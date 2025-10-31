Управляващите предлагат да се ограничи износът на горива

Управляващото мнозинство то ГЕРБ, БСП, ИНТ и „ДПС-Ново начало“ предлага да се ограничи износът на два вида горива – дизел и авиационно. Мярката е превантивна, заяви бившият енергиен министър Делян Добрев. Според него страната има горива за месеци наред, но целта е да се предотвратят спекула и злоупотреби.
"Има гориво за много месеци напред. И то без да броим държавния резерв. Но, виждате, създалата се ситуация – във всички държави около нас се повишават цените. Според нас – защото се спекулира със създалата се геополитическа обстановка", заяви Добрев.
По думите му износът ще се ограничи временно. Решението ще се взема от директора на агенция "Митници".
До напрежение на пазара на горива се стигна след като САЩ наложиха санкции върху двете големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл", която пък е собственост на българската рафинерия край Бургас.
Ден по-рано швейцарската компания Gunvor Group, основана от руския олигарх Генадий Тимченко и неговия шведски партньор, е направила на "Лукойл" предложение за покупка на компанията LUKOIL International GmbH, чрез която руският петролен гигант управлява своите задгранични активи, включително фирмата "Литаско", която е собственикът на "Нефтохим -Бургас".
Основните условия на сделката са били предварително договорени между "Лукойл" и "Gunvor Group". Продажбата на активите се осъществява в рамките на така наречения OFAC "wind down" лиценз, който позволява ограничено време за приключване на текущите международни операции преди влизането в сила на санкциите.
В България евентуалната сделка за активите на "Лукойл" у нас - рафинерията в Бургас, веригата от бензиностанции и складове, би трябвало да получи зелена светлина от Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) и Министерския съвет.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Щом тоя казва -нема страшно , значи си е е...ло мамата
Първо да се лимитира разхода за гориво на депутатите, могат дя си ходят по родните села като нормални граждани
Щом Делянчо мамин се е заел значи работата е много зле, типичен герберопитек некадърен но за сметка на това крадлив.
Изключение за "Неохим", добре...
Ама изключение "за така създалата се геополитическа обстановка" няма...
При правителството Петков, 40% от дизела отиваше за Украйна...
И не, не го е казал Петков, а ЕС и Евростат...
За Нефтохим, дали ще е "Gunvor Group" или друг, москалите няма да продадат на врага златната кокошка...
Нефтофим-ът е голяма хапка за дебелите и ще го играят гарантирано с москалите...
"Лукойл" е със сложна собственост у нас, пристанище, акцизни …
складове, бази и
т.н...
Докато Тиквата чукаше тенис със Златев, КЗК не намери господстващо положение/монопол на Лукойл, при 75% собственост на акцизни складове за бензин и 95% за дизел...
Е, сега ще го "намери" и с парчетата дебелите ще влязат с миноритарен дял тук-там и, битият си е бит...и т.н....
Той е от "Дрийм тима" на Асковските умници.
Да бе, нищо повече ли не можаха да измислят. От тъпи по-тъпи, от прости по-прости, от алчни по-алчни..
Ама много се умни бре. Особено този на снимката.