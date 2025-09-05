Уникално: Български финал на US Open при юношите

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за финала на Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите, осигурявайки сигурна титла за България в турнира.
На полуфиналите поставеният под номер 1 Иванов победи с 6:1, 6:4 Зангар Нурланул. Шампионът при юношите от "Уимбълдън" не остави шансове за представителя на Казахстан в първия сет, повеждайки в двубоя след категоричното 6:1.
Втората част премина значително по-равностойно, но трениращият в академията на Рафаел Надал българин направи решителен пробив за 2:1 и приключи двубоя при собствен начален удар за крайното 6:4 след само 76 минути.
Иванов направи 25 печеливши удара срещу само 5 в полза на Нурланул, който обаче допусна по-малко непредизвикани грешки - 12, срещу 22 за българския тенисист.
Петият в схемата Александър Василев направи обрат срещу Луис Мигел и победи с 2:6, 6:1, 6:0. Бразилецът успя да поведе в двубоя след първата част, но в следващите два сета полуфиналистът от "Уимбълдън" при юношите позволи на съперника си да спечели едва един гейм. Срещата продължи час и 37 минути, а Александър Василев допусна девет двойни грешки, но това не оказа влияние върху крайния резултат в мача.
Така за първи път се стига до чисто български финал на турнир от Големия шлем Това ще е и четвъртата българска титла от тези турнири след победите на Григор Димитров през 2008 година на Уимбълдън и US Open и титлата на Иван Иванов от Уимбълдън тази година.
