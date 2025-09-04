Услугите на Google се сринаха за хиляди потребители за повече от час

Най-популярната онлайн търачка Google претърпя срив. Хиляди потребители предимно от Югоизточна Европа нямат достъп нито до търсчката, нито до услугите на “Google” като електронна поща, Google Drive, YouTube и други приложения и услуги.
Данните от Downdetector показват ръст на докладвани проблеми с Google около 10:00 часа българско време в четвъртък.
За проблеми с услугата се съобщава освен в България и в Турция, предаде БТА. Срив в услугите има също в Румъния, Гърция, Турция, Хърватия, Грузия и Сърбия.
Малко след 11:00 часа услугите и работата с търсачката бяха възстановени.
Към момента няма официално информация от Google какво е причинило срива и колко време ще бъде необходимо за отстраняването му.
Същевременно Министерството на транспорта и съобщенията в Турция и Центъра за реакция при киберинциденти са поискали технически доклад от Google заради едночасовия срив, предаде БТА.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
14 коментара
работят, кОле, рестартирай си ... нещото...
Още не работят - пощата и търсачката - 12:45
Цяла Европа плаче, Путин ни разказа играта! Не можем да си проверим мейлите и да слушаме Спотифай, тези исконни права на евро-гражданите!
Ако с това си изхранваш прехраната, си умрял от глад преди 45 години.
12:30 все още са сринати
господине, давам ви право и се съгласявам! Това НИЩО все повече и повече и в наща тъпо управлявана или по-скоро нарочно тъпо управлявана държава , ще е усеща. Това беше за съжаление една малка брънка, какво още има да ни чака. Но какво да се прави. вчера в 08-30 се вяха пак руски знамена в центъра на софия. След това нормални хора свършили работа заляха центъра на софия..но какво от това...разходихме се , повикахме , прибрахме се , изпокарахме се с родата, която не следи политика и толкова...днес …
…
Кенефът държавна българска администрация пак смърди отвратително...но ТОВА НИЩО още повеме и повече ще идва в живота ни с РЕЗУЛТАТИТЕ си, когато възприема руски модел на гражданско общество - преклонение, смирение, търпение...и така се готвим още 700 години по примера на руското общество да действаме и да ви каже последните 4 години доста наблюдавам да се доближаваме към такъв тип общество, руското закрепостено общество дето е правило грешните избори и сега в Европа берем плодовете на тия грешни избори..
Бъдете здрав!
До Копейкин ... : ДА, твърде вероятно е, да са "зелени руски свинчета". Въпросът е, какво правят "великите системни администратори" на Google, че не могат да си защитят системите от тази азиатска сган. Отговорът е: - Същото, което правят "великите европейски политици", по отношение на войната в Украйна. Едно голямо НИЩО!
Сринаха се също и много сайтове - на Дневник, Сега и др.
според моя информация корумпираната комисия дето ще бия корупцията КПК е изнесла надежна информация, че свинята пеевски е изпохапала кабелите на югоизточните гуугъл сървъри! водили се всички активно разузнавателни мероприятия за установяване на косвените причини...екипи на КПК са в момента в Банкя да търсят за отговор при Буци, дето сега изпикава внуците си , за да се посерат на сухо после,като го закопчаят! Очаквайте подробности!
До Iliya Bakardzhiev: Нямам намерение да разкривам кой съм, НО съм вътре в тази "манджа" от 45 години. С това си изкарвам прехраната и затова знам, за какво говоря.