Услугите на Google се сринаха за хиляди потребители за повече от час

Сн. БГНЕС

Най-популярната онлайн търачка Google претърпя срив. Хиляди потребители предимно от Югоизточна Европа нямат достъп нито до търсчката, нито до услугите на “Google” като електронна поща, Google Drive, YouTube и други приложения и услуги.

Данните от Downdetector показват ръст на докладвани проблеми с Google около 10:00 часа българско време в четвъртък.

За проблеми с услугата се съобщава освен в България и в Турция, предаде БТА. Срив в услугите има също в Румъния, Гърция, Турция, Хърватия, Грузия и Сърбия. 

Малко след 11:00 часа услугите и работата с търсачката бяха възстановени. 

Към момента няма официално информация от Google какво е причинило срива и колко време ще бъде необходимо за отстраняването му.

Същевременно Министерството на транспорта и съобщенията в Турция и Центъра за реакция при киберинциденти са поискали технически доклад от Google заради едночасовия срив, предаде БТА. 

  1. Bлaдo
    #14

    работят, кОле, рестартирай си ... нещото...

  2. Колев2014
    #13

    Още не работят - пощата и търсачката - 12:45

  3. Voip
    #12

    Цяла Европа плаче, Путин ни разказа играта! Не можем да си проверим мейлите и да слушаме Спотифай, тези исконни права на евро-гражданите!

  4. Rumen Pasev
    #11
    Отговор на коментар #5

    Ако с това си изхранваш прехраната, си умрял от глад преди 45 години.

  5. Rumen Pasev
    #10

    12:30 все още са сринати

  6. Копейкин от Максуда Онанист
    #9
    Отговор на коментар #8

    господине, давам ви право и се съгласявам! Това НИЩО все повече и повече и в наща тъпо управлявана или по-скоро нарочно тъпо управлявана държава , ще е усеща. Това беше за съжаление една малка брънка, какво още има да ни чака. Но какво да се прави. вчера в 08-30 се вяха пак руски знамена в центъра на софия. След това нормални хора свършили работа заляха центъра на софия..но какво от това...разходихме се , повикахме , прибрахме се , изпокарахме се с родата, която не следи политика и толкова...днес

  7. Мунчо Велики
    #8

    До Копейкин ... : ДА, твърде вероятно е, да са "зелени руски свинчета". Въпросът е, какво правят "великите системни администратори" на Google, че не могат да си защитят системите от тази азиатска сган. Отговорът е: - Същото, което правят "великите европейски политици", по отношение на войната в Украйна. Едно голямо НИЩО!

  8. Колев2014
    #7

    Сринаха се също и много сайтове - на Дневник, Сега и др.

  9. Копейкин от Максуда Онанист
    #6

    според моя информация корумпираната комисия дето ще бия корупцията КПК е изнесла надежна информация, че свинята пеевски е изпохапала кабелите на югоизточните гуугъл сървъри! водили се всички активно разузнавателни мероприятия за установяване на косвените причини...екипи на КПК са в момента в Банкя да търсят за отговор при Буци, дето сега изпикава внуците си , за да се посерат на сухо после,като го закопчаят! Очаквайте подробности!

  10. Мунчо Велики
    #5

    До Iliya Bakardzhiev: Нямам намерение да разкривам кой съм, НО съм вътре в тази "манджа" от 45 години. С това си изкарвам прехраната и затова знам, за какво говоря.

