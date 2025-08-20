УНСС запазва размера на таксите за платено обучение

След многобройни запитвания от студенти и родители относно таксите за обучение срещу заплащане, Ректорското ръководство на Университета за национално и световно стопанство реши да предложи на Академичния съвет те да не бъдат увеличавани. Това става ясно от съобщение на висшето училище до медиите.

"Това решение е израз на социалната политика на УНСС и е възможно благодарение на оптимизиране на вътрешните разходи и разчитане на собствени средства", обясняват от университета.

Целта на висшето училище е да продължи да осигурява достъпно и качествено образование на своите студенти.

Таксите ще бъдат актуализирани поетапно през следващите години като графикът се обсъжда със Студентския съвет и неговия председател Калоян Стефанов.

Предложението на ректорското ръководство на Университета за национално и световно стопанство идва след като таксите на студентите бяха на косъм от драстично увеличение. По-късно обаче промени в Закона за висшето образование определиха таксите на студентите, които се обучават срещу заплащане, да възлизат вместо на 100 на най-малко 60% от общата сума на средствата, които се предоставят за издръжката на обучението на бъдещ висшист в държавна поръчка и таксата, която той сам заплаща. Въпреки 40% облекчение обаче не всички студенти и висши училища смятат, че платеното обучение е достатъчно достъпно.