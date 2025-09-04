Управляващите и Пеевски набързо отхвърлиха ветото на Радев за държавните имоти

Управляващите от ГЕРБ, БСП и ИТН и "ДПС-Ново начало" на санкционирания за значима корупция от Великобритания и САЩ Делян Пеевски бързо и без дебати отхвърлиха ветото на президента Румен Радев върху поправките в Закона за държавната собственост, с които се улеснява процедурата за продажби на държавни имоти.

Ветото на държавния глава беше преодоляно, а промените потвърдени със 126 гласа "за" (ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" и трима от независимите) и 46 "против" (ПП-ДБ, АПС, МЕЧ и "Величие").

В сряда ветото беше отхвърлено и от парламентарната правна комисия. Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало" обяви, че партията му подготвя законопроект, с който ще се въведе пълна забрана на подобни сделки и ще се закрие Агенцията за публични предприятия и контрол.

В последния ден преди ваканцията на Народното събрание депутатите без кворум приеха поправки в Закона за държавната собственост, които позволяват масовата продажба на държавните имоти от обявения правителствен списък от 4400 имота, който впоследствие беше скрит от сайта на регионалното министерство.

На заседанието Наталия Киселова отмени процедура по проверка на кворума, поискана от опозиционните партии, които твърдяха, че в залата има 116 вместо нужните 121 депутати. Заради действията на Киселова се чуха искания за оставката ѝ.

Освен че приеха поправки, които пряко засягат процедурите по продажба на имотите, депутатите гласуваха промени и в други закони - за насърчаване на инвестициите и за опазване на околната среда.

Те засягат процедурите, по които се реализират големи инвестиционни проекти като на практика премахват двуинстанционния съдебен контрол на оценките за въздействието върху околната среда (ОВОС). Т.е една оценка ще може да се обжалва само пред един съд без разглеждане на втора инстанция.



Президентът Румен Радев обаче наложи вето на поправките в закона и обяви, че държавата се разпродава и се готви най-големият грабеж от 90-те години насам.

В мотивите му се посочва, че се улеснява продажбата на имущество на предприятия, с които държавата може да се раздели само с решение на парламента.

Според Радев с тези промени се „създават условия за прикриване на политическа отговорност на управляващото мнозинство“ и "се легализира отказ от конституционни правомощия, поверени на изпълнителната власт".

Първоначално кабинетът обяви идеята си за продажба на неизползвани държавни имоти, за да строи училища и детски гради.

Впоследствие списъкът с имоти, който беше огласен от блогъра Боян Юруков, предизвика множество скандали. В началото на август списъкът беше свален от сайта на регионалното министерство, а преди 10 дни беше свален и регистърът с търговете.

Междувременно кабинетът "Желязков" прехвърли отговорността за продажбата на имотите към парламента и обяви, че засега те не се продават и ще предложи това да става едва след одобрението на депутатите. По данни на Боян Юруков обаче търгове е имало през целия август.