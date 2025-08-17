Ураганът "Ерин" се засили до най-високата, пета категория

Ураганът "Ерин" - първият в Атлантическия океан за сезона - се засили до катастрофалната пета степен по скалата на Сафир-Симпсън, съобщи американският Национален център за ураганите (НЦУ), цитиран от Ройтерс.
Бурята се намира на около 285 км североизточно от столицата на Пуерто Рико - Сан Хуан, придружена от постоянни ветрове с максимална скорост от 260 км/ч. Според прогнозите на Центъра "Ерин" ще се насочи на запад-северозапад тази нощ и ще забави движението си, след което ще се придвижи на север в началото на следващата седмица. Очаква се в понеделник той бавно да започне да отслабва. По-рано Центърът по ураганите прогнозира, че "Ерин" ще се засили през следващата седмица. Очаква се окото (центърът - бел. ред.) на урагана да премине край северните Подветрени острови, Вирджинските острови и Пуерто Рико в неделя и да се премести на изток от островите Търкс и Кайкос и югоизточните Бахами в нощта срещу понеделник.
Вълните, предизвикани от "Ерин", ще засегнат части от северните Подветрени острови, Вирджинските острови, Пуерто Рико, Испаньола и островите Търкс и Кайкос през уикенда, съобщи НЦУ, цитиран от БТА. Вълните ще стигнат до Бахамите, Бермудските острови и източното крайбрежие на САЩ в началото на следващата седмица.
"Ерин" породи опасения и от горски пожари, в случай че причинени от човека искри запалят изсъхналата растителност, а бурните сухи ветрове разпалят пламъците.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.