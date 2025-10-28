Управляващите в Грузия са поискали от съда да забрани трите най-големи опозиционни блока

Председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили заяви днес, че управляващата партия "Грузинска мечта" е внесла искане в Конституционния съд за обявяване на трите най-големи опозиционни партии в страната за противоконституционни, предаде Ройтерс.
Папуашвили каза на пресконференция, че в искането, отправено към Конституционния съд, се настоява за забраната на "Коалицията за промяна", на Единното национално движение на бившия президент Михаил Саакашвили и на блока "Силна Грузия" - все политически формации с прозападна ориентация.
Грузинската новинарска агенция "Интерпрес" цитира председателя на парламента, по думите на който, и трите партии "представляват заплаха за конституционния ред".
Някога една от най-демократичните и прозападни сред републиките в постсъветското пространство, Грузия бързо стана по-авторитарна след началото на руската инвазия в Украйна и засили икономическите си връзки със съседна Русия, посочва Ройтерс.
Управляващата партия "Грузинска мечта" стигна до разрив в някога близките отношения с Европейския съюз, замразявайки преговорите за присъединяване към блока до 2028 г. и обвинявайки Брюксел, че подклажда "цветна" революция в Тбилиси.
ЕС отхвърля обвиненията, а управляващата партия в Грузия твърди, че все още се стреми към евроинтеграция, но само ако може да запази мира с Русия и традиционните национални православни ценности.
Няколко висши грузински опозиционни фигури са в затвора, а полицията продължава да арестува протестиращи, организиращи редовни антиправителствени демонстрации, отбелязва Ройтерс..
По-рано тази година парламентът прие закон, който позволява по-лесната забрана на политически партии.
Лидери на "Грузинска мечта", включително нейният основател и бивш премиер милиардерът Бидзина Иванишвили, който е смятан за де факто ръководител на страната, неведнъж обещаха да забранят опозиционните партии за, по думите им, връзки с хвърления в затвора бивш президент Михаил Саакашвили.
Внесеното искане в Конституционния съд се опира на заключенията от разследване на парламентарна комисия за нарушения по време на управлението на Саакашвили, които опозиционни лидери определят като пропаганда.
Саакашвили, който управлява Грузия от 2003 г. до 2012 г., е разделяща фигура за грузинците. Мнозина го обвиняват в авторитарен уклон и за катастрофалната война с Русия през 2008 г.
В момента бившият президент е в затвора по обвинения в злоупотреба с власт и се очаква да излезе на свобода чак през 2034 г.
