Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за мястото си във враждебния срещу нея свят

"Европа се бори. Тя се бори за континент, който е цял и на който цари мир. За една свободна и независима Европа. Бори се за нашите ценности и нашите демокрации. Бори се за свободата ни и способността ни сами да определяме съдбата си. Да сме наясно — това е борба за бъдещето ни." С тези думи председателят на Европейската комисия започна годишната си реч за състоянието на Европейския съюз, която изнесе пред депуататите в Европейския парламент в Страсбург в сряда.

По думите ѝ светът става все по-труден и безпощаден, а европейците усещат променящия се свят – въздействието на световната криза, по-високите разходи за живот, безкрайния поток от събития – от опустошителните сцени в Газа до неспиращите артилерийски нападения на Русия срещу Украйна.

Според нея сега се определят фронтовите линии на нов световен ред, основан на силата, и Европа трябва да се бори в един свят, който е враждебно настроен към нея.

"Свят на имперски амбиции и имперски войни. Свят, в който зависимостите безмилостно се използват като оръжие. Поради всички тези причини трябва да се появи една нова Европа. Това трябва да бъде моментът за независимост на Европа. Вярвам, че това е мисията на нашия Съюз. Да можем да се погрижим за собствената си отбрана и сигурност. Да поемем контрола върху технологиите и енергиите, които ще захранват икономиките ни. Да решим в какво общество и демокрация искаме да живеем. Да сме отворени към света и да избираме партньорства със съюзници — стари и нови. В крайна сметка става въпрос за това да разполагаме със свободата и правото да определяме собствената си съдба“, продължи фон дер Лайен, която подчерта колко е важно единството в Съюза – между държавите членки, между неговите институции и проевропейските и демократични сили.

"Свободата на Украйна е свободата на Европа"

Един от основните акценти в речта на председателя на ЕК беше продължаващата повече от три години война в Украйна.

"Тази война трябва да приключи със справедлив и траен мир за Украйна. Тъй като свободата на Украйна е свободата на Европа. Кадрите от Аляска бяха тежки за гледане. Само няколко дни по-късно обаче европейските лидери пристигнаха във Вашингтон, за да подкрепят президента Зеленски и да поемат ангажименти за предоставяне на помощ. Оттогава насам бе постигнат реален напредък. Само миналата седмица 26 държави, участващи в Коалицията на желаещите, заявиха, че са готови да участват в сили за сигурност в Украйна или с финансов принос — в контекста на прекратяване на огъня. Ще продължим да подкрепяме всички дипломатически усилия за прекратяване на тази война. Но всички видяхме какво разбира Русия под думата "дипломация". Путин отказва да се срещне с президента Зеленски", заяви тя.

По думите ѝ е нужен по-голям натиск и повече санкции върху Русия, за да седне на масата за преговори.

"Вече работим по 19-ия пакет в координация с партньорите. Вниманието ни е насочено по-специално към по-бързото премахване на нуждата от руски изкопаеми горива, към сенчестия флот и към третите държави", каза фон дер Лайен.

Според нея обаче има нужда от допълнителна подкрепа за Украйна и Русия трябва да плати за войната си. Председателят на ЕК обяви, че Европа ще работи спешно върху ново решение за финансиране на Украйна чрез "блокираните руски активи".

"С паричните наличности, свързани с тези руски активи, можем да предоставим на Украйна заем за репарации. Самите активи няма да бъдат пипани. А рискът ще трябва да бъде поет колективно. Украйна ще върне заема едва след като Русия плати репарациите", обясни тя.

Фон дер Лайен обяви и нова програма, наречена "Качествено военно предимство“ (Qualitative Military Edge), за инвестиции във въоръжените сили на Украйна. Тя добави, че Европа ще отпусне 6 млрд. евро от заема за ускоряване на извънредните приходи за Украйна и ще сключи алианс за дронове с нея. Освен това ЕС ще бъде домакин и на среща на върха на Международната коалиция за връщане на украинските деца.

