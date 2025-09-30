Управата на БНБ гледа със скръстени ръце кредитните измами на "Неуловимите"

Повече от 10 години, във века на изкуствения интелект, Българската народна банка (БНБ) не може да реши проблема с бавната актуализация на данните в Централния кредитен регистър (ЦКР). Благодарение на бездействието на управата на една от най-високоплатените държавни институции у нас (Димитър Радев, Петър Чобанов, Радослав Миленков, Николай Неновски, Илия Лингорски и Любомир Каримански), бандите за кредитни измами продължават да завличат все повече лековерни българи в дългове до живот.
Млада майка на новородено бебе е завлечена с близо 250 000 лв. от измамници, които я подвели да въвлече нейна приятелка да изтегли два банкови кредита в един ден, след което ги предала на неизвестен шофьор, а той изчезнал с парите. Това разкри в петък трето разследване по проблема на Татяна Йорданова от "Нова телевизия". Преди около година медията алармира за дългогодишните набези на бандата за кредитни измами "Неуловимите", която се ползва от "вратичката" в наредбата на БНБ.
Една година по-късно няма никаква промяна освен това, че в схемата са завлечени още десетки българи.
Проблемът е, че регистрацията на всеки изтеглен кредит се отразява в ЦКР не в реално време, а "до 5 работни дни". Това позволява един клиент да изтегли няколко големи потребителски кредита от различни банки в рамките на часове или няколко дни, без останалите банки по веригата да са наясно с това. Същото важи и за бързите кредити, където сумите са по-малки, но достъпът до кредит е още по-улеснен.
За всеки разумен човек е необяснимо как покупката на вафла за 0.90 лв. се отразява за секунди в мобилното банкиране на купувача, а съобщение за изтеглен кредит от 90 000 лв. не може да пристигне до регистъра на БНБ за по-малко от 5 работни дни.
Случаите, за които "Нова телевизия" разказва, обичайно са за изтеглени по 2-3 банкови кредита в един ден, но най-тежкият е за 4 кредита от 4 различни банки.
За трети път в последната година Mediapool зададе въпрос на БНБ кога ще промени срока в наредбата за кредитния регистър, но отговор няма.
Схемата тази година е "подобрена", показва разследването.
Майката в затруднено финансово положение и с лоши данни в ЦКР се свързала по обява с фирма, представяща се за известен кредитен посредник. Предложили ѝ да я назначат на граждански договор във фирмата, като с тяхна "гаранция" трябвало да изтегли потребителски заем от банка. Целта била да направи "таргет" на нейния консултантски профил. По-контретно, трябвало да намери приятел, който да изтегли два "фиктивни" кредита за един ден, като същата вечер кредитите щели да бъдат закрити. Приятелка на жената се съгласила и изтеглила двата заема за един ден – 80 000 лв. от едната банка и 60 000 лв. - от другата, като заедно с лихвите вече дължи към 250 000 лв. В началото не ѝ било казано, че става въпрос за толкова високи суми. Парите са предадени на шофьор, който трябвало да ги осчетоводи, но всъщност изчезнал с тях.
"Дължим близо 250 000 лв... Спираш да мислиш за момент и в главата ти става абсолютна каша. Бях психически абсолютно на ръба. Просто исках да изчезна. Ти трябва да изплащаш нещо 20 години и за 20 години не можеш да направиш нищо с живота си. И реално не знаеш дали ще можеш да направиш на детето си рожден ден, защото няма да имаш пари", разказва младата майка. В момента тя дава цялото си майчинство, както и допълнителния си доход от граждански договор, за да изплаща кредитите.
В друг случай измамничка се представяла за служител на политическа партия, която обявила финансова програма за подмогане на работещи хора с между 1000 и 10 000 лв.
За една година няма и почти никакъв напредък и по действията на разследващите органи срещу измамниците – няма задържани, а досъдебните производства са доникъде, става ясно още от разследването на "Нова телевизия".
В същото време от СДВР твърдят, че ставало дума за престъпно "ядро" с различни посредници из страната, а замесените били "стари познайници" на полицията от криминалния контингент. Схемата действала от най-малко 4-5 години. Пред "Нова" столичната полиция е уточнила, че работи по над 20 подобни сигнала в последната година и половина, а част от извършителите са обявени за издирване.
Остава големият въпрос колко още лековерни българи трябва да бъдат завлечени с дългове до живот, докато БНБ, полицията и прокуратурата се задействат и намерят начин да се справят с кредитните измамници.
6 коментара
Управата на БНБ е от хора на Свинята.
Финансови престъпления има по всяко време и навсякъде, но и жертвите си имат малко вина, защото сляпо се доверяват на лица и "институции", които не познават. БНБ не може да проверява всеки заем и всеки, който го получава, за да предпазва всеки евентуален балък.
БНБ така си гледа по принцип....така гледа и разграбването на КТБ. Виж за ядрото от измамници се съгласявам със СДВР-то , ама и те така само го гледат.
Горепосочените персони с мазни обяснения по еврото и " стабилността " , някои от които се бяха изпуснали в " Белия " автобус са за пълна конфискация на имуществото. Общото между тях е и, че са политически надначения !
Ами, Европейският съд /не ЕСПЧ/ този месец ще гледа делото за отстраняването на Андрей Гюров от БНБ... Ще бъде пред разширен състав, рядко определение, а в случая поради важността на казуса... А "казусът" е - след Чобанов, дебелите, за да вкарат втори техен човек, Каримански, с "опит" в банката на Петя Славова, спретнаха Гюров с КПК... БНБ го отстрани, защото "така казаха от КПК".. А банката на Петя е от "онези" банки, ако някой се интересува... Част "опита" на Каримански е, разписани 1 млн. кеш на "клошар", защото: "Аз разписвампо 700 документа на ден. Не мога да проверявам всеки." /едноседмично обясняване по ТВ/.. Интересни "Д"-времена...не ли?...
А отговорът е толкова елементарен, това са "техни" хора, те работят с протекции "от където трябва"! А вие търсите помощ от "тях"! Тези от ДАИ искали подкуп от екипа на Робин Уилиямс не са го искали само за себе си, те са "отчислявали нагоре"! Ето така изглежда "превзетата държава"!