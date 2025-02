"Успешни преговори": САЩ и Русия ще се справят с "дразнителите" помежду си и и ще спират войната в Украйна "възможно най-бързо"

Първите преки и публични преговори между делегации от Русия и САЩ от началото на войната в Украйна завършиха без "пробивни" споразумения.

Все още е трудно да се каже, че Москва и Вашингтон са успели да сближат позициите си, каза помощникът на руския президент Юрий Ушаков след продължилата 4 часа и полвина среща.

Според него не са постигнати конкретни договорености за среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп, която според агенция Блумбърг американската страна е планирала да проведе следващата седмица.

"Този ​​въпрос беше обсъден. Необходима е тясна работа на делегации от двете страни. Готови сме за това, но все още е рано да говорим за конкретен период, конкретни дати”, каза Ушаков.

Все пак, цитиран от Ройтерс, той каза, че преговорите са приключили и преминали успешно.

САЩ и Русия се споразумяха днес да се справят с "дразнителите“ в американско-руските отношения и да започнат усилия за слагане на край на войната на Русия в Украйна, заяви Държавният департамент на САЩ, като даде ясно да се разбере, че усилията са в начална фаза, предаде Ройтерс.

"Един телефонен разговор, последван от една среща, не са достатъчни за установяването на траен мир", каза говорителката на Държавния департамент Тами Брус след срещата в Саудитска Арабия.

Двете страни са се споразумели да назначат екипи на високо ниво, които да започнат работата за прекратяване на войната на Русия в Украйна възможно най-бързо, каза още Брус.

Американският държавен секретар Марко Рубио, съветникът по националната сигурност на Белия дом Майк Уолц и специалният пратеник на САЩ за Близкия Изток Стивън Уиткоф разговаряха в продължение на 4 часа и половина с руския министър на външните работи Сергей Лавров и съветника на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков. В дискусиите между двете страни участва и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

Уолц заяви, че Тръмп възнамерява много бързо да премине към преговори за потенциално мирно споразумение в Украйна и че ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с територията и гаранциите за сигурност.



Лавров се оплака от пречките, които са били създадени от администрацията на Байдън и затрудняват работата на дипломатите. Това са постоянни експулсирания, конфискации на недвижими имоти. От САЩ той очаква решение на проблемите с банковите преводи.

Разговорите в Рияд се състояха по-малко от месец след встъпването на Доналд Тръмп в длъжност като президент на САЩ за втори мандат и шест дни след телефонния му разговор с руския президент Владимир Путин, отбеляза Ройтерс.

Принуждаването на Украйна да проведе нови избори може да бъде ключова част от мирното споразумение, съобщи Ройтерс, позовавайки се на множество чуждестранни дипломатически източници. Както САЩ, така и Русия смятат, че украинският президент Володимир Зеленски има малки шансове да бъде преизбран, казват източниците.

Fox News, позовавайки се на дипломатически източници, пише, че Тръмп ще се задоволи с креатурата на Кремъл като президент.

"Путин оценява вероятността за избор на марионетен президент като голяма и е убеден, че всеки кандидат, различен от настоящия украински президент, ще бъде по-гъвкав и готов за преговори и отстъпки. На свой ред Доналд Тръмп е готов да приеме всякакви резултати от изборите, включително избирането на проруска марионетка. Тръмп и Путин оценяват вероятността за преизбиране на сегашния президент като ниска", съобщи кореспондентът на Fox News, позовавайки се на източник.

Русия уведоми САЩ, че смята за неприемливо евентуалното разполагане в Украйна на мироопазващи войски от страни членки на НАТО.



Лавров каза, че руската делегация е повдигнала темата за "потенциално разполагане на някакъв вид въоръжени сили, мироопазващи сили, след като конфликтът вече е разрешен или е постигнато споразумение".

"Днес обяснихме, че появата на войски, въоръжени сили от същите страни от НАТО, но под чужд флаг, под флага на Европейския съюз или под национални флагове, не променя нищо в този план. Това, разбира се, е неприемливо за нас", заяви министърът.

Споразумението за слагане на край на войната в Украйна трябва да бъде приемливо за всички страни, включително Украйна, Русия и Европа, заяви държавният секретар Марко Рубио след разговорите, цитиран от Ройтерс.

Той уточни, че никой няма да бъде пренебрегнат, а Европейският съюз ще бъде включен в преговорите на някакъв етап.

"Всички замесени в конфликта в Украйна трябва да бъдат съгласни с решението за края му. Целта на преговорите за слагане на край на войната в Украйна е да бъде постигнат справедлив, дълготраен и устойчив мир“, отбеляза Рубио.

Западните страни ще трябва да премахнат санкциите срещу Русия, ако бъдат постигнати мирни споразумения между Русия и Украйна, каза държавният секретар, цитиран от ТАСС и Униан.

Рубио беше попитан за ограниченията, наложени на Русия в резултат на нейната агресия. "Всичко това е резултат от този конфликт [в Украйна]. Има санкции, които са наложени в резултат на този конфликт. Затова бих искал да кажа, че за да се прекрати всеки конфликт, е необходимо всички страни да направят отстъпки“, каза той (цитиран от РБК).

Той съобщи, че в Рияд е постигнато съгласие с Москва в четири области.

"Следващите стъпки включват установяване на жизнеспособни дипломатически мисии между САЩ и Русия“, каза Рубио.

Американският държавен секретар уточни, че ще бъдат назначени екипи, които да възстановят функционалността на посолствата в Москва и Вашингтон.

"Все още има работа за вършене. Днешната среща беше първата стъпка от дълго и трудно пътуване“, подчерта Рубио и заяви, че Москва е проявила желание да се ангажира със сериозен процес.



Сн. Getty Images

Разговорите в Саудитска Арабия бележат поредната важна стъпка на администрацията на Тръмп за обръщане на политиката на САЩ за изолиране на Русия.

Американските действия по отношение на войната накараха Киев и ключови съюзници от ЕС да се борят да си осигурят място на масата на фона на опасенията, че Вашингтон и Москва могат да окажат натиск за постигане на сделка, която няма да бъде благоприятна за тях. Вчера Франция свика извънредна среща на страни от Европейския съюз и Великобритания, за да се реши как европейците да реагират.



Сн. БГНЕС/ЕПА

Руската и американската страна се споразумяха да оформят процес по решаване на конфликта в Украйна, заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс.

"Преговорите бяха полезни, чувахме какво казва другата страна и се вслушвахме внимателно в него", каза руският министър и добави, че двете държави са се споразумели да назначат свои пратеници съответно в Русия и САЩ възможно най-скоро.

