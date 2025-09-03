Управляващите сменят шефа на НСИ насред мандата със закон

Управляващите ще променят закона, за да сменят в средата на мандата му председателя на Националния статистически институт (НСИ). Законопроектът на ГЕРБ, БСП и ИТН е внесен в сряда, първия работен ден на парламента след лятната ваканция. Въпросът явно е неотложен, след като ръководството на НСИ отказа да изпълнява безусловно искания на шефове на институции, ползващи се с доверието на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.
Проектозаконът предвижда шефовете на НСИ, които досега се избираха от правителството с конкурс, занапред да се избират от Народното събрание. В заключителни разпоредби пише, че до месец парламентът трябва да излъчи нов председател и зам.-председатели на националната статистика.
Атаки срещу шефа на статистиката това лято подеха шефката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова и председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов. И двамата са ръководители на комисии, за които лично Пеевски поиска повече правомощия. След многократно настояване, тези правомощия станаха факт чрез промените в Закона за въвеждане на еврото.
Преди месец стана ясно, че Филипова сменя поста и ще стане заместник-омбудсман, което означава, че е получила доверието на Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да влезе в списъка на потенциалните служебни премиери.
Как със закон ще се сменя шефа на НСИ
В преходните и заключителни разпоредби на внесения проект за изменение и допълнение на Закона за статистиката пише:
"В срок до един месец от влизането в сила на този закон Народното събрание избира председател и заместник-председатели на НСИ".
И за да е сигурно, че заемащите в момента тези постове няма шанс да останат, в следващ текст се уточнява:
"С избирането от Народното събрание на председател и зам.-председател на НСИ мандатите на определените от МС председател и заместник-председатели се прекратяват".
Реално, шефовете в НСИ можеха да се сменят само със законова промяна, защото те са мандатни длъжности с продължителност от по 5 години.
ПП: Шефът на НСИ уличи любимка на Борисов и Пеевски в некомпетентност
"Продължаваме промяната" определиха проекта като инструмент за преврат в НСИ.
"Преди 2 седмица НСИ публично уличи любимката на Делян Пеевски Мария Филипова в некомпетентност. Явно това е подразнило Пеевски и Борисов и в първия работен ден на парламента са внесли законопроект, с който искат да отстранят, по средата на мандата, ръководството на НСИ", коментираха от ПП.
Оттам припомнят, че настоящият председател на статистическия институт бе избран след прозрачен конкурс от комисия в състав: Мариана Коцева - Генерален директор на Евростат от 2017 до момента, Сергей Цветарски - председател на НСИ (2014-2022) и Калина Константинова - вицепремиер (2021-2022).
"България заслужава компетентен и политически независим Национален статистически институт, а не ведомство, ръководено от некомпетентни протежета. За ПП е недопустим подобен преврат в НСИ и ще гласува против законопроекта".
Защо Карадимов и Филипова нападнаха шефа на НСИ?
В средата на август Мария Филипова обвини шефа на НСИ, че блокира публикуването на всекидневните цени на стоки от голямата потребителска кошница, тъй като институтът не е дал одобрението си за това. От НСИ отговориха, че законът не изисква НСИ да дава одобрения нито за обявяването на цените, нито за списъка от продукти.
По-късно списъкът бе публикуван, а бизнес организации предупредиха, че това изискване ще донесе нови разходи и спорни ползи за гражданите.
Месец по-рано, председателят на КЗК Росен Карадимов първи атакува шефа на статистиката.
Той заяви, че институтът възпрепятства антимонополната комисия за контрола по въвеждане на еврото, отказвайки да ѝ предостави данни за пазара на основни храни в България.
КЗК заяви, че е изискала информация, която големите търговски вериги подават към националната статистика – включително данни за цени, продажби и търговски обекти.
Тогава от НСИ коментираха пред Mediapool, че става въпрос за индивидуални данни, които им предоставят отделните търговски вериги.
Еврорегламентите и Законът за статистиката забраняват разпространението им.
НСИ единствено може да ги използва в свои анализи и да ги представя на обществото като обобщена информация.
Тия с изтеклите мандати не ги пипат, но действащия със законен мандат ще го махнат, дори ще променят закона за да го махнат. ГЕРБ - НН
И след това поредно издевателство върху демократичните ценности, един от трубадурите на властта, актьорът Хр. Мутафчиев, изрази дълбокото си учудване и неразбиране, по НоваТВ, какво ли аджеба, било означавало, новият вот на недоверие, иницииран от ПП-ДБ, да бъдел за "завладяната държава".
Млъкни, мишок дебилен
Щом трябва да ти чета глупостите, значи нищо не е наред. А това, което правят, е поредна стъпка към диктатура!
Само Сорос трябва да кадрува, тогава всичко ще е наред в колониалната територия, управлявана от олигархичен евро-атлантически и анти-Путински марионетен режим!
Гарантирано от ГЕРБ! ;)