Ураганът Дориан e най-мощната буря, връхлитала Бахамите

Ураганът Дориан се превърна най-мощната буря, връхлитала Бахамите, след като удари архипелага с ветрове от близо 280 километра в час. Властите предупреждават, че стихията може да доведе до приливни вълни от 7 метра.

САЩ също предприеха мерки в очакване на опасни условия по югоизточното крайбрежие. Щатите Флорида, Джорджия и Южна Каролина обявиха извънредно положение, съобщиха информационните агенции.

Дориан влиза в учебниците по история като най-силният ураган, достигнал Бахамските острови. От клипове, които според властите са изпратени от жители, може да се видят къщи без покриви, съборени електропроводи и преобърнати автомобили. Бяха отправени предупреждения за катастрофални последствия, както и че следването на инструкциите за евакуация е въпрос на живот и смърт.

В неделя стотици са били принудени да потърсят убежище в училища и църкви.

Бавно придвижващата се стихия може се да промени облика на Бахамските острови за десетилетия напред.

