В един ден: Режисирани акции в подкрепа на агроминистъра и срещу него (Обновена)

Посещението на еврокомисаря по земеделието в България стана повод на протести и акции на земеделски производители. Макар че този бранш е вечно недоволен и непрекъснато иска още и още евросубсидии, този път в централна роля бе земеделският министър Георги Тахов. Броени часове след като от Националната асоциация на зърнопроизводителите обявиха, че започват "подготовка за протест" и искат незабавно оставките на министър Тахов и заместник-шефа на фонд "Земеделие" Петя Славчева, набързо се спретна протест в подкрепа на министъра. Той бе оргавизиран пред сградата на ЕК в София, където насъбрали се фермери заявиха, че Георги Тахов е "най-добрият министър за последните 30 години".

За ведомството е известно, че води политика плътно съгласувана с интересите на "ДПС-Ново начало". Именно това министерство е отговрно и за създаването на поисканата от Пеевски верига "Магазини за хората". Тя се финансира от всички данъкоплатци и се очаква скоро да тръгне пълна с евитини български стоки, каквито обеща идеологът ѝ.

Председателят на асоциацията на зърнопроизводителите (НАЗ) Илия Проданов написа в петък - "Лошото впечатление идва от друго – техните декларации се появиха буквално 15 минути след нашата, което ясно показва съгласуване с Министерството. И това пак не би било проблем… ако тези организации наистина изразяваха волята на своите членове. Само че колеги от техните среди започнаха да се обаждат и да заявяват: "Тази декларация не е съгласувана с нас. Ние ще излезем на протест заедно с НАЗ."

По-късно през деня Росен Желязков посочи, че на този етап не се предвижда ремонт на кабинета. Отговорът дойде по повод въпрос дали ще поиска оставката на Георги Тахов, както настояват зърнопроизводителите. В петък Желязков откри ремонтиран напоителен канал заедно с еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен.

"Системни провали"

Зърнопроизводителите мотивират протеста с "неизпълнени ангажименти и пълна липса на управленска воля за решаване на проблемите в сектора".

От организацията твърдят, че са налице "системни провали": неправомерни откази за субсидии по схеми, щадящи околната среда и то още от кампания 2023 година. Това дори се случило без уведомителни писма до фермерите.

Налице били неадекватни действия срещу неприятелите, предимно насекомите по царевица и слънчогледа, до отсъствие на навременна политика за последиците от сушата и за модернизация на напояването и водоползването.

"Най-сериозният проблем обаче остава липсата на инициатива и работа по отношение на ключови законодателни промени, защото нито една субсидия не може да даде толкова дългосрочен ефект, колкото устойчиви реформи в поземлените отношения и приемането на Закон за браншовите организации", добавят от асоциациите.

"Министър Тахов е най-добрият"

Междувременно към 13 ч. в петък земеделски организации се събраха в центъра на София пред сградата на Европейската комисия. Ключовата градска артерия бе блокирана - дори за пешеходци - от около 20 коли за превоз на сурово мляко.

Сн. Mediapool

Същия ден на посещение в България е еврокомисарят по земеделие Кристоф Хансен, пред когото земеделците искат да изложат исканията си за "премахване на дискриминационните механизми при разпределянето на подпомагането на земеделските производители".

Протестиращите са против ваксинирането на дребните преживни животни, защото така продукцията им няма да може да се продаде на пазара. Подкрепят изцяло министъра на земеделието и смятат, че е най-добрият за последните 30 години.

Сн. БНТ

"Министър Тахов е наш партньор, който мисли за българското производство. Подкрепете министъра във всички негови инициативи, защото в момента сме в едно окаяно състояние. Ние не сме противници, ние не желаем разделение между стари и нови държави членки", коментира в центъра на София Димитър Зоров от Националната асоциация на млекопреработвателите.

След като изрази подкрепа за Тахов, бившият аграрен министър Венцислав Върбанов посочи, че асоциацията, която представлява - Асоциация на земеделските производители в България иска да не се налалагат ограничения за достъпа на български продукти до пазарите.

"Ако започне масова ваксинация, това ще доведе до загуба на пазара и обезценяване на нашия труд", каза той.

"Ваксинацията е последният елемент, който държавата би трябвало да предложи в една подобна епизоотична ситуация. Ние анализирахме изцяло бранша. Браншът е разделен. В по-голямата си част браншът не иска ваксинация. Ние към момента събираме всички компоненти и на база анализи, които са ни предоставени от Българска агенция за безопасност на храните, в началото на следващата седмица ще обявим нашето експертно решение", коментира земеделският министър Георги Тахов.

Протестиращите се срещнаха и с еврокомисар Хансен и изразиха пред него подкрепата си за министъра.