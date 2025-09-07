US Open моли ТВ оператори да избягват излъчването на "смущаващи" реакциите на публиката към Тръмп

Последният път, когато президентът Тръмп присъства на мач от US Open, като кандидат за президент през 2015 г., освиркванията бяха толкова силни, че множество новинарски издания написаха статии за критичната реакция на публиката, разказва CNN. Тогава предаването на живо на ESPN се задържа върху кадри на Тръмп по време на четвъртфинален мач.

Тръмп ще се завърне в неделя следобед, за да присъства на мъжкия финал, което повдига въпроса: Какво ще покаже АBC и как?

Шампионатът по тенис, обичано събитие в родния район на Тръмп, Куинс, в тъмносиния Ню Йорк, привлича различна публика от, да речем, бойните мачове на UFC, на които Тръмп е присъствал през последните месеци.

Независимо дали Тръмп ще бъде посрещнат с подигравки или овации на стадион "Артър Аш" в неделя, Американската тенис асоциация казва, че иска фокусът да бъде върху корта.

ESPN на Дисни е носител на правата за тенис турнира в САЩ, а ABC на Дисни ще излъчи мъжкия финал в неделя.

Каналът на ESPN планира да покаже Тръмп и да отбележи, че той присъства, по същия начин, по който Fox показа Тръмп на Супербоул по-рано тази година.

Любопитството относно плана за отразяване на телевизионния канал се разпали в събота, след като видният тенисист Бен Ротенберг публикува статия, озаглавена "Откритото първенство на САЩ нарежда на телевизионните оператори да цензурират реакциите към Тръмп".

Той цитира меморандум на тенис асоциацията до телевизионните оператори, включително ESPN, в който се иска от тях "да се въздържат от показване на каквито и да било смущаващи моменти или реакции в отговор на присъствието на президента".

Меморандумът изглеждаше по-скоро като молба, отколкото като заповед. В изявление пред CNN асоциацията заяви:

"Редовно молим нашите телевизионни оператори да се въздържат от показване на смущаващи, разсейващи моменти извън корта".

Телевизионните оператори обикновено имат същите инстинкти. Спортните телевизионни мрежи избягват да показват стриптизьори и други търсещи внимание, прекъсващи играта каскади.

Политическите протести обаче по своята същност са по-заслужаващи внимание. Когато активисти-еколози прекъснаха полуфинален мач от Откритото първенство на САЩ по тенис през 2023 г., което причини дълго забавяне на играта, ESPN показа някои кадри на живо с протестиращите.

Излъчването на живо обаче най-вече подчертаваше въздействието върху играчите, в съответствие с фокуса на телевизионната мрежа върху спорта.

Някои противници на Тръмп публично се надяваха на политически протест на финала на Откритото първенство. С шега, консервативният адвокат Джордж Конуей написа в X: „Би било ужасно, ако се разстрои заради някакво скандиране като "НИЕ. ИСКАМЕ. ДОСИЕТАТА НА ЕПСТИЙН.". Искрено се надявам и се моля това да не се случи."

Тръмп ще пристигне в Ню Йорк навреме за очакваното начало на мача в 14:00 ч. източно време, според графика на Белия дом.

Тръмп е посетил половин дузина големи спортни събития от началото на втория си мандат през януари. Той присъства на първата половина на Супербоул през февруари, въпреки че беше уловен от камерите само за кратко. Вътре в стадиона Супердоум в Ню Орлиънс, Луизиана, имаше повече овации, отколкото освирквания, когато беше показан на видеоекраните на стадиона.

Съвсем наскоро, когато Тръмп присъстваше на финала на Световното клубно първенство по футбол през юли, той беше аплодиран при пристигането си на стадион “МетЛайф” в Ню Джърси, но бе освиркан, когато бе показан на видеоекраните по време на националния химн.

По-късно, когато Тръмп помогна за пренасянето на трофея на сцената, отново се чуха освирквания, което предизвика няколко вирусни видеоклипове на враждебното посрещане.