Управляващите овладяват службите по план. Идва бърз избор на шеф на ДАНС, следват ДАР и ДАТО

Никола Лалов 0 коментара
Сн. БГНЕС
Управляващите ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", БСП, ИТН очаквано отхвърлиха ветото на президента Румен Радев в законите за разузнаването и специалните разузнавателни средства, с което той оспорваше отнемането на влиянието му в ДАР и ДАТО.
 
В същото време те скоростно приеха и правила за избора на шеф на ДАНС, след като вече елиминираха Радев от процедурата по назначението. 
 
Така ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", БСП, ИТН завършват мисията по отнемането на лоста за влияние на държавния глава в специалните служби.
 
Тя започна, след като Радев отказа да назначи предложения от правителството Деньо Денев за председател на ДАНС с мотив, че той е свързан с Делян Пеевски. 
 
Сега управляващите няма да се нуждаят от санкцията на Радев. Шефовете на трите служби вече ще се назначават по предложение на правителството и с решение на парламента, а не с указ на държавния глава. Промените в закона за ДАНС все пак могат да влязат в Конституционния съд, ако "Възраждане" събере необходимите подписи.
 
Партията е осигурила 43 от 48 нужни подписа на депутати. Очаква се отговор от "Продължаваме промяната“ (ПП) и от "Морал, единство, чест“ (МЕЧ) дали ще се включат.
 

Как ще се избира шефът на ДАНС? 

 
Според приетите от управляващите правила в седемдневен срок от гласуването има правителството трябва да предложи кандидат за шеф на ДАНС. 
 

Той трябва да има 12 години юридически стаж или стаж в службите за сигурност, от които най-малко пет години на ръководна длъжност.
 
Кандидатът ще бъде проверяван и за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
 
Ще се извършва и проверка за разрешаване на достъп до класифицирана информация с ниво "Строго секретно“. 
 
Изслушването на кандидата се провежда в седемдневен срок от приключването на всички проверки от вътрешната комисия.
 
Кандидатът се смята за избран, ако е получил гласовете на повече от половината от присъстващите народни представители. Ако не получи необходимите гласове, НС приема решение за откриване на нова процедура.
 

Следват ДАР и ДАТО 

 
В четвъртък управляващите отхвърлиха и ветото на президента върху промените в законите за държавните агенции "Разузнаване" и "Технически операции". 
 
Така и шефовете на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и на  Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) ще се назначават от парламента, а не с указ на държавния глава.
 
Атанас Атанасов (ПП-ДБ) за пореден път коментира, че така се създава възможност за политическо влияние в службите
 
"След като промените водят към това политическото мнозинство в парламента да избира тези ръководители, това дава възможност и отваря врата за политическа злоупотреба с тези служби. Аз не споделям идеологическите убеждения на този президент, само че тук става въпрос за така наречения принцип на споделената отговорност между изпълнителната власт и държавния глава", посочи Атанасов, който е бивш шеф на контраразузнаването 
 
"Още повече, че зад това мнозинство, или как да го кажа - пред него, си личи ясно...фигура на Делян Пеевски", добави Николай Радулов от МЕЧ.

