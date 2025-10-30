Управляващите овладяват службите по план. Идва бърз избор на шеф на ДАНС, но и жалба в КС

Управляващите ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", БСП, ИТН очаквано отхвърлиха ветото на президента Румен Радев в законите за разузнаването и специалните разузнавателни средства, с което той оспорваше отнемането на влиянието му в ДАР и ДАТО.

В същото време те скоростно приеха и правила за избора на шеф на ДАНС , след като вече елиминираха Радев от процедурата по назначението.

Така ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", БСП, ИТН завършват мисията по отнемането на лоста за влияние на държавния глава в специалните служби.

Сега управляващите няма да се нуждаят от санкцията на Радев. Шефовете на трите служби вече ще се назначават по предложение на правителството и с решение на парламента, а не с указ на държавния глава.

Промените в закона за ДАНС все пак ще влязат в Конституционния съд, след като "Възраждане" събра необходимите подписи.

Жалбата е подкрепена от 59 народни представители от "Възраждане", "Величие", 13 депутати от "Алианс за права и свободи" и трима от "Продължаваме промяната - Демократична България".

Как ще се избира шефът на ДАНС?

Според приетите от управляващите правила в седемдневен срок от гласуването има правителството трябва да предложи кандидат за шеф на ДАНС.

Той трябва да има 12 години юридически стаж или стаж в службите за сигурност, от които най-малко пет години на ръководна длъжност.

Кандидатът ще бъде проверяван и за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Ще се извършва и проверка за разрешаване на достъп до класифицирана информация с ниво "Строго секретно“.

Изслушването на кандидата се провежда в седемдневен срок от приключването на всички проверки от вътрешната комисия.

Кандидатът се смята за избран, ако е получил гласовете на повече от половината от присъстващите народни представители. Ако не получи необходимите гласове, НС приема решение за откриване на нова процедура.

Следват ДАР и ДАТО

В четвъртък управляващите отхвърлиха и ветото на президента върху промените в законите за държавните агенции "Разузнаване" и "Технически операции".

Така и шефовете на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и на Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) ще се назначават от парламента, а не с указ на държавния глава.

Атанас Атанасов (ПП-ДБ) за пореден път коментира, че така се създава възможност за политическо влияние в службите

"След като промените водят към това политическото мнозинство в парламента да избира тези ръководители, това дава възможност и отваря врата за политическа злоупотреба с тези служби. Аз не споделям идеологическите убеждения на този президент, само че тук става въпрос за така наречения принцип на споделената отговорност между изпълнителната власт и държавния глава", посочи Атанасов, който е бивш шеф на контраразузнаването

"Още повече, че зад това мнозинство, или как да го кажа - пред него, си личи ясно...фигура на Делян Пеевски", добави Николай Радулов от МЕЧ.