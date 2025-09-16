В Държавната Дума са загрижени от изтичане на руски жени към Китай

Поради въвеждането на огледален безвизов режим между Русия и Китай трябва да очакваме поток от китайци, които си търсят руски булки, заяви първият заместник-председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума Светлана Журова: „В Китай броят на мъжете сега надвишава броя на жените, което създава определени проблеми със създаването на семейства“, анализира бившата спортистка, цитирана от The Moscow Times.
Поради демографския спад и високата цена на брака, все повече китайски мъже започват да обръщат внимание на Русия, Украйна и славянските държави в търсене на „традиционни“ съпруги, писа британският The Times.
Високата цена на брака с китайка, която очаква сватбен откуп („цайли“) под формата на жилище, бижута и подаръци, принуждава мъжете да търсят алтернативни варианти. Дори в отдалечени райони на Китай „цайли“ може да достигне 500-600 хиляди юана (приблизително 70-80 хиляди долара), което прави брака недостъпен за мнозина.
Сред предимствата, които китайските мъже приписват на славянските жени, се откроява така нареченият „женски излишък“. В Китай, според официалната статистика, има 35 милиона повече мъже, отколкото жени - следствие от дългогодишна политика за контрол на раждаемостта и предпочитание към момчетата. В същото време в Русия численото предимство на жените над мъжете се оценява на около 10 милиона.
В Китай и Русия индустрията на брачните агенции, които подбират славянски булки, се развива активно. Те се рекламират широко в китайските социални мрежи и TikTok. Основната идея е да се представят рускините и украинките като послушни съпруги, които не налагат високи разходи и не очакват „цайли“.
„Щях да се оженя за китайка, с която излизах“, казва Сун Ян, 34-годишен счетоводител, който живее с родителите си. „Но тя поиска твърде много: апартамент, голяма сума пари, злато - всичко това би струвало около 400 000 юана. Нямах такива пари.“ Сега Сун обмисля да се запознае с жени от Русия.
„Ще започна търсенето си във Владивосток, след което ще се преместя в Далечния изток. Ако нищо не се получи, ще отида в Украйна. За Москва съм чувал, че рускините там не са много приятелски настроени към китайските мъже“, добавя той.
Антропологът Елена Барабанцева от Университета в Манчестър казва, че китайците възприемат рускините като по-малко еманципирани и готови да играят традиционни роли в семейството и този образ е широко култивиран в китайските медии. Веднъж попаднали в Китай обаче, жените често се сблъскват с различни реалности: образованието им не се признава, а възможностите за кариера са ограничени. Много от тези бракове завършват с развод, а самите жени намират работа в сектора на услугите, често на нископлатени позиции, включително позиции на домакини.
Между 2020 и 2024 г. са регистрирани над 10 000 брака между китайски гражданки и руски жени.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
6 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Нищо ново под слънцето.Откакто се помня, оттам си изтичаха жени.И не мога да ги обвиня,че използват някои свои дадености в опит да се измъкнат от тази прокълната от бога територия...
а в китай рускинките ще народят бъдещите руски еничари, които ще нахлуят в русия с некои ... китайски претенции...
Оооохххх ... А пък аз ... нали в петък ме биха в трамвай 12, а от събота имам профил на 'тъпкач' в Tinder ... Та да ви кажа, че още същата вечер - събота, една 20 годишна пу.ка ми написа: "Татенцееее ... а издръжка даваш ли ?" И аз отговорих: " Давам пи-шка с дръжка, без задръжка и ... без издръжка". И тя: "Хахахааа ... еми тогава се ши-бай на Сточната гара в София бе, нещастник !". Егати и лошия начален късмет значи ...
Напоследък Тръмп много ме разочарова ... Започнах да си падам по Болсонаро ! Мисля да му отида на свиждане в затвора и ... да го освободя орално от напрежението !
За рогата, опашката и козината не съм съвсем сигурен, но “синопутинопитек” определено си е попадение.
Кръстоската между китайски и руски примати ще създаде нов вид в еволюцията - създание, което ще бъде с рога, опашка, козина и ще се нарича синопутинопитек.Ще има мутрата на путин и задника на Си.