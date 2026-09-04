Управителят на норвежкия петролен фонд предлага драстично намаляване на портфейла от американски държавни облигации

Управителят на норвежкия суверенен фонд, с капитал от 2.3 трилиона долара предложи основно преразглеждане на портфейла си от държавни облигации, което може да доведе до съкращаване на притежаваните от него американски държавни ценни книжа с около 80 милиарда долара, тъй като търси други видове дълг в опит да повиши доходността си.

Norges Bank Investment Management съобщи в писмо до Министерството на финансите на страната във вторник, че препоръчва намаляване на теглото на държавния дълг в бенчмарковия индекс за облигации на фонда от 70% на 50%.

Предложенията биха съкратили алокацията на фонда в глобални държавни облигации с около 106 милиарда долара, според оценки на Financial Times, като по-голямата част от това намаление ще засегне американските държавни ценни книжа. Малко под 26% от общия фонд е инвестиран в активи с фиксирана доходност.

Предложението идва на фона на нарастващи опасения относно нивата на държавния дълг и глобалните разпродажби на облигации през тази година, тъй като войната на САЩ с Иран засилва опасенията от инфлация. Министърът на финансите Скот Бесънт се намеси на пазара на държавни ценни книжа неколкократно това лято, но доходността все още остава на неколкогодишни върхове.

По-ниската алокация в американски държавни ценни книжа за Норвежкия правителствен пенсионен фонд – Глобален ще бъде компенсирана с покупки на по-рискови продукти с фиксирана доходност, особено дълг като ценни книжа, обезпечени с ипотеки (MBS).

Тези MBS са до голяма степен обезпечени от правителствени агенции, което означава, че експозицията на Норвегия към риска от фалит на правителството на САЩ се намалява само скромно. Те обаче предлагат малко по-висока доходност от държавните ценни книжа поради риска ипотеките да бъдат погасени предсрочно.

"Делът от 50 процента държавни облигации ще бъде достатъчен за покриване на нуждите от ликвидност, включително в периоди на турбулентност на финансовите пазари... докато останалата част от индекса за облигации трябва да осигури експозиция към повече източници на рискови премии", се казва в писмото.