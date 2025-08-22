Унгария и Словакия поискаха от ЕК да спре украинските атаки по руски петролопровод

Будапеща и Братислава призоваваха Европейската комисия да предотврати украинските атаки срещу петролопровода "Дружба, по който Унгария и Словакия получават руски петрол.

Украинските въоръжени сили нанесоха удар по нефтената помпена станция “Унеча" в руската Брянска област, което доведе до проблеми с доставката на руски петрол за двете държави.

Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди съобщи, че Украйна е нанесла удар по "Унеча", критична част петролопровода "Дружба".

Тръбопроводът "Дружба" минава през Брянска област и се разделя на северна част (към Полша и Германия) и южна част (към Унгария, Словакия и Чехия). Доставките на руски петрол за Полша са прекратени през февруари 2023 г., а за Германия – от началото на 2023 г., но южната част продължава да снабдява Унгария и Словакия.

Доставките на петрол към Унгария по съоръжението са спрени заради атаката, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто.

Доставките на петрол за Словакия по "Дружба" също са били прекъснати, съобщи словашкият оператор "Транспетрол".

По-късно Будапеща и Братислава призоваваха Европейската комисия да предотврати подобни атаки.

Унгарският външен министър Петер Сиярто и словашкият му колега Юрай Бланар изпратиха писмо до върховния представител на Европейския съюз Кая Калас и енергийния комисар Дан Йоргенсен, заявявайки, че доставките на петрол до Словакия и Унгария през тръбопровода може да бъдат отменени за поне пет дни.

“Нека бъдем ясни: с тези нападения Украйна не наранява Русия, а предимно Унгария и Словакия“, заяви Сиярто.

“Тръбопроводът “Дружба“ е незаменим за енергийните ни доставки. Без него предоставянето на петрол за нашите страни е просто невъзможно. Подобни нападения са пряко и неприемливо нападение срещу енергийната ни сигурност“, допълни той.

Отбелязвайки, че ЕК през януари поел ангажимент спрямо подобни нападения срещу линиите за доставки, Сиярто заяви, че „въпреки тези три удара, тя запази мълчание, не предприе никакви мерки в защита на енергийните доставки на страните членки“.

В писмото си Сиярто и Бланар призоваха ЕК да предприеме мерки спрямо украинските удари срещу тръбопровода към Унгария и Словакия.

"Брюксел трябва да разбере, че те са Европейската комисия, а не Украинската комисия“, заяви Сиярто.

В писмото си Бланар и Сиярто отбелязват, че декларацията на ЕК от 27 януари призовава трети страни да уважават целостта на енергийната инфраструктура, която зарежда страните членки като "въпрос на сигурността за ЕС“.

За разлика от повечето страни от Европейския съюз, Словакия и съседна Унгария остават зависими от руския внос на енергийни продукти и получават по-голямата част от суровия си петрол чрез тръбопровода „Дружба“, който преминава през Беларус и Украйна до Унгария и Словакия.

Украйна засили атаките си срещу енергийната инфраструктура на Русия, вземайки на прицел сектор, който играе огромна роля във финансирането на военните усилия на Кремъл. Продажбите на петрол и газ съставляват една четвърт от общите бюджетни приходи на Русия.

Почти ежедневните атаки с дронове по нефтени рафинерии и тръбопроводи са довели до недостиг на гориво в редица руски региони.

Русия, от своя страна, засили атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура въпреки усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта, посочва Ройтерс.