Унгария и Словакия поискаха от ЕК да спре украинските атаки по руски петролопровод

Будапеща и Братислава призоваваха Европейската комисия да предотврати украинските атаки срещу петролопровода "Дружба, по който Унгария и Словакия получават руски петрол.
Украинските въоръжени сили нанесоха удар по нефтената помпена станция “Унеча" в руската Брянска област, което доведе до проблеми с доставката на руски петрол за двете държави.
Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди съобщи, че Украйна е нанесла удар по "Унеча", критична част петролопровода "Дружба".
Тръбопроводът "Дружба" минава през Брянска област и се разделя на северна част (към Полша и Германия) и южна част (към Унгария, Словакия и Чехия). Доставките на руски петрол за Полша са прекратени през февруари 2023 г., а за Германия – от началото на 2023 г., но южната част продължава да снабдява Унгария и Словакия.
Доставките на петрол към Унгария по съоръжението са спрени заради атаката, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто.
Доставките на петрол за Словакия по "Дружба" също са били прекъснати, съобщи словашкият оператор "Транспетрол".
По-късно Будапеща и Братислава призоваваха Европейската комисия да предотврати подобни атаки.
Унгарският външен министър Петер Сиярто и словашкият му колега Юрай Бланар изпратиха писмо до върховния представител на Европейския съюз Кая Калас и енергийния комисар Дан Йоргенсен, заявявайки, че доставките на петрол до Словакия и Унгария през тръбопровода може да бъдат отменени за поне пет дни.
“Нека бъдем ясни: с тези нападения Украйна не наранява Русия, а предимно Унгария и Словакия“, заяви Сиярто.
“Тръбопроводът “Дружба“ е незаменим за енергийните ни доставки. Без него предоставянето на петрол за нашите страни е просто невъзможно. Подобни нападения са пряко и неприемливо нападение срещу енергийната ни сигурност“, допълни той.
Отбелязвайки, че ЕК през януари поел ангажимент спрямо подобни нападения срещу линиите за доставки, Сиярто заяви, че „въпреки тези три удара, тя запази мълчание, не предприе никакви мерки в защита на енергийните доставки на страните членки“.
В писмото си Сиярто и Бланар призоваха ЕК да предприеме мерки спрямо украинските удари срещу тръбопровода към Унгария и Словакия.
"Брюксел трябва да разбере, че те са Европейската комисия, а не Украинската комисия“, заяви Сиярто.
В писмото си Бланар и Сиярто отбелязват, че декларацията на ЕК от 27 януари призовава трети страни да уважават целостта на енергийната инфраструктура, която зарежда страните членки като "въпрос на сигурността за ЕС“.
За разлика от повечето страни от Европейския съюз, Словакия и съседна Унгария остават зависими от руския внос на енергийни продукти и получават по-голямата част от суровия си петрол чрез тръбопровода „Дружба“, който преминава през Беларус и Украйна до Унгария и Словакия.
Украйна засили атаките си срещу енергийната инфраструктура на Русия, вземайки на прицел сектор, който играе огромна роля във финансирането на военните усилия на Кремъл. Продажбите на петрол и газ съставляват една четвърт от общите бюджетни приходи на Русия.
Почти ежедневните атаки с дронове по нефтени рафинерии и тръбопроводи са довели до недостиг на гориво в редица руски региони.
Русия, от своя страна, засили атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура въпреки усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта, посочва Ройтерс.
Заря над София? ;)
милите , по една свирчица да ви направи ЕК не щете ли ?!
Унгария и Словакия да поискат от руските си приятели просто да се изтеглят от украинските територии.
Ами не всички мразят Тиквата.... Севда не ви ли качи на покрива на Зайчарника да наблюдавате радостната заря над София?.. Дори и Банкя се присъедини към всеобщата радост...
Късен удар! Това трябваше да го направят преди 2 години. И не разбирам за какво реват унгарският и словашкият путинофили. Нямали излаз на море - нали имат излаз към други държави от ЕС!?
Най - големият майтап е, че украинският командир наредил удара е етнически унгарец и носи военно прозвище Мадяр. На всичко отгоре им е написал и " поздрав" на унгарски.
Досега шарлатаните на Радев обслужваха руските интереси, и се надяват да продължат, като лъжат наивната си секта, че работят срещу руското влияние. Всъщност, сектата има сърбеж да мрази Борисов и Пеевски, друго не й трябва, но нали в политиката емоциите трябва да се рационализират. Оттам и неувяхващото клише за "Балкански Поток". Защото:
-Не е вярно, че е построен с вашите, нито с моите данъци. Окончателно парите идват от частни банки, като за линейната част + компресорите са платени 2.5 млрд …
лева, без ДДС;
- Не е вярно, че газът се пренася безплатно, до края на миналата година печалбата, след приспадане на всички реални разходи, е била 1.7 млрд лева, а само за 2024г чистата печалба е 520 млн лева; тази година се очаква значително по-висока печалба. При тези темпове на печалба, приходите ще надхвърлят направените разходи още следващата година.
- Не е вярно, че БП не е свързан с българската газопреносна мрежа, както си съчини Христо Иванов, такива връзки има при всички компресорни станции, и за Чирен; това клише май се забрави;
- Не е вярно, че БП развързало ръцете на Путин за агресията срещу Украйна; Цялата 2022-2023 г през територията на Украйна Газпром пренасяше в пъти повече газ, отколкото през БП; Отделно, в Централна Европа газ има достатъчно и без БП, нито Сърбия, нито Унгария биха останали без газ, ако нямаше БП.
В статията на МП обаче става дума за нещо много по-важно - нефтената индустрия на Русия. Използвам разясненията на един компетентен украински експерт - полковник Роман Свитан.
Добивът, пренасянето, преработката и износът на нефт е един непрекъснат процес, който се нуждае от постоянен дебит. Ако някое звено по веригата се прекъсне, компресорни станции, преработвателни мощности, нефтени пристанища, - тогава добивът трябва да се свие. А това става със затапване на сондажни кладенци, с което се нарушава цялата сложна хидродинамика под земята. Такива затапени киладенци след това се разработват много дълго, и не винаги успешно.
Тъй като нефтът е много вискозен, и иска много компресорни станции за транспортирането му, според п-к Свитан, е достатъчно да се поразят 3 компресорни станции, за да се парализира нефтопровод от стотици километри, и така да се удари в сърцето на руската икономика. Сърцето на Кашчей. Това е контекста на статията.
И ВСУ, и ГУР правят каквото могат. Но твърде много МАНГИЗИ са замесени. И всякакви мЭркельчета, шредерчЭта, маринки льопен, найджълчета фараж, фиончета, и пр., и пр. Инаке буда РАПОНЯ и така си е гнус, но явно нЭкои лица не мислят тъй.
Ако съм на мястото на К. Буданов ще покажа ВСИЧКИ кирливи ризи на Борисов и Ко. Ще предизвикам такова отвращение към него и партията му в територията, такъв външен негативен отзвук, че ГЕРБ да стане 4та, а новото начало - 5та. Ама...мечтиииии
Е, нали руските колонизатори ще ги компенсират с газ, който безплатно тече през балканский паток - тръба на вечната дружба, построена с нашите данъци.