"Умните домове" - следващата голяма технологична надпревара

Дългоочакваното бъдеще на умния дом дойде с двоен скок, който официално даде началото на следващата голяма технологична надпревара. В последователни дни два технологични титана - Amazon и Google - пуснаха на пазара най-новите си, най-мощни оръжия, превръщайки хола, кухнята и верандата в ново бойно поле за изкуствен интелект.

Ходът на Google да разшири своя Gemini AI в екосистемата на умния дом, под знамето на Gemini for Home, дойде само ден след като Amazon представи най-новата си линия, изградена около усъвършенствания асистент Alexa+. Това е повече от продуктов цикъл. Това е значителна промяна, която замества основните гласови асистенти с генеративен, разговорен AI, отбелязвайки окончателния край на ерата на Google Assistant и класическата Alexa.

Gemini for Home: От асистент до агент

За Google интеграцията на Gemini е мащабна, системна промяна. Компанията на практика сменя “мозъците” на своите интелигентни високоговорители и дисплеи, правейки прехода към AI достъпен дори за по-стари устройства, датиращи от преди десетилетие. Основното обещание на Gemini for Home е радикално отклонение от досегашния интерфейс за командване и контрол, който определяше предшественика му.

Вместо да се нуждаят от точни фрази, потребителите вече могат да взаимодействат с домовете си, използвайки естествен език и сложно, контекстуално разсъждение. Можете да издавате множество, нюансирани команди наведнъж, като например:

“Приглуши осветлението в хола, настрой термостата на 22 градуса и изключи всички останали светлини в къщата.“ Тази способност за обработка на едновременни заявки и изключения позволява на изкуствения интелект да функционира по-малко като програмиран робот и по-скоро като наистина полезен домакин.

Потребителското изживяване е подкрепено от преработеното приложение Google Home, което е опростено в раздели “Дом”, “Дейност” и “Автоматизации”. В това приложение се намира “Ask Home” - команден център с генеративен изкуствен интелект. Тази функция позволява на потребителите да настройват сложни рутини, просто като напишат или изговорят желания резултат, като например “Заключи вратите и включи външните прожектори всяка вечер в 22:00 часа”, поставяйки сложната автоматизация в обсега на обикновения потребител.

Приложението също така подобрява производителността и бързината на камерите, като активира функции като търсения, базирани на камера: “Камионът на куриера пристигна ли днес?” и Gemini ще изолира съответните видеоклипове.

Умната домашна охрана

Интелигентността на Gemini е може би най-трансформираща в новия хардуер на Google, който включва модели Nest Cam Indoor от трето поколение и Nest Cam Outdoor от второ поколение, заедно с нов Nest Doorbell, всички с подобрена 2K видео резолюция.

Камерите вече не са просто детектори за движение, благодарение на AI те притежават семантично разбиране на сцената. Тази способност им позволява да предоставят богати, описателни известия. Вместо неясно предупреждение за “Открит човек”, Gemini може да интерпретира сцената и да каже на потребителя, че “Шофьор на USPS поставя пакет на верандата и се отдалечава”.

За по-добра сигурност, една от най-завладяващите нови функции е Home Brief. Вместо да пресява стотици отделни известия за събития, Home Brief автоматично компилира часове кадри в бързо, смилаемо ежедневно обобщение, предоставяно всяка вечер, като подчертава ключови събития със съответните видеоклипове. Освен това потребителите вече могат да търсят в цялата си видео история, използвайки заявки на естествен език. Например “Кучето ми влезе ли в кошчето тази сутрин?“, елиминирайки досадната нужда от ръчно превъртане.

Важно е да се отбележи, че Google е поставила повечето от най-мощните си подобрения в областта на изкуствения интелект зад нова абонаментна услуга: Google Home Premium. Този нов план замества Nest Aware и предлага две нива. Стандартното ниво, започващо от $10 на месец (или $100 на година), предоставя достъп до функции като Gemini Live, която позволява непрекъснати, свободни разговори с асистента, без да е необходима ключовата дума “Hey Google” за всеки разговор.

Планът Advanced от по-високо ниво, на цена от $20 на месец (или $200 на година), отключва най-сложните възможности на изкуствения интелект, включително пълната мощ на Home Brief, задвижван от изкуствен интелект, и възможността за търсене в историята на видеоклиповете. За тези, които вече са абонирани за водещите услуги на Google с изкуствен интелект, плановете Home Premium са включени без допълнително заплащане за членове на Google AI Pro и Ultra, позиционирайки функциите за интелигентен дом като основен стълб на цялостното изживяване с изкуствен интелект. И ясно подсказва, че постепенно все повече AI функции и услуги ще стават платени.

Все по-горещата битка за умния дом

С тези съобщения Google поставя Gemini в пряка конкуренция с Alexa+ на Amazon, пусната само ден по-рано. И двете компании се надпреварват да направят своя гласов AI централно място в екосистемите на интелигентния дом – вграждайки разговорния AI не като функция, а като фундаментален слой. Разликата е в подхода: силата на Amazon се крие в огромната инсталирана база на Echo и интеграцията на дребно, докато Google се залага на своите AI модели, гръбнак на търсенето и мултимодални възможности.

Предимството на Google е, че Gemini вече захранва Android, търсачката, а сега и Home. Ако Google може да предостави по-плавен, точен и контекстно-зависим асистент от Alexa, това може да промени възприятията: от Alexa като доминиращ асистент за интелигентен дом към Gemini като по-мощен изкуствен интелект. Но изпълнението е важно. Гласовите асистенти се оценяват по латентност, надеждност, поверителност и дълбочина на екосистемата.

Друг потенциален играч в тази надпревара е OpenAI. Въпреки че OpenAI все още не е навлязъл директно в пространството на умните домове, слуховете предполагат, че може да разработва хардуер или интеграции, за да внесе агенти в стил ChatGPT във физическа среда. Подобен ход би могъл да наруши дуопола на Google и Amazon и да разшири бойното поле още повече. Apple също проявява интерес, но засега компанията е много по-назад и все още дори не е завършила Apple Intelligence за мобилните си устройства.

Ако OpenAI се включи в сегмента, състезанието ще се измести от “чий асистент е по-добър” към “чия платформа става основа за околния изкуствен интелект”. В този сценарий, усъвършенстването на моделите на Gemini и обхватът на устройствата на Google биха могли да им осигурят силна опора, но те трябва да докажат стойност както за разработчиците, така и за потребителите и производителите на трети страни.

Засега битката е категорично между двата гиганта със съществуващи хардуерни опори. И все пак, с изострянето на надпреварата в изкуствения интелект, възможността за нов претендент, задвижван от OpenAI, е голяма, което предполага, че войната за “генеративния дом” едва започва.