Услугите на Google се сринаха за хиляди потребители за повече от час

Най-популярната онлайн търачка Google претърпя срив. Хиляди потребители предимно от Югоизточна Европа нямат достъп нито до търсчката, нито до услугите на “Google” като електронна поща, Google Drive, YouTube и други приложения и услуги.

Данните от Downdetector показват ръст на докладвани проблеми с Google около 10:00 часа българско време в четвъртък.

За проблеми с услугата се съобщава освен в България и в Турция, предаде БТА. Срив в услугите има също в Румъния, Гърция, Турция, Хърватия, Грузия и Сърбия.

Малко след 11:00 часа услугите и работата с търсачката бяха възстановени.

Към момента няма официално информация от Google какво е причинило срива и колко време ще бъде необходимо за отстраняването му.

Същевременно Министерството на транспорта и съобщенията в Турция и Центъра за реакция при киберинциденти са поискали технически доклад от Google заради едночасовия срив, предаде БТА.