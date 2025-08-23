Уволнен е началникът на военното разузнаване на САЩ

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е уволнил ръководителят на Агенцията за военно разузнаване на САЩ (DIA) генерал-лейтенант Джефри Круз е уволнен, предаде Ройтерс, като се позова на сенатор от Конгреса на САЩ и на служители на Пентагона.
"Отстраняването от дължност на още един висш служител, отговарящ за националната сигурност, подчертава опасния навик на администрацията на Тръмп да подлага разузнаването на тест за лоялност, вместо да го разглежда като средство за защита на нашата страна", заяви сенатор Марк Уорнър, вицепредседател на Специалната комисията на Сената на САЩ по въпросите на разузнаването.
Това e поредният опит на правителството на Тръмп да наказва сегашни и бивши служители на армията, разузнаването и правоприлагащите органи, чиито възгледи се разминават с тези на президента републиканец, посочва Ройтерс, предаде БТА.
Засега не е ясно какви са мотивите за уволнението на Круз, но неотдавна в медиите изтече предварителна оценка на Агенцията за военно разузнаване според която въздушните удари, нанесени от САЩ на 22 юни срещу три ирански ядрени съоръжения, са забавили програмата на Техеран само с няколко месеца. Това противоречи на твърдението на Тръмп, че мишените са били "унищожени".
Белият дом осъди оценката като "напълно погрешна", а Тръмп атакува Си Ен Ен, "Ню Йорк таймс" и други медии, публикували тази информация, наричайки ги "отрепки" и автори на "фалшиви новини".
През април Тръмп отстрани генерал Тимъти Хоу от поста директор на Агенцията за национална сигурност (NSA) в рамките на чистка, която засегна над 10 служители на Съвета за национална сигурност на Белия дом. Правителството на Тръмп казва, че мащабната чистка сред военни, разузнавачи и дипломати е част от усилията за намаляване на щатните бройки в държавната администрация, съкращаване на федералния бюджет и за санкциониране на това, което описва като "политизиране" или "използване на разузнаването като оръжие".
Преди броени дни ръководителката на Националното разузнаване на САЩ Тълси Габард съобщи, че отнема достъпа до класифицирана информация на 37 настоящи и бивши служители на разузнаването. По-рано тази седмица Габард обяви, че от 1 октомври ще бъде съкратен над 40% от персонала в оглавяваната от нея служба и добави, че по този начин ще бъдат спестявани над 700 милиона долара годишно.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Журналист от Фокс Нюз, станал министър на отбраната ... Все едно у нас Евгени Минчев да стане министър на транспорта !
Разбира се, че дублирането на разузнавателни функции е излишен разход... За да схване бързо нещата, на Прекрасния му е достатъчна братски споделената разузнавателна информация от ГРУ... Вече станаха доста генералите, които се хванаха за главата... Онзи ден и ген. Бен Ходжис - бивш командващ силите на САЩ в Европа, се изказа доста "ласкаво" за Прекрасния, та, знае ли човек...