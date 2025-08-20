УНСС запазва размера на таксите за платено обучение

След многобройни запитвания от студенти и родители относно таксите за обучение срещу заплащане, Ректорското ръководство на Университета за национално и световно стопанство реши да предложи на Академичния съвет те да не бъдат увеличавани. Това става ясно от съобщение на висшето училище до медиите.
"Това решение е израз на социалната политика на УНСС и е възможно благодарение на оптимизиране на вътрешните разходи и разчитане на собствени средства", обясняват от университета.
Целта на висшето училище е да продължи да осигурява достъпно и качествено образование на своите студенти.
Таксите ще бъдат актуализирани поетапно през следващите години като графикът се обсъжда със Студентския съвет и неговия председател Калоян Стефанов.
Предложението на ректорското ръководство на Университета за национално и световно стопанство идва след като таксите на студентите бяха на косъм от драстично увеличение. По-късно обаче промени в Закона за висшето образование определиха таксите на студентите, които се обучават срещу заплащане, да възлизат вместо на 100 на най-малко 60% от общата сума на средствата, които се предоставят за издръжката на обучението на бъдещ висшист в държавна поръчка и таксата, която той сам заплаща. Въпреки 40% облекчение обаче не всички студенти и висши училища смятат, че платеното обучение е достатъчно достъпно.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.