Унгария смята да купува ядрено гориво от САЩ

Унгария ще започне преговори за закупуване на ядрено гориво от Съединените щати, за да диверсифицира доставките си, заяви в сряда унгарският външен министър Петер Сиярто в интервю за държавния новинарски канал M1.

Сиярто, който е във Вашингтон от вторник, заяви, че Унгария се нуждае от повече ядрено гориво, за да задоволи нарастващите си енергийни нужди, докато разширява ядрената си централа, и че ще продължи да купува ядрено гориво и от Русия.

"Наред със съществуващите отношения с руски доставчици, ние започваме консултации за закупуване на ядрено гориво и от Съединените щати, за да можем безопасно да обслужваме увеличения си ядрен капацитет“, каза Сиярто пред държавния телевизионен канал M1.

Външният министър се е срещнал с представители на Министерството на енергетиката и американския доставчик на ядрено оборудване Westinghouse, за да обсъдят темата по-късно в сряда, предаде Ройтерс.

Сиярто не предостави никакви подробности за това кога Унгария би могла да закупи американско ядрено гориво или каква част от нуждите си може да покрие вносът от САЩ.

Унгарската атомна електроцентрала "Пакш“ разполага с четири малки, построени в Русия реактора ВВЕР 440 с общ капацитет от около 2000 мегавата и в момента се снабдява с руско гориво.

Унгария планира да удължи живота на настоящите реактори с 20 години и също така разширява централата, като руската "Росатом" изгражда още два реактора ВВЕР с капацитет от 1200 МВ всеки.

Проектът за АЕЦ "Пакш II", който беше значително забавен, беше възложен през 2014 г. без търг на "Росатом, което често е цитирано като знак за топлите връзки между премиера Виктор Орбан и руския президент Владимир Путин.

Унгарското правителство обяви миналата година, че ще купува ядрено гориво от френската компания "Фраматом" от 2027 г.