В Държавната Дума са загрижени от изтичане на руски жени към Китай

Поради въвеждането на огледален безвизов режим между Русия и Китай трябва да очакваме поток от китайци, които си търсят руски булки, заяви първият заместник-председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума Светлана Журова: „В Китай броят на мъжете сега надвишава броя на жените, което създава определени проблеми със създаването на семейства“, анализира бившата спортистка, цитирана от The Moscow Times.

Поради демографския спад и високата цена на брака, все повече китайски мъже започват да обръщат внимание на Русия, Украйна и славянските държави в търсене на „традиционни“ съпруги, писа британският The Times.

Високата цена на брака с китайка, която очаква сватбен откуп („цайли“) под формата на жилище, бижута и подаръци, принуждава мъжете да търсят алтернативни варианти. Дори в отдалечени райони на Китай „цайли“ може да достигне 500-600 хиляди юана (приблизително 70-80 хиляди долара), което прави брака недостъпен за мнозина.

Сред предимствата, които китайските мъже приписват на славянските жени, се откроява така нареченият „женски излишък“. В Китай, според официалната статистика, има 35 милиона повече мъже, отколкото жени - следствие от дългогодишна политика за контрол на раждаемостта и предпочитание към момчетата. В същото време в Русия численото предимство на жените над мъжете се оценява на около 10 милиона.

В Китай и Русия индустрията на брачните агенции, които подбират славянски булки, се развива активно. Те се рекламират широко в китайските социални мрежи и TikTok. Основната идея е да се представят рускините и украинките като послушни съпруги, които не налагат високи разходи и не очакват „цайли“.

„Щях да се оженя за китайка, с която излизах“, казва Сун Ян, 34-годишен счетоводител, който живее с родителите си. „Но тя поиска твърде много: апартамент, голяма сума пари, злато - всичко това би струвало около 400 000 юана. Нямах такива пари.“ Сега Сун обмисля да се запознае с жени от Русия.

„Ще започна търсенето си във Владивосток, след което ще се преместя в Далечния изток. Ако нищо не се получи, ще отида в Украйна. За Москва съм чувал, че рускините там не са много приятелски настроени към китайските мъже“, добавя той.

Антропологът Елена Барабанцева от Университета в Манчестър казва, че китайците възприемат рускините като по-малко еманципирани и готови да играят традиционни роли в семейството и този образ е широко култивиран в китайските медии. Веднъж попаднали в Китай обаче, жените често се сблъскват с различни реалности: образованието им не се признава, а възможностите за кариера са ограничени. Много от тези бракове завършват с развод, а самите жени намират работа в сектора на услугите, често на нископлатени позиции, включително позиции на домакини.

Между 2020 и 2024 г. са регистрирани над 10 000 брака между китайски гражданки и руски жени.