Управляващите подписват анекс към коалиционното споразумение за ротацията на председателя на НС

ГЕРБ, БСП и ИТН са се договорили финално за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание. Очаква се смяната на шефове на парламента да бъде разписана като анекс към коалиционното споразумение на управляващата коалиция.

Това се разбра от думите на Костадин Ангелов от ГЕРБ след среща между управляващите, на която имаше и представители на крепящата го партия "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски.

Попитан кога се очаква да бъде извършена ротацията, Ангелов отговори:

"Утре ще разпишем анекса за въвеждането на ротацията и след неговото подписване се очаква това да стане факт".

Попитан ще има ли анекс и за участието на ДПС в заседанията на коалиционния съвет на ГЕРБ, БСП и ИТН, Йордан Цонев ("ДПС-Ново начало") отговори:

"ДПС, както каза нашият лидер господин Пеевски, не участва в управлението, няма да участва в обсъждането на никакви кадрови въпроси, свързани с властта. Ние участваме само в обсъждане на политики. Тези политики са важни за хората и за нашата политическа линия, затова участваме в този съвет, когато се обсъждат политики".

Ангелов отказа да каже кога точно ще бъде сменена Киселова и на какъв период от време ще се сменят председателите на парламента. "Това са неща, които тепърва ще бъдат коментирани", каза той.

Очаква се след Киселова поста да поеме Рая Назарян от ГЕРБ, а след нея - кандидат на ИТН, които продължават да пазят публично мълчание по темата.

Първи за смяна на председателя на НС заговори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Преди две седмици в своя монолог, с който поиска "преформатиране" на управлението, но в крайна сметка до такова не се стигна, Борисов разкритикува Киселова, че ходи "където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля":

"Заминава там да се показва. Камо ли ако има мач, ако има нещо волейбол... то е чудо. 19 депутати или там колко депутати има зад гърба си. От къде накъде? Трябва да пита преди да тръгне да каже "Имате ли против?".

Първоначално лидерът на ГЕРБ не просто поиска оставката на Киселова, но и предложи председател на парламента "да стане от ИТН, от "Ново начало", макар че на нас ни се полага, но и това ми е все тая".

Въпросът със смяната на Киселова продължи да стои, дори след като се разбра, че "преформатиране" няма да има и "Ново начало" на Делян Пеевски няма да влезе официално във властта. Миналата седмица от ГЕРБ и ИТН поискаха ротиране на председателя на парламента. От БСП запазиха мълчание няколко дни, но в неделя Националният съвет на партията прие предложението и настоя ротационният принцип да бъде "изрично заложен в споразумението за съвместно управление".

Евродепутатът и член на изпълнителното бюро на БСП Кристиан Вигенин обяви, че целта на това искане е да се избегнат бъдещи конфликти в управляващата коалиция.

"Трябва да се направи преглед и актуализация на споразумението за съвместно управление и да се обсъди възможността партиите в управлението да бъдат представени и на регионално ниво. Една от темите, по които е нужна реформа и трябва да се обсъди, е данъчната политика. Но не като търговия между партиите, а като необходимост в интерес на гражданите", каза Вигенин пред бТВ.

По повод решението на БСП да се съгласи с ротацията на поста председател на Народното събрание и така Наталия Киселова да бъде сменена от поста, той каза: "Постът председател на Народното събрание не си заслужава политическия хаос и нови избори". Соред Вигенин идеята е след година постът да бъде предложен на ИТН, а в последната година – отново на БСП.

По думите му председателят на БСП "подхожда сериозно", а министрите от партията "работят денонощно" и "е необходимо повече уважение към тези усилия, защото предстои важен период за България".

"Всички лидери трябва по-отговорно да подходят, не са необходими театралност и внушения, че едва ли не лидерът на подкрепящата партия владее държавата. Нека има повече мярка в политическото поведение", каза още той по адрес на Делян Пеевски.

Попитан как Пеевски участва в управлението, евродепутатът отговори, че той на практика не участвал, а само го подкрепя. "Това, че управлението функционира с помощта на партията на Пеевски, не е тайна, но не е задкулисие", каза още той.