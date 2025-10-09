Унгарецът Ласло Краснахоркаи е новият носител на Нобеловата награда за литература

Унгарският писател Ласло Краснахоркаи е носителят на Нобеловата награда за литература за 2025 г., съобщи Шведската академия. Тазгодишният лауреат на престижното отличие беше обявен от постоянния секретар на Академията Матс Ман.

Краснахоркаи получава приза "за неговото завладяващо и визионерско творчество, което в разгара на апокалиптичния ужас потвърждава силата на изкуството".

71-годишният писател е известен със своите дистопични, меланхолични романи, които му носят множество награди, включително "Букър" за 2015 г. Част от книгите му, сред които и известните в България "Сатанинско танго" и "Меланхолия на съпротивата", са екранизирани.

Литературният критик Джеймс Ууд пише, че книгите на Краснахоркаи някога са били "разпространявани като рядка валута". Нобеловият комитет обяви, че наградата е признание за творчество, спечелило широко признание и "характеризиращо се с абсурдизъм и гротескни ексцесии", предаде CNN.

Краснахоркаи е роден в град Дюла през 1954 г. - две години преди Унгарската революция в семейството на адвокат и социална работничка. Той сам е казвал, че е израснал „в затруднено положение и страна, където човек, прокълнат с повишена естетическа и морална чувствителност като мен, просто не може да оцелее“

Следва право в Сегед и Будапеща през 70-те години. През 1983 г. завършва и филология в Будапещенския университет с дипломна работа върху творчеството на Шандор Мараи в емиграция. През живота си пътешества из различни точки на света. През 1990 г. е в Монголия и Китай, през 1992 г. плава из Атлантическия океан, обикаля Европа и САЩ между 1992 и 1998, прекарва време в Босна и Херцеговина през 1996 и три пъти посещава Япония между 1997-2005 г.

Автор е на 9 романа, още няколко новели и сборници с разкази. Често описван като постмодернист, Краснахоркай е известен с дългите си, заплетени изречения, дистопичните и меланхолични теми и безмилостната интензивност, която кара критиците да го сравняват с Гогол, Мелвил и Кафка.

Краснахоркаи има и дългогодишно сътрудничество с унгарския режисьор Бела Тар, който екранизира първия му роман "Сатанинско танго" (1985) през 1994 г.

Режисьорът снима по негови текстове още "Веркмайстерови хармонии" (2000), адаптация по романа "Меланхолия на съпротивата", "Човекът от Лондон" (2007) - адаптация на писателя по роман на Жорж Сименон.

Нобеловата награда за литература е учредена през 1901 г. и се присъжда от Шведската академия по литература в Стокхолм. Наградата е връчвана 121 пъти между 1901 и 2024 г. на 121 автори, от които само 18 жени. Едва четири пъти в историята на наградата - през 1904, 1917, 1966 и 1974 г. с нея са удостоявани по двама автори.

Нобеловата награда за литература не е присъждана по различни причини седем пъти досега - през 1914, 1918, 1935, между 1940-1943 и 2018 г.

Най-младият лауреат е Ридиард Киплинг, който получава приза през 1907 г., когато е на 41 години. Най-възрастният лауреат е Дорис Лесинг, която получава наградата през 2007 г, когато е на 88 години. Единствено на Ерик Аксел Карлфелд наградата е връчена посмъртно през 1931 година, а двама писатели са я отказали - Борис Пастернак през 1958 г. и Жан-Пол Сартр през 1964 година.