Управляващите не виждат водна криза, но ще правят борд

Поредният борд, този път воден, решиха да правят управляващите, за да се видят реални резултати до месец, два. В същото време ще се търсят и дългосрочни решения на водната криза, каквато същност нямало. Общо взето това разбраха приссътващите от свиканото днес по "спешност" извънредно заседание на парламентарната комисия по екология след призива на лидера на ДПС Делян Пеевски. Поводът беше недоволството на жителите на Плевен, които са на сухо за трета поредна година.

Първо министърът на екологията Манол Генов отчете, че значимите язовири днес са пълни на 65.4 на сто от обемите си, което е повече спрямо година по-рано. Това по думите му означава, че "добре сме управлявали водите по тяхното координирано използване".

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов допълни, че днес по-малко градове са на режим на водата в сравнение с минали години. Над 260 000 българи от 16 града, сред които Плевен, Ловеч, Кюстендил, Брезник, Белоградчик, и 283 села страдат от недостиг на вода към момента, отчете той.

Иванов каза, че проблем с язовирите няма, които са пълни заради пролетните дъждове. Проблемите са с подземните водоизточници.

Резултати до месец, два

В крайна сметка депутатите от екокомисията подкрепиха проекта за решение, внесен от управляващото мнозинство ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и "Има такъв народ" с 12 гласа. Само един беше против, а трима се въздържаха.

Проектът е от 11 точки, като първата е да се задължи Министерския съвет в срок до 2 седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. Бордът ще кординира и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

В поредният воден орган ще влязат представители на няколко министерства, сред които на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и на здравеопазването. Ще има още представители на Национално сдружение на общините, както и на Българската банка за развитие.

Спешно да бъдат почистени и рехабилитирани всички водоизточници и довеждащите до тях водопроводи, решиха още депутатите. Отговорността за това е на водния холдинг и ВиК операторите, както и на кметовете.

Друга спешна мярка за справяне с безводието е сондажи за нови водоизточници.

С този проект на решение предлагаме извънредни мерки и правомощия за институциите, така че да има решения на проблема с безводието, които ще дадат резултат в рамките на месец, два, каза Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало", който е бивш екоминистър. Той допълни, че основният проблем не са парите, а липсата на координация, както и бавните административно-бюрократични процедури. Затова и се предлага създаването на национален борд за водите.

Предложенията на опозицията бяха отхвърлени

Съвсем очаквано предложенията на опозицията бяха отхвърлени.

"Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) също беше внесла проекторешение. Предложението им беше докладът на Временната комисия по безводието да бъде изпратен на Министерския съвет с конкретен срок от 30 дни за започване на работа по него.

Основният извод от доклада на временната комисия е, че България разполага с достатъчно водни ресурси, но те се управляват лошо. В него бяха набелязани и конкретни мерки.

Проекторешение на "Величие", внесено от Красимира Катинчарова, също предвижда приемане на доклада на временната комисия и възлага на Министерския съвет да изработи Национален план за действие.

Явор Божанков (ПП-ДБ) постави въпроса защо докладът на временната комисия не е бил внесен за разглеждане в зала преди ваканцията на депутатите. Председателят на екокомисията Младен Шишков (ГЕРБ-СДС) му отговори, че е имало за приемане спешни закони и времето не е стигнало. Сега това ще бъде направено в началото на септември.

В същото време стана ясно, че Плевен, който през последните три години страда от безводие, няма готови водни проекти. Това е причината и на два пъти местната власт да не внесе предложение за обновяване на водната инфраструктура с европейски средства.

