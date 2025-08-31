Урсула фон дер Лайен и Росен Желязков ще посетят ВМЗ-Сопот

Премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят в неделя най-голямото държавно военно предприятие в страната – "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД в Сопот, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и Урсула фон дер Лайен ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности.
В края на визитата си министър-председателят Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дадат кратък брифинг пред медиите.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус, се посочва в съобщението.
