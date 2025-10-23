Управляващите и ДПС-НН раздуха правомощия на КЗК напук на тревогите, че я превръщат в "бухалка"

Раздутите правомощия на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) окончателно минаха през парламента с гласовете на управляващите от ГЕРБ, БСП, ИТН с подкрепата на формацията на Делян Пеевски. Така, занапред ведомството на Росен Карадимов ще може да извършва проверки на място в предприятията дори и при изготвяне на секторни анализи. КЗК ще се подсилва и от външни експерти, а също така ще може да ревизира решения по сливания на компания дори до 6 месеца след сделката. Уточнено, че това ще може да се случва при сделки, при които оборота на двете компании е за 25 млн. лв.

Наред с това антимонополната комисия ще получава достъп до трафични данни, които ще се подават през КРС от мобилните оператори. След оплаквания на бизнеса и съпротива от опозицията бе уточнено, че те ще отнасят предимно до IP адреса, а целта е да се следи дали конкуренти в обществени поръчки нямат общ виртуален адрес, което говори за свързани фирми.

Този законопроект дава свръхправомощия на КЗК, а най-голямата слабост е, че те не са обвързани с обективни критерии, а със съмнения.

"Имат ли съмнения, могат и да направят проверки на място", коментира Мартин Димитров от ДБ. Той заостри също вниманието, че с измененията глобата за една търговска верига с милиард и половина оборот може да е от няколко хиляди лева до 150 млн. лева.

"Да се дава такова право с такъв голям марш, също е свръхправомощие на КЗК и рисков фактор", каза той. Димитров визира санкцията за хипермаркетите, която нараства до 10% за оборота от настоящите 300 000 лв. при засечени нелоялни практики със селскостопанска продукция.

Проверки на място дори при секторни анализи

Независимо от негодуванието на бизнеса законова става възможността антимонополната комисия да извършва проверки на място, дори и в рамките на изготвянето на секторни анализи. Досега такива правомощия ведомството имаше само при проверки за картелни съглашения. Уточнено е, че проверки на място се извършват само след съдебно разрешение на Административния съд- София област, което подлежи на инстанционен съдебен контрол пред Върховния административен съд.

"Един от притеснителните текстове е КЗК да получи право да прави проверки на място и при секторни анализи. Така действията на КЗК лесно могат да се използват като бухалка срещу съответни компании", коментира Борис Аладжов от "Възраждане".

На това твърдение репликира Атанас Атанасов ("БСП-Обединена левица") който посочи, че КЗК и в момента може да прави проверки на място. Той смята, че с промените се отнема административна тежест и по никакъв начин не се дават нови правомощия на КЗК.

Друго спорно изискване е, че КЗК ще може да използва външни експерти, както по време на проверките на място, така и за целите на конкретни производства. След настояване на опозицията все пак финално бе записано, че използваните експерти ще бъдат ограничени единствено до компютърни специалисти, които ще бъдат ангажирани само с технически задачи.

Сливания могат да се проверяват половин година след сделката

Предвижда се и въвеждането на т.нар. механизъм call-in option, който дава право на КЗК при съмнения да иска уведомления при вече сключени концентрации, когато общият оборот на двете предприятия надвишава 25 млн. лева в срок до шест месеца от сделката.

Значително нарастват санкциите, които може да налага КЗК при установени забранени практики при доставките на селскостопански продукти. Глобата занапред ще е в размер на 10 на сто от оборота на търговеца за предходната финансова година, вместо досегашните 300 000 лева. Тази разпоредба ще влезе в сила 3 месеца след обнародването на законопроекта.

Относно увеличението на санкциите, Атанас Атанасов посочи, че то засяга големите хранителни вериги, които работят в България. По думите му в законодателството има откровени пропуски.

"Няма как да ме убедите, че е напълно нормално за всички други състави на нарушения глобата да бъде до 10 процента от оборота, а само за агрохранителните вериги тя да бъде лимитирана до 300 хиляди лева", коментира Атанасов. По думите му една такава санкция трябва да има и превантивен характер.

КЗК ще ползва трафични данни

Занапред КЗК ще може да ползва данни от телекоми за целите на производствата си за потенциално нарушаване на конкуренцията на пазара. Между първо и второ четене беше прецизирано достъпът да е само до трафичните данни във връзка с IP адреса.

Управляващите през цялото време защитаваха поправките с изисквания на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).