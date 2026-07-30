В 280 домове за възрастни и хора с увреждания се инвестират 380 млн. евро по ПВУ

Около 80 дома за възрастни хора и още 199 нови за хора с увреждания се обновяват и строят със средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Общо инвестицията в тях възлиза на 380 млн. евро. Те трябва да са готови до края на август, когато изтича срокът за оползотворяването на средствата.

По този повод министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова проведе онлайн среща с над 250 представителите на общини с цел ускоряване приключването на проектите.

Когато говорим за изпълнение или неизпълнение на един договор по инвестициите за модернизация на дългосрочната грижа, не говорим за числа и индикатори, а за промяна в условията на живот за най-уязвимите хора, заяви министър Ефремова, цитирана от пресцентъра на ведомството.

С пари по ПВУ се финансират ремонтите на съществуващите 80 дома за стари хора в страната. Инвестицията възлиза на близо 197 млн. евро. Към момента напълно са обновени 42 от тях. Социалният министър се надява изпълнението на дейностите и в останалите 38 дома за възрастни да приключи до края на август.

Отделно общините изпълняват и проекти за създаване на 199 нови алтернативни резидентни и консултативни услуги за хора с увреждания. По тази мярка инвестицията възлиза на 184 млн. евро по ПВУ. Част от средствата се влагат в малки уютни домове за хора с увреждания, в които те могат да живеят, като за тях се грижи обслужващ персонал. Останалите средства се инвестират в дневни центрове за хора с увреждания, в които те получават нужните грижи, но си живеят у дома.

"С успешното реализиране на двата проекта с европейски пари ще бъдат подобрени условията на живот за повече от 5500 възрастни и близо 3000 хора с увреждания", отбеляза министър Ефремова.

Тя посочи, че новите услуги са част от модернизирането на дългосрочната грижа и затварянето на 42 специализирани институции, в които условията за живот са били "меко казано неприемливи".

През последните няколко седмици социалният министър лично е посетил домове за стари хора и строителни обекти за изграждане на нови услуги за хората с увреждания, които се намират в близките населени места около София.

"Необходима е работа в много по-ускорени темпове, които общините би трябвало да изискват от строителните компании, за да завършим всички дейности в срок", отбеляза Ефремова.

Крайният срок за отчитане на договорите по Националния план за възстановяване и устойчивост пред Европейската комисия е 31 август. Министърът предупреди, че постигането на заложените цели зависи от изпълнението на всеки един проект.

Министерството на труда и социалната политика активно участва в процеса по изпълнение на инвестицията, включително чрез официална кореспонденция с различни институции, от чиито решения зависи ускореното изпълнение на дейностите по проектите на общините.

От отварянето на мерките за кандидатстване до финализиране на дейностите социалното министерство осигурява стриктен контрол и мониторинг с детайлен преглед на напредъка по всеки проект с цел минимизиране на рисковете от неизпълнение, се казва в съобщението на ведомството.