"Европа ще защитава всеки квадратен метър от земите си"

Фон дер Лайен обърна особено внимание и на европейската сигурност и отбрана. По думите ѝ, въпреки важното значение на НАТО, само „силна и надеждна европейска отбрана“ може да гарантира сигурността на ЕС.

Тя коментира напредъка в изграждането на Европейския отбранителен съюз, включително програмата "Готовност 2030" (Readiness 2030) и програмата SAFE за съвместни покупки.

Тя обяви, че ще се работи за подкрепа на източния фланг на Европа, който защитава целия континент, чрез инициативата „Бдителност по източния фланг“ (Eastern Flank Watch), включваща инвестиции в „наблюдение от космоса в реално време“ и изграждане на "стената от дронове", по призива на балтийските държави.

"На следващия Европейски съвет ще представим ясна пътна карта. За започването на нови съвместни проекти в областта на отбраната. За определянето на конкретни цели за 2030 г. За създаването на европейски семестър за отбраната. 2030 година е утре. Затова Европа трябва да започне да се подготвя от днес", каза тя.

Фон дер Лайен заговори и за един по-голям и силен съюз, в който мястото си да намерят и Западните Балкани, Украйна и Молдова.

Отношенията със САЩ

"Гарантирахме, че Европа получи най-добрата възможна сделка. Поставихме нашите компании в относително предимство. Защото някои от нашите преки конкуренти са изправени пред много по-високи американски мита", каза Фон дер Лайен по повод отношенията между ЕС и САЩ.

В края на юли САЩ и ЕС постигнаха търговско споразумение, предвиждащо мито от 15 на сто върху европейския износ за САЩ.

По думите ѝ търговските отношения със САЩ са най-важните за ЕС заради големия износ.

„Аз не вярвам в митата. Митата са данъци. Но сделката осигурява решаваща стабилност в отношенията ни със САЩ във време на сериозна глобална несигурност“, добави тя.



Европа да играе водеща роля в Близкия изток

Според председателя на ЕК Европа трябва отново да има водеща роля в Близкия изток и призова за единна реакция.

"Причиненият от човека масов глад никога не трябва да се използва като средство за водене на война. В името на децата, в името на човечеството — това трябва да спре. Случващото се е и част от по-систематична промяна през последните месеци, която е просто неприемлива. Станахме свидетели на финансовото задушаване на Палестинската власт. Плановете за проект за заселване в т.нар. зона E1, което по същество ще откъсне окупирания Западен бряг от Източен Йерусалим. Действията и изявленията на най-екстремистките министри на израелското правителство, които подбуждат към насилие. Всичко това сочи, че е налице очевиден опит за подкопаване на решението за две държави. За подкопаване на визията за жизнеспособна палестинска държава и ние не трябва да допускаме това да се случи", коментира тя случващото се в ивицата Газа.

Фон дер Лайен обяви, че ще предложи пакет от мерки, който вкючва спиране на двустранната подкрепа на ЕК за Израел, предложение за санкции срещу екстремистките министри и срещу извършващите насилие заселници, предложение за частично спиране на действието на Споразумението за асоцииране по въпроси, свързани с търговията.

По думите ѝ целта на Европа "винаги е била неизменна - истинска сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за всички палестинци".

Инвестиция в цифрови и чисти технологии

Фон дер Лайен акцентира и върху конкурентоспособността на Европа, която ще бъде подкрепена от масирани инвестиции в цифрови и чисти технологии. По думите ѝ препоръките от доклада „Драги“ ще бъдат изпълнени, а с това бюрократичните разходи за европейските дружества ще намалеят с 8 млрд. евро годишно

За да подкрепи стартъпите с голям потенциал в ключови технологии, като квантовите технологии, изкуствния интелект или биотехнологиите, Комисията ще си партнира с частни инвеститори за създаването на „многомилиарден фонд за разрастване в Европа“. Ще има и мащабни инвестиции в европейски гигафабрики за изкуствен интелект.

