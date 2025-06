В "двуседмичния прозорец" на Тръмп Европа започна разговори с Иран за спиране конфликта с Израел

В Женева в петък започнаха разговори между външни министри от Евросъюза с външния министър на Иран Абас Аракчи в опит да бъде постигнато дипломатическо решение на войната с Израел, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще реши за евентуално американско участие в конфликта в рамките на две седмици.

Френският президент Еманюел Макрон обаче заяви, че Иран трябва да позволи възобновяване на работата на Международната агенция за атомна енергия на ООН за преминаване към "нулево обогатяване" на уран; надзор върху дейностите на Иран, свързани с балистични ракети; освобождаване на "заложници" от Иран, визирайки чуждестранни граждани, държани в ирански затвори.

"Иран трябва да покаже, че е готов да се присъедини към платформата за преговори, която поставяме на масата“, каза Макрон пред репортери край Париж.

Посланикът на Израел в ООН в Женева, Даниел Мерон, заяви, че очаква европейските външни министри да поискат "пълно отменяне" на ядрената програма на Иран.

"Съществува прозорец в рамките на следващите две седмици за постигане на дипломатическо решение", смята министърът на външните работи на Обединеното кралство Дейвид Лами по повод думите на Тръмп. Той и държавният секретар на САЩ Марко Рубио са се съгласили, че "Иран никога не трябва да развие или да се сдобие с ядрено оръжие", според Държавния департамент на САЩ.

Световните агенции цитиран думите на Абас Аракчи от срещата в Женева, според които Израел е нападнал страната му "по средата на текущ дипломатически процес" със САЩ относно ядрения капацитет на Иран - процес, който според него е "обещаващ".

Той описа изненадващата атака на Израел като "скандален акт на агресия", "грубо нарушение на устава на ООН", което противоречи на "стандартите, за които този съвет се застъпва".

Аракчи говори преди разговора с външните министри на Обединеното кралство, Франция и Германия, целящи деескалация на конфликта между Иран и Израел и връщане към дипломатически преговори относно ядрения капацитет на Иран.

Междувременно администрацията на Тръмп наложи нови санкции, свързани със снабдяването на Иран с отбранителна техника, включително на две организации, базирани в Хонконг, както и санкции, свързани с борбата срещу тероризма, показва публикация в уебсайта на американското Mинистерство на финансите, цитирана от Ройтерс.

Санкциите са насочени срещу най-малко 20 организации, пет физически лица и три кораба, съобщи Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

Предстои да се види дали ще има резултат от срещата в Женева, но преди това европейски дипломат коментира пред Ройтерс, че "иранците не могат да седнат с американците, докато ние можем". "Ще им кажем да се върнат на масата за преговори относно ядрената програма, преди да се стигне до най-лошия сценарий, като същевременно изразим безпокойството си относно балистичните им ракети, подкрепата им за Русия и задържането на наши граждани", допълнил той.

В петък Аракчи заяви пред иранската държавна телевизия, че Техеран няма да води разговори "с никоя страна", докато Израел не спре атаките срещу Ислямската република. Той също така твърди, че САЩ искат да се върнат към преговорите за иранската ядрена програма, но Техеран е отхвърлил искането.

"Няма място за преговори със САЩ, докато израелската агресия не спре", каза той и обвини САЩ, че са "партньор в израелските престъпления срещу Иран".

Иранският президент Масуд Пезешкиян също заяви, че Техеран няма да участва в ядрени преговори, докато Израел продължава атаките срещу Ислямската република.

Въпреки това Белият дом потвърди в четвъртък, че преговори между САЩ и Иран относно ядрената програма все пак се провеждат, независимо от израелската офанзива, след като агенция Ройтерс разкри, че специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, е провел няколко телефонни разговора с Аракчи.

В същото време Израел продължава с високоточни удари срещу обекти на иранската ядрена програма. Над 60 изтребителя на израелските военновъздушни сили нанесоха удари по десетки военни обекти в Техеран, поразени са много военни цели, включително централата на организацията за отбранителни иновации и изследвания.

Израелските военни съобщиха, че са извършили поредица удари в няколко индустриални обекти за производство на ракети в иранската столица.

Премиерът Бенямин Нетаняху съобщи, че Израел вече е унищожил половината от ракетните пускови установки на ислямската република са унищожени, по оценка на армията.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че е инструктирал армията да засили атаките срещу "символите на режима" в иранската столица Техеран, за да го дестабилизират.

"Трябва да нанесем удари по всички символи на режима и механизмите за потискане на населението като (милициите) "Басидж", както и по главните опори на режима като Революционната гвардия", заяви Кац в изявление.

Иран също продължава с ударите, като един от тях порази жилищен блок в Южен Израел. На осмия ден от войната между двете страни в няколко района на Израел се задействаха предупредителните сирени за въздушно нападение.

Американски източници вече съобщиха, че Тръмп е одобрил плановете за включването на САЩ в ударите срещу Техеран, но изчаква преди да вземе решение.

