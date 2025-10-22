Управляващите са на път окончателно да отрежат влиянието на Радев в ДАНС

Шефовете на разузнаването, контраразузнаването и Държавна агенция "Техническо операции" (ДАТО) се назначават по предложение на правителството и с указ на държавния глава, но управляващите решиха да орежат от процедурата президента.

В сряда Радев наложи вето и на аналогични промени в законите за разузнаването и за специалните разузнавателни средства.

Парламентарната вътрешна комисия отхвърли ветото на президента Румен Радев върху поправките в Закона за ДАНС, с които му бе отнет най-сериозният лост за влияние в службата.

С промените, които Радев оспорва, шефовете на тези служби вече ще се назначават с решение на парламента и така президентът губи най-важния си лост за влияние в тях.

Засега президентът запазва правото си да назначава със свой указ шефовете на разузнаването и НСО.

Политизиране на службите

Според Радев с измененията се нарушава гаранцията за обективност, независимост и липса на политическо влияние при избора на председател на разузнаването.

С промените в закона поемането и прекратяването на пълномощията на председател на агенцията ще бъде зависимо от моментни политически интереси в парламента, което не е в интерес и целесъобразно с националната сигурност.

Държавният глава оспорва също така становището на вносителите на закона, че изборът на председател на разузнаването от Народното събрание би било условие за стабилност, предвидимост и обществено доверие, защото при конфликт между Министерския съвет и президента нямало да бъде избран кандидат.

Целта не е да има безкритично единомислие между държавните органи за всяка номинация, а изборът на председател да може да бъде поставен на преценката на още един независим орган, което е предпоставка за получаване на общественото доверие.

Проблеми с парламентарния контрол

Президентът посочва още, че Народното събрание променя за трети път в рамките на последните 12 години реда за назначаване или освобождаване на председателя на ДАТО, без да предложи гаранции, че новата процедура ще бъде по-благоприятна в сравнение с действащия правен режим.

При управлението на сектора за национална сигурност е необходимо ясно и категорично разграничение между отговорностите на политическите и на административните органи, а възлагането на правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на ДАТО на Народното събрание активно допринася за смесването между двете, посочва президентът.

Ако назначаването или освобождаването на председателя на ДАТО се превърне в обект на политически компромис, реалният парламентарен контрол върху дейността на агенцията се поставя под съмнение.