Фон дер Лайен определи единния пазар като "най-големия актив" на ЕС, но призна, че той остава недовършен, особено във финансите, енергетиката и телекомуникациите и обяви създаването на "пътна карта за единния пазар до 2028 г." с ясни политически срокове.

Ще се наблегне на чистата промишленост и зелени технологии и ще се създаде пакет "Battery Booster" на стойност 1,8 млрд. евро за стимулиране на производството на батерии в Европа.

"Комисията предложи целите за 2040 г. — десет години след Парижкото споразумение. Знам, че много хора са загрижени за мащаба на това, което предстои. Ето защо преходът трябва да подпомага хората и да укрепва промишлеността. Това означава също мащабно увеличение на нашите публични и частни инвестиции. Създаване на водещи пазари за кръгови и чисти продукти, свързани със създаването на работни места и инвестиции в Европа. Гарантиране на справедлив преход за всички — например със Социалния фонд за климата. Осигуряване на еднакви условия на конкуренция в световен мащаб, по-специално чрез насърчаване на ценообразуването на въглеродните емисии. Европа трябва да защитава своите промишлени отрасли. Те правят необходимото, за да се декарбонизират. Съответно следва да бъдат възнаграждавани и стимулирани", каза председателят на ЕК.

Бедност и социална криза

На фона на притесненията на европейците относно разходите за живот, Фон дер Лайен обяви няколко инициативи, насочени към социална справедливост и достъпност. Ще бъде предложен законодателен акт за качествени работни места, ще се изгради „европейска стратегия за борба с бедността", както и нов „пакет за електроенергийните мрежи“ (Grids Package) и инициативата „Енергийни магистрали“ (Energy Highways) за премахване на осем критични „препятствия“ в енергийната инфраструктура на ЕС.

Високите цени на жилищата в Европа и непрестанното им поскъпване фон дер Лайен определи като "социална криза", затова до края на годината ще бъде представен "европейски план за жилищно настаняване на достъпни цени". Ще бъдат преразгледани правилата за държавна помощ, за да се улесни подкрепата за жилища, и ще бъде свикана "първата среща на върха на ЕС по въпросите на жилищното настаняване".

Защита на демокрацията

Председателят на Еврокомисията наблегна и върху ценностите на Европейския съюз, свободата на словото, съвременните проблеми, с които демокрацията се сблъсква заради масовата дезинформация и опасността пред независимите медии

"Независимостта на Европа е свързана със защитата на нашите свободи. Свободата да решаваш. Да говориш открито. Да се движиш по целия континент. Свободата да гласуваш. Да обичаш. Да се молиш. Да живееш в Съюз на равенство. Нашата демокрация и върховенството на закона са гаранти на тези свободи“, каза фон дер Лайен.

По думите ѝ зачитането на принципите на върховенството на закона ще е задължително условие за финансиране от ЕС сега и в бъдеще.

Според нея Европа спешно се нуждае от Европейски щит на демокрацията и затова ще бъде създаден Европейски център за демократична устойчивост, където ще бъдат обединени целият експертен опит и капацитет в държавите членки и съседните страни.

По думите на фон дер Лайен традиционните медии изпитват затруднения, а с това намалява и възможността за контрол върху корупцията. Затова ще стартира нова програма за устойчивост на медиите в подкрепа на независимата журналистика и в следващия бюджет има предложения за значително увеличение на медийното финансиране.

Проблемът с миграцията също беше сред акцентите за защитата на демокрацията.

За да се справи с проблема, Комисията е предложила утрояване на финансирането за миграцията и управлението на границите в следващия бюджет.

Фон дер Лайен призова за „човечна, но не и наивна“ система и подчерта необходимостта от сериозно отношение към връщането в родните страни на търсещите убежище, чиято молба е била отхвърлена.