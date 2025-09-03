Управляващите сменят шефа на НСИ насред мандата със закон

Управляващите ще променят закона, за да сменят в средата на мандата му председателя на Националния статистически институт (НСИ). Законопроектът на ГЕРБ, БСП и ИТН е внесен в сряда, първия работен ден на парламента след лятната ваканция. Въпросът явно е неотложен, след като ръководството на НСИ отказа да изпълнява безусловно искания на шефове на институции, ползващи се с доверието на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Проектозаконът предвижда шефовете на НСИ, които досега се избираха от правителството с конкурс, занапред да се избират от Народното събрание. В заключителни разпоредби пише, че до месец парламентът трябва да излъчи нов председател и зам.-председатели на националната статистика.

Атаки срещу шефа на статистиката това лято подеха шефката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова и председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов. И двамата са ръководители на комисии, за които лично Пеевски поиска повече правомощия. След многократно настояване, тези правомощия станаха факт чрез промените в Закона за въвеждане на еврото.

Преди месец стана ясно, че Филипова сменя поста и ще стане заместник-омбудсман, което означава, че е получила доверието на Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да влезе в списъка на потенциалните служебни премиери.

Как със закон ще се сменя шефа на НСИ

В преходните и заключителни разпоредби на внесения проект за изменение и допълнение на Закона за статистиката пише:

"В срок до един месец от влизането в сила на този закон Народното събрание избира председател и заместник-председатели на НСИ".

И за да е сигурно, че заемащите в момента тези постове няма шанс да останат, в следващ текст се уточнява:

"С избирането от Народното събрание на председател и зам.-председател на НСИ мандатите на определените от МС председател и заместник-председатели се прекратяват".

Реално, шефовете в НСИ можеха да се сменят само със законова промяна, защото те са мандатни длъжности с продължителност от по 5 години.

ПП: Шефът на НСИ уличи любимка на Борисов и Пеевски в некомпетентност

"Продължаваме промяната" определиха проекта като инструмент за преврат в НСИ.

"Преди 2 седмица НСИ публично уличи любимката на Делян Пеевски Мария Филипова в некомпетентност. Явно това е подразнило Пеевски и Борисов и в първия работен ден на парламента са внесли законопроект, с който искат да отстранят, по средата на мандата, ръководството на НСИ", коментираха от ПП.

Оттам припомнят, че настоящият председател на статистическия институт бе избран след прозрачен конкурс от комисия в състав: Мариана Коцева - Генерален директор на Евростат от 2017 до момента, Сергей Цветарски - председател на НСИ (2014-2022) и Калина Константинова - вицепремиер (2021-2022).

"България заслужава компетентен и политически независим Национален статистически институт, а не ведомство, ръководено от некомпетентни протежета. За ПП е недопустим подобен преврат в НСИ и ще гласува против законопроекта".

Защо Карадимов и Филипова нападнаха шефа на НСИ?

В средата на август Мария Филипова обвини шефа на НСИ, че блокира публикуването на всекидневните цени на стоки от голямата потребителска кошница, тъй като институтът не е дал одобрението си за това. От НСИ отговориха, че законът не изисква НСИ да дава одобрения нито за обявяването на цените, нито за списъка от продукти.

По-късно списъкът бе публикуван, а бизнес организации предупредиха, че това изискване ще донесе нови разходи и спорни ползи за гражданите.

Месец по-рано, председателят на КЗК Росен Карадимов първи атакува шефа на статистиката.

Той заяви, че институтът възпрепятства антимонополната комисия за контрола по въвеждане на еврото, отказвайки да ѝ предостави данни за пазара на основни храни в България.

КЗК заяви, че е изискала информация, която големите търговски вериги подават към националната статистика – включително данни за цени, продажби и търговски обекти.

Тогава от НСИ коментираха пред Mediapool, че става въпрос за индивидуални данни, които им предоставят отделните търговски вериги.

Еврорегламентите и Законът за статистиката забраняват разпространението им.

НСИ единствено може да ги използва в свои анализи и да ги представя на обществото като обобщена информация.