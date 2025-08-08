Управляващите улесняват имотната мафия с аргумента, че я борят

Под предлог, че има нужда да се вземат неотложни мерки за борба с имотните измами, Министерството на правосъдието предлага да се преустанови издаването на незаверени преписи от вписани в имотния регистър актове на неограничен кръг лица.

Мярката предизвика критиката на граждански активисти и юристи, които използват активно информацията за разкриване на злоупотреби с власт и корупция.

Проектът на правосъдното министерство бе публикуван за обществено обсъждане, но първите отзиви изглежда са силно негативни.

Институцията предвижда всякакъв вид преписи да бъдат издавани, но само на страните по делата, на техните адвокати и пълномощници, на нотариусите, на адвокатите, съдебни изпълнители и магистратите.

Идеята за ограничаване на свободата на информация бе обявена след работно съвещание за противодействие на имотните измами с участието на Нотариалната камара, Висшия адвокатски съвет, Агенцията по вписванията, съдиите по вписванията, представители на съдебната власт.

Според министъра на правосъдието Георги Георгиев това ще бъде сериозна спирачка пред опитите за имотни измами.

“В момента всеки може да се сдобие с копие от чужд нотариален акт и така да получи пълен достъп до чувствителна информация на едно лице, на негови праводатели и други страни по сделката. Последните случаи, по които работим показват, че зачестяват опитите за фалшифициране на документи за собственост, като за образец се ползват истински такива. Това създава големи възможности за злоупотреби, което се потвърди от работата ни срещу имотната мафия“, коментира Георгиев.

Гражданският активист Боян Юруков, който разкри непрозрачния опит за продажба на 4400 държавни имоти и направи карта на плановете за застрояване на София, коментира, че промяната в закона всъщност ще улесни корупцията и измамите.

”Министърът на правосъдието предлага да се спре възможността да се вадят незаверени копия от актове вписани в имотния регистър. Като причини дават борба с имотните измами, която водят предимно с PR съобщения, отколкото с реални мерки. Тази промяна обаче е крайно опасна - всъщност помага на имотните измамници като страничен ефект, но цели нещо съвсем друго”, коментира Юруков.

Той напомня, че достъп до актовете в имотния регистър има всеки, но той не е изцяло свободен. За целта трябва идентификация с електронен подпис, така че да е видно както за собствениците, така и за съдебната система кой, кога и кои документи е гледал.

“Ако искаха да се борят с измамници, "просто" трябва да имаме работеща прокуратура, липса на чадъри в правосъдното министерство и съда”, коментира Юруков.

Сега този свободен достъп до документите се използва именно за борба с измамите, защото всеки всеки може да види ясно дали и кой притежава имотите.

“Дали документът пред нас не е подправен по някакъв начин и редица други схеми, за които чуваме в медиите. Георгиев се опитва да махне именно безценен инструмент в ръцете на обикновените хора в тази борба. Това обаче е страничен ефект”, казва Юруков.

Според него още по-ценен е този инструмент за журналисти и активисти, които така следят за корупция, връзки между политици, бизнес, прокурори, съдии, нездрави интереси и схеми като онези за продажбата на държавни имоти.

”Това използвам и аз в разследвания, които аз правя. Именно тази публичност позволена и уредена нормативно се опитва да спре Георгиев. За всеки обръщал внимание на темата е ясно, че е в полза на ГЕРБ НН и ДПС-НН”, казва той.

Улесняването на имотната мафия

Адвокат Стефан Ангелов от "Програма достъп до информация" също твърди, че промяната в закона всъщност е в услуга на имотната мафия.

“Това е странен подход, защото целта на имотния регистър, целта на Агенцията по вписванията е да внася прозрачност в гражданския оборот. Целта е да се правят проследими размените на собственост, промените на собственост и да правят проследими историята на собствениците. Едно такова изравняване на статута на заварените и незаверените преписи няма да постигне целта за борба с имотната мафия. По скоро може би обратното. Ще направи промяната на собствеността по-непрозрачна и по-малко достъпна за гражданите. И по този начин ще направи услуга на т.нар. имотна мафия”, коментира пред Mediapool адв. Ангелов.

Според него аргументите на правосъдния министър са наистина много странни.

“Имаме органи, които са борят с имотните измами. Имаме нотариуси. Има държавните органи, които трябва да проверяват истинността на тези актове. И за това има разлика между заверени преписи и незаверени преписи. С незаверен препис да се открадне имот е абсолютно невъзможно (ако не участват длъжностни лица)“, казва той.

Стефан Ангелов също напомня, че изваждането на незаверени преписи оставя следа в Агенцията по вписванията.

“Тази предлагана реформа може да се гледа заедно с предлаганата реформа на Закона за достъп до обществена информация, където под предлога, че ще въвеждаме акт за управление на данните на ЕС, се предлагат едни изменения, които напълно ще ограничат използването на лични данни”, казва Ангелов.

Според него управляващите се опитват да блокират позволената от европейските регламенти свобода на изразяване, свобода на достъп до информация за журналистически разследвания и научни цели.

“От една страна се прави опит да се прекрати проследяване на собствеността на истинските собствености. От друга се предлагат промени в Закона за достъп до обществена информация, с които ще бъде забранено да се показват и цитират тези получени актове на промени и собственици на собствености. Така че общо пълзи пълна непрозрачност. Ще стане по лесно за корупцията или за съмнението за някаква корупция да се крие“, казва правозащитникът.