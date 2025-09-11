Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лизинг от А1

За началото на новия семестър А1 предлага най-актуалните смартфони на пазара с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited, съобщиха от телекомуникационния оператор.
В специалната селекция са включени водещи модели като iPhone 16, OPPO Reno13 F 5G и Samsung Galaxy Z Fold7, които съчетават иновации, висока производителност и модерен дизайн. Така студентите и всички клиенти на телекома могат да се възползват от най-съвременните технологии при изгодни условия – за по-голямо удобство в ежедневието или университета и повече възможности за забавление.
iPhone 16 е създаден за Apple Intelligence – персонализирана платформа с изкуствен интелект, която подобрява комуникацията, продуктивността и сигурността. Моделът предлага усъвършенствана система от камери с 48MP Fusion сензор и 2x Telephoto увеличение, ултраширокоъгълен обектив за макро кадри, както и Camera Control бутон за по-лесно управление. Благодарение на новия A18 чип и батерията, осигуряваща до 22 часа видео възпроизвеждане, студентите могат да разчитат на висока производителност и цял ден издръжливост. Устройството разполага и с Action бутон за бърз достъп до любими функции, алуминиев корпус с IP68 защита и последно поколение Ceramic Shield стъкло. До 30 септември iPhone 16 128 GB е достъпен на цена от 36,66 лева/18,74 евро на месец за 24 месеца с 0% лихва и план Unlimited Ultra от А1.
OPPO Reno13 F 5G e чудесно и балансирано решение за активното ежедневие на учещите. Смартфонът е оборудван с 6.67-инчов AMOLED дисплей с 120Hz честота на опресняване, а тройната камера система (50MP основна с OIS, 8MP ултраширокоъгълна и 2MP допълнителна) използва AI технологии за по-ярки и детайлни кадри. Устройството е задвижвано от процесор Snapdragon 6 Gen 1, като разполага с 8GB RAM и 256 GB вградена памет – достатъчни за лекции, презентации и лични файлове. А батерията от 5800 mAh със SuperVOOC бързо зареждане осигурява целодневна работа. Моделът се предлага в комплект със слушалки ttec Mode за 10,80 лева/5,52 евро на месец за 24 месеца с 0% лихва и план Unlimited Ultra от А1.
Samsung Galaxy Z Fold7 е най-тънкият Fold досега, с дебелина под 9 мм и тегло от 216 грама. Големият 8-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей осигурява комфорт за работа, учене, мултитаскинг и развлечения, а функцията Cover Screen Mirroring позволява безпроблемно преминаване между външния и вътрешния екран. Смартфонът е задвижван от процесора Snapdragon 8 Elite и предлага усъвършенствана камера с 200 MP и ProVisual Engine за отлични резултати при всякакви светлинни условия. Вградените AI функции, включително Gemini Live, предоставят интелигентна помощ в реално време – от превод до резюме на съдържание. До края на септември Galaxy Z Fold7 256 GB се предлага в комплект със слушалки ttec Mode на цена от 146,64 лева/74,98 евро на месец за 24 месеца с план Unlimited Ultra и 0% лихва.
Пълната селекция смартфони с 0% лихва на лизинг през септември можете да разгледате в магазините на телекома и онлайн на a1.bg.
