014 Русия заграби Крим, а после не допусна Украйна да изтласка сепаратистите от Донбас, украинците проумяха, че меморандумът не беше договор, а само обещание, което може да бъде нарушено.

"Русия ни излъга, що се отнася до Будапещенския меморандум – ми каза директорът на Националната опера в Харков, Игор Тулузов, - а и Западът не се държа съвсем коректно, защото все пак бяха поети конкретни задължения и дадени гаранции за нашата сигурност, гаранции, които бяха нарушени. Да не говорим за моралните задължения".

Бъдещият американски президент Тръмп и тези около него, а както изглежда, и онези, които гласуваха за него, не смятат, че нападнатата Украйна е грижа на Америка, особено ако струва американски пари. Добре известна е непоносимостта на Тръмп към Украйна и емпатията му към Путин – също като него богат, нагъл, бял, номинално християнски националист, който ненавиждаше Барак Обама и Хилари Клинтън, и се отнася с презрение към ЕС и НАТО. Републиканците на Тръмп споделят схващането, широко разпространено сред западните експерти от целия политически спектър, че именно Украйна и западните поддръжници, които я снабдяват с пари и оръжия, удължават войната с надеждата за пълна победа - връщане на страната в границите от 1991 - и унижаване на Путин. Следствието от тази идея е, че ако на Путин бъде предложен шанс да задържи това, което вече е завладял, и Украйна се откаже от членство в НАТО, войната ще приключи и ще настъпи мир.

Майк Джонсън, републиканският говорител на Камарата на представителите, изрази мнението на своята партия преди няколко седмици, като заяви: "Нямам апетит за по-нататъшно финансиране на Украйна и се надявам, че няма да бъде необходимо... Вярвам, че Тръмп действително може да доведе до приключване на конфликта, наистина вярвам. Мисля, че той ще се обади на Путин и ще му каже "стига толкова."

Предпоставката, която изглежда е залегнала в основата на този възглед, е, че без западни оръжия, Украйна ще бъде принудена да ограничи амбициите си, което ще удовлетвори Путин и ще го убеди да спре войната. Ала защо всъщност да го стори? Той елиминира политическата опозиция у дома си. Разправят, че танковете му свършвали, но те продължават да пристигат. Поне на хартия, руската икономика е силна. Ако го гризеше съвестта за смъртта на руснаците, щяхме да разберем това преди двадесет години при касапницата в Грозни. Той има активната или пасивна подкрепа на правителствата, представляващи по-голямата част от населението на света, които изглежда гледат на Украйна, както и той, като на американско изобретение, място, чието страдание някак си не е съвсем нейно. Ако спре дотам, докъдето е стигнал, Путин съвсем няма да постигне често заявяваната си (макар и не така експлицитно) цел да превърне Украйна в руски васал. Без украинска съпротива и продължаване на доставките на западно, и особено американско оръжие – нещо повече, без увеличаване на доставките, - върху него няма да има натиск да спре. Макар че на всички нива на властта в Киев има украинци, които са се вкопчили в надеждата за пълна победа, двигателят на поддържането на огъня на войната понастоящем е Русия, заедно с нейните съюзници в Северна Корея, Иран и Китай. Украйна е в отбранителна позиция, принудена да отстъпва от Русия, която продължава да завзема все повече територии и все така настоява за смазващо ниво на контрол над цяла Украйна, като условие за мир.

Засега нямаме сведения за преговори между двете страни; освен изтеклата информация за разговори между Украйна и Русия - отричани от Москва - за взаимен пакт за прекратяване на бомбардировките срещу енергийната инфраструктура на съответната страна. Трудно е да се повярва, че задкулисните сондажи за мирни преговори изобщо са спирали, но публичните позиции на страните остават много далеч една от друга. Зеленски, чийто президентски мандат изтече, но който засега не е под натиск за провеждане на нови избори, може да има нереалистични цели, а Путин - отблъскващи, но проблем е и това, че още от началото ЕС и САЩ приеха максималистичните надежди на Украйна, без да предоставят на страната средства за тяхното осъществяване.

Един от възможните пътища за постигане на мир в Украйна е пълната капитулация и подчинение на страната. Тази възможност е далечна, но това е настоящата посока на движение. За да се постигне обаче мир с поне известна доза справедливост за украинците, са необходими три предварителни условия. Едното е Русия да се задоволи с по-малко, отколкото е заявила, че иска: по-малко територия и по-малък - т.е. никакъв - контрол върху свободна Украйна. Няма признаци това да се случи. Второто е, че каквато и уж временна, но фактически постоянна линия на прекратяване на огъня да бъде съгласувана, Западът трябва да се ангажира да я защитава с по-скъпа и систематична подкрепа за украинската армия, отколкото понастоящем - може би дори със собствени въздушни сили. Няма признаци и това да се случи.

Третото условие е, че украинският народ трябва да се примири, че ще загуби част от територията си - задълго, може би завинаги. Ако съдя по престоя ми в Украйна точно преди победата на Тръмп, има всички признаци, че това вече се случва. "Като гражданин аз съм против", казва Тулузов. "Като мениджър с четиридесетгодишен опит разбирам, че понякога си в безизходна ситуация и е трудно да имаш правилна преценка. Не мога напълно да разбера до каква степен ресурсите на страната са изчерпани, до каква степен Западът наистина е готов да ни помага. Разбира се, най-важното е да запазим Украйна като държава. Ако успеем да го постигнем, това вече ще бъде победа".

Павло Филипенко, ръководител на Доброволческия строителен батальон ДОБРОБАТ в харковския регион, е още по-категоричен: "Всички ние се надяваме, че ще дойде моментът, когато властите ще се съгласят на някакъв вид прекратяване на огъня, дори временно. Това е най-важното за нас. Защото така както руснаците бомбардират Харков с бомби и ракети, това не е война, а чист тероризъм ... Окончателна победа, с ресурсите, с които разполагаме днес, и с такъв враг, е невъзможна".

Дали армията като цяло ще се надигне срещу правителството, ако направи териториални отстъпки на Русия? Може би. Но колкото по-широко разпростират мрежите си вербовчиците, трескаво търсейки попълнения за оредяващата армия, толкова повече армията се превръща в отражение на едно общество, което започва да говори открито, макар и с мъка, за размяна на земя срещу мир.

*Превод от английски със съкращения Стоян Гяуров

James Meek, Nobody wants to hear this. London Review of Books