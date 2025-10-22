Управляващите са решили да удовлетворят исканията за заплатите на медиците

Управляващата коалиция е решила да удовлетвори исканията на младите лекари за нивата на възнагражденията им, като пропорционално увеличение на заплатите ще има и за всички други заети в здравната сфера. Това съобщи председателят на парламентарната здравна комисия и председател на Съвета за съвместно управление на управляващата коалиция Костадин Ангелов (ГЕРБ) на заседание на комисията в сряда, на което бяха разгледани законови поправки за регулация на заплатите на медиците. Ангелов съобщи, че необходимите за това промени и средства ще бъдат предвидени в Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. и затова партиите от управляващата коалиция днес няма да подкрепят на второ четене нито един от първоначално предложените варианти, включително и собствения си.

"На ниво коалиция сме взели решение представените искания на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме и бюджетни възможности как това да се случи. Тъй като работещите в системата на здравеопазването се финансират основно от НЗОК, а разходите са фиксирани и определени със Закона за бюджета на НЗОК, вариантът който сме намерили не се съдържа в нито един от предложените три законопроекта", посочи Ангелов.

По думите му нивата на заплащане ще се разпишат в Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. и ще се отнасят не само до младите лекари, но и до всички заети в системата на здравеопазването: лекари без специалност, лекари с по една, две и повече специалности, началници на клиники и отделения, медицински сестри и т.н. Ангелов посочи, че няма да има нива на възнаграждения по-малки от поставените искания.

"Трябва да увеличим приходите на лечебните заведения, за да си позволят увеличение на заплатите", посочи Ангелов. Той заяви, че решението на управляващите е да се осигури необходимият финансов ресурс, без да се поставя под риск съществуването на нито едно лечебно заведение.

По думите му с 400 млн. лева ще нарасне бюджетът на НЗОК за 2026 спрямо тазгодишния или ще бъде близо 10 млрд. лева.

Припомняме, че както младите лекари, така и медицинските сестри поискаха заплатите им да са 150% от средната за страната.

Въз основа на тези искания парламентарно представените партии предложиха различни увеличения, които в крайна сметка бяха обединени в един общ законопроект с три варианта, който в сряда беше отхвърлен изцяло от управляващото мнозинство в здравната комисия, тъй като тепърва обещанието за ръст на заплатите в здравеопазването ще се разписва в Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г, както обясни Ангелов.

МЗ обаче е направило остойностяване колко би струвал всеки един от тези три варианта, ако се приложи пропорционално увеличение за всички заети в здравната сфера.

Вариантът на "Възраждане" със 150% от средната заплата за младите лекари и 140% от средната за медицинските сестри би струвал 1.9 млрд. лева по сметките на МЗ.

Вариантът на ПП-ДБ със 150% от средната за младите лекари и 125% от средната за медицинските сестри би струвал 1.7 млрд. лева.

Вариантът на управляващата коалиция заплатите на медиците да са обвързани с нивата в КТД и при липса на такъв да се индексират с ръста на средната заплата би струвал 160 млн. лева.

Тези сметки обаче бяха оспорени от Васил Пандов (ПП-ДБ) Хасан Адемов (АПС).

Пандов припомни, че от ПП са направили разчети колко би струвало увеличението на заплатите в болниците и по техни сметки възлиза на 240 млн. лева. Освен това Пандов не споделя виждането, че трябва да се увеличат заплатите на всички заети в здравната сфера, а трябва да се решава приоритетно въпросът с дефицитните кадри каквито са медицинските сестри и младите лекари. Пандов също така коментира, че не е правилно такава материя да се регламентира през бюджетен закон, а е добре да има трайна законова регламентация.

Костадин Ангелов посочи, че в управляващата коалиция се обсъждат различни варианти как болниците да бъдат задължени да дадат заложените с бюджетния закон възнаграждения. Единият вариант е болници, които не покрият заложените нива, да не могат да сключат договор с НЗОК. Обсъжда се и опция принципалът на лечебните заведения да укаже на директорите или да им го възложи с договорите за управление.

Днешната заявка е обрат в позицията на управляващите, които вече половин година отклоняват исканията на младите лекари и медицинските сестри за обвързване на възнагражденията им със средната за страната. През това време младите лекари бяха пратени да работят в Сицилия от депутата от ИТН Тошко Йорданов, който заяви, че ще си внесем специалисти от други държави, "които ще работят за 500 долара щастливи, колкото може да си позволи държавата". Здравният министър Силив Кирилов (ИТН) пък заяви преди две седмици, че "системата не се крепи на младите лекари", а малко преди това премиерът Росен Желязков каза, че не подкрепя заплатите на медиците да бъдат обвързани със средната за страната.

Въпреки направената заявка, на заседанието на парламентарната здравна комисия така и не стана ясен точният механизъм, по който ще бъде постигнато увеличението на заплатите в здравеопазването. Настойчивите въпроси на опозиционните депутати не получиха много конкретни отговори, което ги накара да изразят скептицизъм относно обещанието на управляващите. "Ваше право е да се съмнявате. Това е работата на опозицията", отговори Костадин Ангелов, но повтори, че има решение на коалицията да се удовлетворят поставените от медиците искания и да се осигурят необходимите средства за това.