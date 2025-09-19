Управляващите скоростно сменят шефа на НСИ, а той получава заплахи

Управляващите от ГЕРБ, БСП и ИТН и подкрепящите ги депутати от "Ново начало" на Делян Пеевски прокараха на първо четене законопроекта, който ще им позволи да сменят председателя на Националния статистически институт (НСИ) Атанас Атанасов в средата на мандата му.

Часове преди гласуването Атанасов обяви във Фейсбук, че получава заплахи. "Тази вечер получих поредната заплаха на официалния имейл като председател на НСИ - Национален статистически институт. Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми", написа в четвъртък вечерта той и публикува имейла, който е получил. А той гласи: "За измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене съвсем скоро".

В коментарите под публикацията потребител е написал, че се надява службите да са уведомени за това, а в отговор Атанасов е написал: "Службите нищо не направиха предишните пъти".

Законопроектът и мълчанието на мнозинството

В петък сутринта внесените преди две седмици промени в Закона за статистиката бяха приети на първо четене в парламента. "За" измененията бяха 96 народни представители (от ГЕРБ, "Ново начало", БСП и ИТН), а против бяха 38 (от ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ и "Величие").

Измененията в закона предвиждат шефовете на НСИ, които досега се избираха от Министерския съвет с конкурс, вече да се избират от Народното събрание. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта е предвидено до месец парламентът да излъчи нов председател и зам.-председатели на националната статистика.

Атаките срещу шефа на статистиката това лято подеха тогавашният шеф на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова и председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов. От месеци Делян Пеевски публично настоява за повече правомощия за двете комисии. В последните дни управляващите предложиха учеличаване на правомощията им.

По време на дебатите по законопроекта, целящ смяната на Атанасов, вносителите от управляващата коалиция запазиха мълчание. Изказвания имаше само от опозицията.

"Прекалявате хора. Започвате да махате всички неудобни в България – независимо дали става въпрос за политически лица или, както в случая, за експерт", каза Мартин Димитров от ПП-ДБ на управляващото мнозинство.

Според него законопроектът е "внесен и написан набързо": "Така възниква една диктатура. Всички неудобни хора започват да се сменят без аргументи".

Председателят на ПП Асен Василев подчерта, че Атанасов е бил избран за председател от тричленна комисия, в чийто състав са били и ръководителката на Евростат Мариана Коцева и предишният шеф на НСИ.

"Това не е само добра управленска практика, а изискване по регламент и директива на ЕС за независимост на статистическите институти. Освобождаването, ако става преди изтичането на мандата, трябва да става по професионални причини, а не по усмотрение на някой депутат. Това е изискване и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)", каза той и добави, че ако депутатите приемат закона, това ще попречи на България да се интегрира в организацията.

Василев посочи, че законопроектът не е придружен от становище на Министерския съвет и "ние не знаем министър-председателят какво мисли за тази смяна".

По време на дебатите от "Възраждане" решиха да изтъкнат, че виждат пробелм с НСИ от много време и иронично обявиха: "От "Възраждане" дадохме мотивите на вносителите. ГЕРБ ни чуха, изпълняват наша поръчка, наш е законопроектът, просто ги използваме за пореден път да изпълняват нашите неща, но ние няма да го подкрепим. Ние ги взехме тези мотиви, за да ги дадем на ГЕРБ, лично от Путин".

От "Величие" обявиха, че не подкрепят законопроекта, защото има нарушение на принципите на институционална независимост и на стабилност на мандатите, а това означава възможност за политическа чистка при всяка смяна на мнозинството.

Даниел Лорер се обърна към управляващите с думите: "След един месец ще дойдете при нас с кандидат, който би трябвало да е удобен. Това не е самочувствие, това е самонадеяност".