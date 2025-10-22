В един ден: 9 уволнени от НКЖИ за кражба на ябълки, други 10 - аут от ДАИ за сигнали за корупция

Сряда се оказва фатален ден за служители в структурите на Министерство на транспорта. Девет служители от НКЖИ са освободени, а други са получили дисциплинарни наказания, след като бяха хванати да крадат ябълки от частна градина, съобщиха от компанията. В същото време други 10 служители само че от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" (ИААА), известна като Държавна автомобилна инспекция (ДАИ са усвободени след сигнали за корупция, обяви транспортният министър Гроздан Караджов в Русе.

Ябълките, които подхлъзнаха служители на НКЖИ

След като случаят с откраднатите ябълки беше огласен в социалните мрежи и потвърден от органите на МВР, генералният директор инж. Александър Вецков е изискал незабавна вътрешна проверка.

"НКЖИ изрази искрено извинение към собствениците на ябълковата градина край междугарието Дралфа – Търговище, която стана обект на неприемливо поведение от страна на наши служители по време на ремонтни дейности", се посочва в съобщението.

Служители на НКЖИ бяха хванати да крадат ябълки от градина в близост до жп линия. Министърът на транспорта Гроздан Караджов съобщи, че те получат дисциплинарни наказания

"Подобни действия не отразяват духа и ценностите на НКЖИ. Като генерален директор поднасям извинения на засегнатите собственици и на всички, които очакват от нас отговорност и почтеност. Извинявам се и на стотиците съвестни наши служители, които в най-тежки метеорологични условия, денем и нощем, поддържат и разчистват железните пътища в страната. Те не заслужават това петно и подигравките след този случай", заяви генералният директор инж. Александър Вецков заяви инж. Вецков.

10 уволнени и от ДАИ

Дотук десет служители на "Автомобилна администрация" са освободени след устни и писмени сигнали за корупция от фирми до момента, обяви по-късно на брифинг пред журналисти в Русе вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Агенцията е във фокуса на внимание след скандала с исканите рушвети от шофьорите на камиони, превозващи техниката за концерта на Роби Уилямс в София.

Министърът поощри фирмите да подават сигнали, когато служители на “Автомобилна администрация” са им поискали “такса спокойствие” или са ги рекетирали под каквато и да е друга форма.

Всички писмени сигнали, в които дори и абстрактно се говори за корупция, са пратени на главния прокурор, каза министърът. По думите му фирмите дават сигнали, че служители на агенцията са им поискали “такса спокойствие”, рекетират ги за едно или за друго, или ги тормозят. Но казват:

“Аз не смея да си сложа подписа, защото днес ти си министър, утре няма да си ти, а те ще дойдат и ще ме направят луд", допълни Караджов.

Той отбеляза, че вече 10 служители са си заминали по членове на Кодекса на труда. Намерили сме начин, така че да не може да ги върне съдът.

“Гнилите ябълки трябва да се махат от кошницата. Най-сериозно лекарство е това, че контролът на пътя ще стане от един орган и там ще могат да се съсредоточат и цялото наблюдение на обществото и на вас като медии за това има или няма корупция”, отбеляза транспортния министър.