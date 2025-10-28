Управляващите претупаха дебата за заплатите на медиците без да обяснят как ще ги повишат

Депутатите от управляващата коалиция с подкрепата на ДПС "Ново начало" претупаха във вторник дебата по законопроекта за заплатите на медиците без да дадат подробности колко ще струват и как ще гарантират исканите от лекари и сестри възнаграждения. Извънредното заседание на парламента за заплатите на медиците беше свикано по искане на ПП-ДБ с подкрепата на всички опозиционни парламентарни групи, които събраха необходимите подписи.

Преди още да се се изказали от всички парламентарни групи, Христо Гаджев (ГЕРБ) направи предложение за прекратяване на дебата, което беше прието.

След приключване на изказванията, мнозинството в НС окончателно отхвърли на второ четене поправките в Закона за лечебните заведения, които предвиждаха три варианта за регулация на възнагражденията на лекари и медицински сестри. Управляващите отхвърлиха и трите варианта, включително и първоначално предложения от тях самите, с мотива, че нивата на възнагражденията ще бъдат разписани и финасово подплатени през Закона за бюджета на НЗОК. Мнозинството обаче така и не представи по време на дебата подробности за обещаното увеличение.

"Вместо да излязат и да обяснят как ще решат проблема, управялващите правят всичко възможно, за да заглушат тази дискусия", коментира Николай Денков (ПП-ДБ).

Колегата му Асен Василев определи случващото се като скандално и пълен цинизъм: "Не може да се проведе нормален дебат по тема, която е важна за целия български народ: да имаме лекари и медицински сестри след 10 години. В момента имаме повече лекари отколкото медицински сестри в болниците, което е следствие на сбъркана политика, която сега имаме шанс да поправим".

От "Възраждане" коментираха, че управляващите четири месеца са тупали топката без да намерят решение, а сега не е ясно какво предлагат.

Йордан Цонев (ДПС- "Ново начало") каза, че ще подкрепят работещи решения за изпълнение на справедливите искания на медиците, но ще чакат предложението на управляващите през бюджетните закони.

"Обяснява ни се, че вместо да се вземе трайно решение със Закона за лечебните заведения, щяло да се вземе някакво временно решение с бюджетните закони. Вие още не знаете какво ще направите и какво ще бъде внесено като бюджет след 3 дни. Свършихме вашата работа и сметнахме колко ще струва увеличението за целия персонал в лечебните заведения и сумата е 240 млн. лева", коментира Асен Василев. По думите му ако днес се приемат промените в ЗЛЗ, управляващите ще са длъжни да предвидят средства за увеличение на заплатите в бюджета и затова не искат да бъдат гласувани. Василев отново коментира, че управляващите готвят увеличение на здравната осигуровка под предлог, че пари за увеличение на заплатиет на медиците няма, което не е вярно.

Костадин Ангелов (ГЕРБ) обвини опозицията в трупане на политически дивиденти, но отново не отговори конкретно на въпросите какво увеличение на заплатите предвиждат управляващите и колко ще струва. "Днешният дебат се превръща в абсурден, защото от самото начало обсъждаме финансови параметри, нива на трудови възнаграждения, обсъждаме числа и всички онези необходими финансови средства, без да разполагаме с финансовите закони, които биха могли да осигурят този финансов ресурс. В тази връзка, когато коментирам в здравната комисия, че Съветът за съвместно управление е взел политическо решение проблемът да бъде решен, това означава, че има парламентарно мнозинство справедливите искания да бъдат удовлетворени", заяви Ангелов.

Той коментира, че ПП и Асен Василев са имали време да увеличат заплатите като управляващи, но не са го направили, но беше репликиран, че по времето на ПП възнагражденията са увеличени повече отколкото преди това за 12 години управление на ГЕРБ.

Ангелов отново каза, че чрез бюджетните закони ще бъдат въведени нива на възнагрждения по категории персонал: лекар без специалност, медицинска сестра и др и допълни, че "всички производни ще са предмет на колективно трудово договаряне".

Ангелов обаче се ангажира, че "няма да има заплата на начинаещ лекар без специалност, която да е по-ниска от визираните стойности на средната брутна заплата умножени със съответния процент". Той обясни "тупкането на топката" досега относно законодателството за заплатите на медиците с бюджетната дисциплина заради еврозоната. Същата теза днес разви и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който се възмути, че ПП-ДБ демонстрират тесногръдие по стратегически въпроси: "Защо не сме дали веднага на младите лекари пари? Сещате ли се във времето, в което искаме да защитим 3% дефицит какъв дневен ред ни налагат?"

Васил Пандов (ПП-ДБ) коментира, че днешният дебат показва, че липсват разчети и има само обгърнати в мъгла обещания. "Ние днес се уверихме, че управляващата коалиция още няма съгласие. Има принципно съгласие, че нещо ще направи. Но между това и реалният резултат пътят е много дълъг", посочи той. Пандов даде пример, че когато са искали, управляващите са разписали трайно решение за заплатите на академичния състав и служителите на реда в Закона за висшето образование и Закона за МВР. Докато сега обещават решение през бюджетните закони в разрез с твърденият им, че през тях не се правят реформи.

"Изключително неморално е да се правят сравнения със средното и висшето образование и полицията и армията, това са бюджетни организации с ясни правила. Докато болниците са с особен статут и здравната система е организирана по друг начин, което не е променено през годините и трябва да се търси някакво решение", каза Андрей Чорбанов (ИТН).

На заседанието на здравната комисия миналата сряда Министерството на здравеопазването (МЗ) представи остойностяване колко би струвал всеки един от трите варианта в Закона за лечебните заведения, ако се приложи пропорционално увеличение за всички заети в здравната сфера.

Вариантът на "Възраждане" със 150% от средната заплата за младите лекари и 140% от средната за медицинските сестри би струвал 1.9 млрд. лева по сметките на МЗ.

Вариантът на ПП-ДБ със 150% от средната за младите лекари и 125% от средната за медицинските сестри би струвал 1.7 млрд. лева.

Вариантът на управляващата коалиция заплатите на медиците да са обвързани с нивата в КТД и при липса на такъв да се индексират с ръста на средната заплата би струвал 160 млн. лева.

Тези сметки обаче бяха оспорени от опозицията като нереалистични и прекалено раздути, тъй като включват увеличение на заплатите на категории персонал, които не се нуждаят от повишение.