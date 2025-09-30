Управата на БНБ гледа със скръстени ръце кредитните измами на "Неуловимите"

Повече от 10 години, във века на изкуствения интелект, Българската народна банка (БНБ) не може да реши проблема с бавната актуализация на данните в Централния кредитен регистър (ЦКР). Благодарение на бездействието на управата на една от най-високоплатените държавни институции у нас (Димитър Радев, Петър Чобанов, Радослав Миленков, Николай Неновски, Илия Лингорски и Любомир Каримански), бандите за кредитни измами продължават да завличат все повече лековерни българи в дългове до живот.

Млада майка на новородено бебе е завлечена с близо 250 000 лв. от измамници, които я подвели да въвлече нейна приятелка да изтегли два банкови кредита в един ден, след което ги предала на неизвестен шофьор, а той изчезнал с парите. Това разкри в петък трето разследване по проблема на Татяна Йорданова от "Нова телевизия". Преди около година медията алармира за дългогодишните набези на бандата за кредитни измами "Неуловимите", която се ползва от "вратичката" в наредбата на БНБ.

Една година по-късно няма никаква промяна освен това, че в схемата са завлечени още десетки българи.

Проблемът е, че регистрацията на всеки изтеглен кредит се отразява в ЦКР не в реално време, а "до 5 работни дни". Това позволява един клиент да изтегли няколко големи потребителски кредита от различни банки в рамките на часове или няколко дни, без останалите банки по веригата да са наясно с това. Същото важи и за бързите кредити, където сумите са по-малки, но достъпът до кредит е още по-улеснен.

За всеки разумен човек е необяснимо как покупката на вафла за 0.90 лв. се отразява за секунди в мобилното банкиране на купувача, а съобщение за изтеглен кредит от 90 000 лв. не може да пристигне до регистъра на БНБ за по-малко от 5 работни дни.

Случаите, за които "Нова телевизия" разказва, обичайно са за изтеглени по 2-3 банкови кредита в един ден, но най-тежкият е за 4 кредита от 4 различни банки.

За трети път в последната година Mediapool зададе въпрос на БНБ кога ще промени срока в наредбата за кредитния регистър, но отговор няма.

Схемата тази година е "подобрена", показва разследването.

Майката в затруднено финансово положение и с лоши данни в ЦКР се свързала по обява с фирма, представяща се за известен кредитен посредник. Предложили ѝ да я назначат на граждански договор във фирмата, като с тяхна "гаранция" трябвало да изтегли потребителски заем от банка. Целта била да направи "таргет" на нейния консултантски профил. По-контретно, трябвало да намери приятел, който да изтегли два "фиктивни" кредита за един ден, като същата вечер кредитите щели да бъдат закрити. Приятелка на жената се съгласила и изтеглила двата заема за един ден – 80 000 лв. от едната банка и 60 000 лв. - от другата, като заедно с лихвите вече дължи към 250 000 лв. В началото не ѝ било казано, че става въпрос за толкова високи суми. Парите са предадени на шофьор, който трябвало да ги осчетоводи, но всъщност изчезнал с тях.

"Дължим близо 250 000 лв... Спираш да мислиш за момент и в главата ти става абсолютна каша. Бях психически абсолютно на ръба. Просто исках да изчезна. Ти трябва да изплащаш нещо 20 години и за 20 години не можеш да направиш нищо с живота си. И реално не знаеш дали ще можеш да направиш на детето си рожден ден, защото няма да имаш пари", разказва младата майка. В момента тя дава цялото си майчинство, както и допълнителния си доход от граждански договор, за да изплаща кредитите.

В друг случай измамничка се представяла за служител на политическа партия, която обявила финансова програма за подмогане на работещи хора с между 1000 и 10 000 лв.

За една година няма и почти никакъв напредък и по действията на разследващите органи срещу измамниците – няма задържани, а досъдебните производства са доникъде, става ясно още от разследването на "Нова телевизия".

В същото време от СДВР твърдят, че ставало дума за престъпно "ядро" с различни посредници из страната, а замесените били "стари познайници" на полицията от криминалния контингент. Схемата действала от най-малко 4-5 години. Пред "Нова" столичната полиция е уточнила, че работи по над 20 подобни сигнала в последната година и половина, а част от извършителите са обявени за издирване.

Остава големият въпрос колко още лековерни българи трябва да бъдат завлечени с дългове до живот, докато БНБ, полицията и прокуратурата се задействат и намерят начин да се справят с кредитните измамници.