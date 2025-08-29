В България под 5% от рециклираните материали се използват отново

България е сред държавите в Европейския съюз с най-нисък дял на използване на материали в рамките на кръговата икономика. Едва под 5 на сто от рециклираните материали се използват отново като суровини за производството на нови продукти, сочат данните на Евростат за 2023 г. За сравнение средното ниво в Европейския съюз е 11.8 на сто.
Сред лидерите в ЕС по използване на рециклирани материали са Нидерландия – 30.6 на сто, следвана от Италия с 20.8 на сто и Малта с 19.8 на сто.
На опашката е Румъния със само 1.3 процента, преди нея са Ирландия (2.3 на сто) и учудващо - Финландия (2.4 на сто). По-назад от България са и Литва и Португалия
Т. нар. кръгов показател измерва дела на материали, възстановени и върнати обратно в икономиката, спрямо общото материално потребление. Той е ключов индикатор за напредъка по целите на устойчивото развитие на ООН, по-конкретно Цел 12 "Отговорно потребление и производство".
За периода от 2008 до 2023 г. делът на кръговото използване на материали в ЕС е нараснал от 9.1 на сто до 11.8 на сто. През последните години обаче показателят се задържа почти без промяна. Целта, заложена от ЕС, е до 2030 г. използването на материали от отпадъци да се удвои спрямо равнището от 2020 г. и да достигне 22.4 на сто.
