Управляващите държат на точно определена кандидатура за шеф на ДАНС

Премиерът Росен Желязков продължава да очаква президентът Румен Радев да се съобрази с предложението на кабинета за шеф на ДАНС, въпреки че държавният глава категорично отхвърли тази възможност.

“Президентът изрази в медийното и обществено пространство своята позиция, но все още очакваме да се произнесе в рамките на съгласувателната процедура, като израз на волята ни за институционално взаимодействие, а не противопоставяне и предизвикване на конфликт“, каза Желязков по време на парламентарния контрол в петък.

Радев каза, че няма да одобрение предложения от правителството кандидат за шеф на ДАНС, защото бил “човек на Делян Пеевски“. Предложението на кабинета е постът да бъде зает от сегашния временен шеф Деньо Денев. Той временно оглави ДАНС на мястото на Пламен Тончев, изненадващо подал оставка по средата на мандата си и "пенсиониран" като председател на т. нар. Комисия по досиетата.

Той бе част от безпрецедентния казус около машинния вот преди първия тур на местните избори през 2023 година.

Към момента оставката на Денев се иска от ПП-ДБ, но управляващите отказват да обсъждат подобен вариант.

Назначаването на шефовете на службите се прави по предложение на правителството и с указ на държавния глава. Този модел изисква съгласувателна процедура, която заради напрежението между властите е блокирана.

В петък Атанас Атанасов от ПП-ДБ попита Желязков дали не може кабинетът да предложи няколко кандидата, които да представят концепции за управление на службата, които да бъдат изслушвани в ресорната парламентарна комисия.

Желязков отхвърли подобен вариант.

По думите му това не е възможност, защото не съответства на установената нормативна уредба.

В тази ситуация Денев, който се ползва с подкрепата на управляващите, ще продължи да бъде временен шеф на ДАНС. В същото време в службата тече подмяна на ръководни кадри, която от ПП-ДБ свързаха с влиянието на Делян Пеевски.

Aтанасов, който е бивш шеф на контраразузнаването, настоя за намирането на компромис между правителството и президента, така че за председател на ДАНС да бъде избрана политически неутрална фигура.

Според него Деньо Денев не отговаря на този критерий.

"Денев е човекът, който, по време на местните избори, подписа една докладна записка, която стана публично известна, и на тази база тогава след обществен натиск, ЦИК предприе действия и беше елиминиран машинният вот, което показва, че този човек е действал пристрастно. В тази област има толкова много "изпълняващи функциите", включително и главен прокурор, че сме поставени в ситуация, в която, ако не се намери общо решение с президента, ще има фактическо узурпиране на репресивната власт от правителството", посочи той.