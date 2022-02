"Ужасяващи ракетни удари" в Киев. Зеленски обяви, че той е цел номер едно

Руските сили продължават да напредват към Киев, като все повече войници навлизат на украинска територия. Целта е завладяването на столицата, съобщи агенция "Ройтерс", цитирайки висш американски служител по сигурността. Русия иска да обгради столицата и да смени правителството с приятелски настроен режим.

Оставени сме сами

Цел номер едно съм аз, цел номер две е семейството ми, каза в обръщение късно вечерта в четвъртък украинският президент Володимир Зеленски. Според него целта е да се ликвидира държавният глава и така да се навреди политически на страната. Зеленски обяви, че и той, и семейството му остават в Киев. Според украинския президент в първия ден на атаката са загинали 137 души. Той обяви, че е подписал указ за всеобща мобилизация и на мъжете между 18 и 60-годишна възраст е забранено да напускат страната.

Според източника на "Ройтерс" руските сили са изстреляли поне 160 ракети по различни цели. Американските служби за сигурност смятат, че целта е да се блокира Киев и да се създаде наземен коридор с Крим и Приднестровието.

"Оставени сме сами да отбраняваме държавата си. Кой е готов да се бие редом до нас? Не виждам никого", коментира Зеленски в обръщението. Той допълни, че е попитал лидерите на 27-те страни от ЕС дали ще приемат Украйна в НАТО. Всички се страхували да му отговорят.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.