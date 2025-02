"Успешни преговори", но без пробив: САЩ и Русия се разбрали да започнат усилия за мир в Украйна

Първите преки и публични преговори между делегации от Русия и САЩ от началото на войната в Украйна завършиха без "пробивни" споразумения.

Все още е трудно да се каже, че Москва и Вашингтон са успели да сближат позициите си, каза помощникът на руския президент Юрий Ушаков след продължилата 4 часа и полвина среща.

Според него не са постигнати конкретни договорености за среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп, която според Bloomberg американската страна е планирала да проведе следващата седмица.

"Този ​​въпрос беше обсъден. Необходима е тясна работа на делегации от двете страни. Готови сме за това, но все още е рано да говорим за конкретен период, конкретни дати”, каза Ушаков

Все пак, цитиран от Ройтерс, той каза, че преговорите са приключили и преминали успешно.

САЩ и Русия се споразумяха днес да се справят „с дразнителите“ в американско-руските отношения и да започнат усилия за слагане на край на войната на Русия в Украйна, заяви Държавният департамент на САЩ, като даде ясно да се разбере, че усилията са в начална фаза, предаде Ройтерс.

„Един телефонен разговор, последван от една среща, не са достатъчни за установяването на траен мир“, каза говорителката на Държавния департамент Тами Брус след срещата в Саудитска Арабия.

Двете страни са се споразумели да назначат екипи на високо ниво, които да започнат работата за прекратяване на войната на Русия в Украйна възможно най-бързо, каза още Брус.

Американският държавен секретар Марко Рубио, съветникът по националната сигурност на Белия дом Майк Уолц и специалният пратеник на САЩ Стивън Уиткоф разговаряха в продължение на 4 часа и половина с руския министър на външните работи Сергей Лавров и съветника на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков. В дискусиите между двете страни участва и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

Разговорите в Рияд се състояха по-малко от месец след встъпването на Доналд Тръмп в длъжност като президент на САЩ за втори мандат и шест дни след телефонния му разговор с руския президент Владимир Путин, отбеляза Ройтерс.

Споразумението за слагане на край на войната в Украйна трябва да бъде приемливо за всички страни, включително Украйна, Русия и Европа, заяви държавният секретар Марко Рубио след разговорите, цитиран от Ройтерс.

Той уточни, че никой няма да бъде пренебрегнат, а Европейският съюз ще бъде включен в преговорите на някакъв етап.

"Всички замесени в конфликта в Украйна трябва да бъдат съгласни с решението за края му. Целта на преговорите за слагане на край на войната в Украйна е да бъде постигнат справедлив, дълготраен и устойчив мир“, отбеляза Рубио.

Западните страни ще трябва да премахнат санкциите срещу Русия, ако бъдат постигнати мирни споразумения между Русия и Украйна, каза държавният секретар, цитиран от ТАСС и Униан.

Рубио беше попитан за ограниченията, наложени на Русия в резултат на нейната агресия. "Всичко това е резултат от този конфликт [в Украйна]. Има санкции, които са наложени в резултат на този конфликт. Затова бих искал да кажа, че за да се прекрати всеки конфликт, е необходимо всички страни да направят отстъпки“, каза той (цитиран от РБК).

Той съобщи, че в Рияд е постигнато съгласие с Москва в четири области.

"Следващите стъпки включват установяване на жизнеспособни дипломатически мисии между САЩ и Русия“, каза Рубио.

Американският държавен секретар уточни, че ще бъдат назначени екипи, които да възстановят функционалността на посолствата в Москва и Вашингтон.

"Все още има работа за вършене. Днешната среща беше първата стъпка от дълго и трудно пътуване“, подчерта Рубио и заяви, че Москва е проявила желание да се ангажира със сериозен процес.



Сн. Getty Images

Разговорите в Саудитска Арабия бележат поредната важна стъпка на администрацията на Тръмп за обръщане на политиката на САЩ за изолиране на Русия.

Американските действия по отношение на войната накараха Киев и ключови съюзници от ЕС да се борят да си осигурят място на масата на фона на опасенията, че Вашингтон и Москва могат да окажат натиск за постигане на сделка, която няма да бъде благоприятна за тях. Вчера Франция свика извънредна среща на страни от Европейския съюз и Великобритания, за да се реши как европейците да реагират.



Сн. БГНЕС/ЕПА

Руската и американската страна се споразумяха да оформят процес по решаване на конфликта в Украйна, заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс.

"Преговорите бяха полезни, чувахме какво казва другата страна и се вслушвахме внимателно в него", каза руският министър и добави, че двете държави са се споразумели да назначат свои пратеници съответно в Русия и САЩ възможно най-скоро.

