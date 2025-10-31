Управляващите предлагат да се ограничи износът на горива

Управляващото мнозинство то ГЕРБ, БСП, ИНТ и „ДПС-Ново начало“ предлага да се ограничи износът на два вида горива – дизел и авиационно. Мярката е превантивна, заяви бившият енергиен министър Делян Добрев. Според него страната има горива за месеци наред, но целта е да се предотвратят спекула и злоупотреби.

"Има гориво за много месеци напред. И то без да броим държавния резерв. Но, виждате, създалата се ситуация – във всички държави около нас се повишават цените. Според нас – защото се спекулира със създалата се геополитическа обстановка", заяви Добрев.

По думите му износът ще се ограничи временно. Решението ще се взема от директора на агенция "Митници".

До напрежение на пазара на горива се стигна след като САЩ наложиха санкции върху двете големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл", която пък е собственост на българската рафинерия край Бургас.

Ден по-рано швейцарската компания Gunvor Group, основана от руския олигарх Генадий Тимченко и неговия шведски партньор, е направила на "Лукойл" предложение за покупка на компанията LUKOIL International GmbH, чрез която руският петролен гигант управлява своите задгранични активи, включително фирмата "Литаско", която е собственикът на "Нефтохим -Бургас".

Основните условия на сделката са били предварително договорени между "Лукойл" и "Gunvor Group". Продажбата на активите се осъществява в рамките на така наречения OFAC "wind down" лиценз, който позволява ограничено време за приключване на текущите международни операции преди влизането в сила на санкциите.

В България евентуалната сделка за активите на "Лукойл" у нас - рафинерията в Бургас, веригата от бензиностанции и складове, би трябвало да получи зелена светлина от Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) и Министерския съвет.